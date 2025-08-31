Perebyjnis v ČT: Ruská ekonomika je na tom špatně. Víc tlaku a zhroutí se

31.08.2025 15:27 | Monitoring

V nedělních Otázkách Václava Moravce se setkali náměstek ministra zahraničí Ukrajiny Jevhen Perebyjnis a vládní zmocněnec Tomáš Kopečný. Perebyjnis žádal politickou i ekonomickou izolaci Ruska. „Ruská ekonomika je na tom velmi špatně a my musíme využít tlaku, aby se zhroutila,“ prohlásil do kamer, a důrazně žádal, aby se Západ připravil na válku budoucnosti.

Perebyjnis v ČT: Ruská ekonomika je na tom špatně. Víc tlaku a zhroutí se
Foto: Screen: ČT
Popisek: Jevhen Perebyjnis v Otázkách Václava Moravce.

Perebyjnis hned v úvodu pořadu poznamenal, že možnost setkání prezidentů Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina je dnes procentuálně 50 na 50. „My Ukrajinci dobře známe, kdo jsou Rusové,“ zdůraznil Perebyjnis s tím, že Putin jen protahuje možná jednání, na kterých ale nemá zájem. „Jeho cílem je zničit celou Ukrajinu a sedne si k jednacímu stolu, jen když ucítí sílu Západu,“ poznamenal Perebyjnis, bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice.

 Dovolával se politické i ekonomické izolace Ruska. „Stále jsou západní velvyslanci v Rusku a stále jsou ruští velvyslanci v zemích Evropy. Proto také vítáme českou iniciativu, abychom zamezili pohybu ruských diplomatů v EU,“ podotkl Perebyjnis.

Zmínil i ekonomickou stránku věci. „Ruská ekonomika je na tom velmi špatně a my musíme využít tlaku, aby se zhroutila,“ zdůraznil do kamer s tím, že protiruské ekonomické sankce fungují, ale je třeba ještě přitvrdit. „Samozřejmě musíme uvalit sankce i na ruskou jadernou energetiku, protože to přináší Rusku spoustu peněz,“ řekl Perebyjnis. Současně hlasitě žádal, aby byly přísnější sankce uvaleny i na ruskou ropu.

Kopečný je poněkud skeptický v tom, zda se evropské sankce podaří utáhnout tak, aby se neobcházely. Ale cílem evropských politiků by podle jeho názoru mělo být dosažení přesně tohoto stavu. Upozornil také na to, že vojenské kapacity Ruské federace jsou dnes takové, že útočící armáda může nad bránící se Ukrajinu poslat 600 až 700 dronů den co den. „Ale ukrajinský obranný průmysl roste podobně exponenciálně jako ten ruský,“ poznamenal Kopečný.

Perebyjnis varoval, že Západ se musí připravit na válku budoucnosti, protože Ukrajinci v nejmenším nepochybují o tom, že Rusy neopustí válečné choutky. „Musíme být jednotní, abychom porazili Rusko,“ žádal důrazně Perebyjnis.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

