Pellegrini prezidentem. Zbourat tu zeď, pokropenou krví, vyzval

„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Slovenské republice. Budu dbát o blaho slovenského národa, národnostních menšin a etnických skupin žijících ve Slovenské republice. Své povinnosti budu vykonávat v zájmu občanů a zachovávat i hájit ústavu a ostatní zákony,“ tak novopečený prezident Slovenské republiky Peter Pellegrini potvrdil svůj osud jako hlavy našich východních sousedů.

Na Twitteru, kam Pellegrini své postřehy a myšlenky vkládá v angličtině, se těsně před inaugurací vypsal z respektu před funkcí prezidenta. „Dnes je nejdůležitější den mého dosavadního života. Víří ve mně několik různých pocitů – hrdost, radost, ale i obrovská zodpovědnost a respekt. Jsem vděčný za mimořádně silný mandát, který jsem v dubnových volbách získal – díky důvěře vás, občanů Slovenské republiky. Vaší důvěry si hluboce vážím a udělám vše, co bude v mých silách, abych ji nezklamal.“

Today is the most important day of my life so far. Several various feelings swirl in me - pride, joy, but also huge responsibility and respect. I am grateful for the extremely strong mandate that I received in the April’s elections - thanks to the trust of you, the citizens of… pic.twitter.com/ka3Vku6ERT