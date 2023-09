Pentagon na to přišel: Dementní politici jsou nebezpeční

Podle studie vypracované think-tankem financovaným Pentagonem představuje demence postihující americké úředníky hrozbu pro národní bezpečnost. Úředníci sice disponují bezpečnostní prověrkou, ta však jejich kognitivní schopnosti nijak neprověřuje. Ve Spojených státech amerických se čím dál častěji zmiňuje pojem gerontokracie, a to v souvislosti s prezidentem Joem Bidenem.

reklama

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 2589 lidí

Ve studii zveřejněné v dubnu tohoto roku je uvedeno, že se stále se zvyšujícím věkem odchodu lidí do důchodu bude v budoucnu stále více potřeba problémy s kognitivními poruchami řešit. „Vzhledem k tomu, že lidé žijí déle a do důchodu odcházejí později, bude třeba řešit problémy spojené s kognitivními poruchami na pracovišti,“ uvádí se ve studii spolu s tím, že populace lidí starších 65 let se mezi lety 2000 a 2040 zdvojnásobí. Tuto demografickou změnu pak bude provázet i zvyšující se počet pacientů trpících demencí. Výzkum ve studii naznačuje, že vznikající problém je „slepým místem v oblasti bezpečnosti“.

Autoři studie uvedli, že bezpečnostní prověrku k výkonu funkce a přístupu k tajným vládním informacím potřebuje početná skupina státních úředníků a byrokratů. Prověrka pak znamená detektor lži, sledování bankovního účtu i pohovory s přáteli osoby o ni žádající, co se však neprověřuje, je právě to, zda u jedince nedochází k poklesu kognitivních schopností v souvislosti s vyšším věkem.

„Osoba, která je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné, u níž se rozvine demence a která nevědomky sdílí vládní tajemství, představuje vnitřní hrozbu. I když je tato osoba v důchodu, může takové nevědomé sdílení vládních tajemství představovat hrozbu pro národní bezpečnost,“ stojí ve studii.

O gerontokracii se ve Spojených státech mezitím mluví čím dál tím více. Podle deníku Financial Times v USA v porovnání s ostatními zeměmi převažují starší zvolení představitelé, kdy každý pátý kongresman je starší 70 let. Ohniskem debaty o gerontokracii v USA se stalo i prohlášení Nancy Pelosiové, že bude usilovat o další funkční období ve Sněmovně reprezentantů.

Fotogalerie: - Českopolský Těšín

Obavy panují i okolo zdraví dalších senátorů, například 81letého republikána Mitche McConnella nebo 90leté kalifornské senátorky Dianne Feinsteinové.

Jasným problémem se stal pro voliče demokratů i věk současného prezidenta a kandidáta na prezidenta ve volbách 2024 Joea Bidena, kterému je v současnosti 80 let. Tři z pěti politiků Demokratické strany jsou toho názoru, že by strana měla do prezidentských voleb v příštím listopadu vybrat jiného kandidáta.

Podpora jeho ekonomické politiky navíc klesla na třicet procent, jak ukazuje průzkum vedený deníkem Washington Post a televizí ABC. 44 procent lidí uvedlo, že jsou na tom ekonomicky hůře než při Bidenově nástupu do funkce. Lépe se naopak má pouhých 15 procent z dotazovaných Američanů.

Neshody panují v americké společnosti i ohledně názoru, zda by proti Bidenovi neměl být započat proces impeachmentu kvůli zahraničnímu podnikání jeho syna Huntera Bidena. Osm z deseti voličů Demokratické strany je proti impeachmentu, sedm z deseti voličů Republikánské strany s obžalobou prezidenta souhlasí.

V otázce řešení migrace na americko-mexické hranici je Bidenův rating 23 procent. Celková podpora Bidena také klesá. Podle průzkumu je na 37 procentech, v únoru tomu ještě bylo 42 procent.

Psali jsme: Tak nespokojení Američané ještě nebyli. „Staří pryč!“ Jenže pak by se našly lumpárny... Kdo je horší, Fiala nebo Biden? Lidé dali odpověď The Economist burcuje do války: 30 milionů dobře vzdělaných lidí v EU. Nebo vražedný stroj pana Putina Zelenskyj zdrhne, Ukrajina se zhroutí a padne do náručí Putina. To čekal Západ, odhalil Votápek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama