Pět parlamentních stran čekají v prvním pololetí sjezdy

Jako první se v novém roce sejdou Piráti, kteří svolali své celostátní fórum na první lednový víkend do Brna. Podle stanov strany končí nejpozději tři měsíce po volbách do sněmovny funkční období celého vedení a pětičlenné republikové předsednictvo musí dát své funkce k dispozici. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ale už oznámil, že bude chtít ve funkci pokračovat. Vzhledem k tomu, že svou stranu poprvé dovedl do sněmovny, kde se s 22 poslanci stala třetí nejsilnější stranou, se očekává, že předsednictví obhájí.