Pět let nepokojů. Tajná zpráva musela jít ven. Proškrtaná, ale zbytek není pro Kanadu příjemný

22.03.2024 18:15

Kanadská královská jízdní policie v tajné zprávě varuje, že kvůli zhoršující se ekonomické situaci očekává v příštích pěti letech nárůst občanských protestů, které by mohly přerůst v masové nepokoje. A týkat by se to mělo především mladých lidí, kteří už nyní prokazatelně zažívají ztížené existenciální podmínky. „Například mnoho Kanaďanů mladších 35 let si pravděpodobně nikdy nebude moci koupit bydlení," uvádí zpráva.