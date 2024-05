Petr Bystroň: Le Penová hledala záminku. Žádná katastrofa, partnerů je dost

reklama

Její strana Národní sdružení, kterou Le Penová založila a v současnosti ji vede předseda strany a europoslanec Jordan Bardella, by podle těchto slov už nadále nechtěla působit společně v jedné europarlamentní frakci. Obě strany přitom byly společně až do minulého týdne ve skupině Identita a demokracie (ID), než z ní byla AfD vyloučena poté, co si vedení skupiny ID, v níž působí rovněž české SPD, tento krok odhlasovalo.



Návrh na vyloučení všech europoslanců AfD podal šéf frakce Marco Zanni a podpořila jej italská Liga, česká SPD Tomia Okamury, Národní sdružení Marine Le Penové nebo belgický Vlámský zájem.

Stalo se tak po sérii několika afér, které se týkali lídra kandidátky AfD Maximiliana Kraha a dvojky AfD do eurovoleb – Petra Bystroně. Krah i Bystroň se potýkají s podezřením z braní úplatků a na lídra AfD mimo jiného dolehl také případ jeho dlouholetého spolupracovníka, který je podezřelý ze špionáže pro Čínu. Poslední kapkou pak zřejmě bylo prohlášení Kraha týkající se jednotek SS.



Podle italského deníku La Repubblica Krah tvrdil, že ne všichni členové nacistické polovojenské organizace SS byli zločinci. „Nikdy neřeknu, že každý, kdo nosil uniformu SS, byl automaticky zločinec,“ řekl Krah s tím, že mezi SS bylo sice hodně válečných zločinců, ale nebyl jím každý.

Krah po tomto prohlášení, které mu definitivně zlomilo vaz a podnítilo ostré reakce i uvnitř samotné AfD, uvedl, že už nebude vystupovat v kampani strany a končí v rovněž v jejím předsednictvu.

Právě v reakci na výroky, které zlehčují nacistické zločiny, se dle agentury Bloomberg Marine Le Penová rozhodla pro definitivní konec spolupráce a podobně hovoří také aktuální lídr Národního sdružení Jordan Bardella.



Marine Le Penová pro Le Monde doplnila, že je rozhodnutí neměnné a o AfD se už „rozhodla“. Potvrdila též přerušení spolupráce, k němuž došlo „v návaznosti na nedávná prohlášení AfD“. „Hnutí, které se dostalo do područí svého nejradikálnějšího okraje, se mi již nezdá být spolehlivým a vhodným spojencem,“ měla zhodnotit podle francouzského listu.



Poslanec Alternativy pro Německo Petr Bystroň, jenž do Evropského parlamentu za německou stranu kandiduje z druhého místa, pro ParlamentíListy.cz zhodnotil, že jde o priority pro francouzskou političku. „Prioritou číslo jedna pro Marine Le Penovou je stát se francouzskou prezidentkou. Tomuto cíli podřizuje všechno,“ míní k političce, která se již neúspěšně o kandidaturu na prezidentku Francie snažila v minulosti a jejíž šance na úspěch v příštích volbách v roce 2027 v posledních měsících opět rostou.

Bystroň míní, že se Le Penová nerozhodla pouze na základě výroků Kraha. „Její rozhodnutí oprostit se od spolupráce s AfD padlo již dříve. Ty nešťastné výroky Maximiliana Kraha použila pouze jako záminku,“ míní, že akorát využila situace.



Z pohledu AfD to dle něj „není žádná katastrofa“. „Máme dostatek partnerů na založení vlastní frakce. V konečném důsledku to může být ve prospěch nás všech,“ říká Bystroň poté, co s AfD rozvázala spolupráci její dosavadní frakce ID. Podotýká totiž, že nic nebrání tomu, aby strany hlasovaly stejně i přestože budou v oddělených frakcích. „Frakce mohou vždy hlasovat společně u bodů, na kterých se shodnou,“ dodal německý poslanec pro ParlamentníListy.cz.



Poradce Le Penové pro server Politico zmínil, že krok nehrozí ani samotné ID. „Na ID to nebude mít v budoucím mandátu žádný vliv, protože máme dostatek národností, abychom si zachovali naši politickou skupinu,“ uvedl pod podmínkou anonymity poradce francouzské političky.

