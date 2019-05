Petice žádá přísný trest pro Jaroslava Kuberu. A když se chtěl hájit v ČT, dal mu Kubal třicet sekund

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) se znovu ocitl pod palbou. Poté, co se od něj distancovala část senátorů za jeho projev na terezínské tryzně, spatřila světlo světa i občanská petice, která požaduje Kuberův konec v čele horní komory Parlamentu.

Dlouholetý primátor Teplic a dnešní předseda horní komory Parlamentu Jaroslav Kubera je znám tím, že se nezdráhá nahlas říkat, co si myslí. Před pár dny na terezínské tryzně varoval před návratem totality do naší společnosti. Varoval, že se totalitáři mohou zahalit do líbivého hávu politické korektnosti, rovnosti pohlaví a boje za zelenou planetu.

Někteří lidé Kuberovi za jeho projev zatleskali, jiní na něm nenechali nit suchou. Do druhé skupiny patří senátoři Václav Hampl, Jiří Drahoš, Václav Láska a další.

„Tato slova Jaroslava Kubery považujeme vzhledem k utrpení obětí totalitních režimů za vysoce neuctivá, vzhledem k místu piety, kde bylo ve jménu nacistické ideologie zavražděno několik tisíc našich spoluobčanů za nemístná, vzhledem k absurditě použité analogie za scestná, a vzhledem k funkci předsedy Senátu a druhého nejvyššího ústavního činitele také za nedůstojná,“ stojí v prohlášení senátorů.

Prohlášením senátorů to však neskončilo. Světlo světa spatřila také občanská petice požadující sesazení Kubery z postu předsedy horní komory Parlamentu. Úvodní slova k ní napsal občanský aktivista František Kostlán, známý především ze serveru Romea.cz. Kuberovo vyjádření považuje aktivista za zcela nepatřičné.

„Je jeho věcí, zda považuje ochránce životního prostředí atd. za totalitáře, ale na pietní akt ideologické a populistické výroky nepatří. Představitelé státu se jej účastní proto, aby se poklonili obětem, nikoli kvůli tomu, co jim momentálně leží v žaludku. Jaroslav Kubera si navíc – podle jeho vyjádření – svou chybu neuvědomuje. Máme za to, že do čela vážené instituce, jakou Senát bezesporu je, takový člověk nepatří,“ napsal Kostlán.

Terezínská aféra nabídla i pozoruhodný moment ve studiu České televize. Tam byl Jaroslav Kubera pozván ke zcela jinému tématu, a na úplný závěr jej redaktor Michal Kubal začal školit, zda mu přijde vhodné takto mluvit na pietě za oběti nacismu.

Vzhledem k tomu, že už předtím avizoval, že rozhovor se chýlí ke konci, zeptal se jej Kubera, kolik má času na vysvětlení svých důvodů.

„Řekněme třicet vteřin,“ rozhodl moderátor.

Nakonec předseda Senátu dostal zhruba dvě minuty, během kterých uvedl, že od lidí, kteří v Terezíně byli, měl jen pozitivní ohlasy. „Je zajímavé, že v tom Terezíně nikdo z těch kritiků nebyl. Na pochodu proti antisemitismu v Senátu nikdo z nich nebyl,“ dodal.

„Vy tu srovnáváte koncentrační tábory,“ durdil se Kubal. Kubera jej ujistil, že nic takového nedělal a doporučil redaktorovi, ať si jeho projev přečte.

„My se dnes obáváme zdobit vánoční stromek, abychom někoho neurazili,“ připomněl. A dodal, že jeho samotného kvůli arabským lázeňským turistům obviňují, že prodal Teplice, kde dělal roky primátora, muslimům. Hlavním důvodem celého rozruchu je podle něj to, že někteří neskousli jeho zvolení předsedou Senátu.

