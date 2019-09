Petr Bystroň na sněmu Trikolóry: Kdyby měl Václav Klaus st. německé občanství, navrhli by ho lidé na prezidenta

Jako první host vystoupil Petr Bystroň, poslanec německého Bundestagu za Alternativu pro Německo. „Václav mi říkal, že bude svátek slavit s pár kamarády. To se ti, Vašku, opravdu povedlo,“ pozdravil sněm. Zavzpomínal, že otec Václava Klause často pomáhal německé AfD, a teď by tuto podporu chtěl oplatit. „Odtud to tak nevypadá, ale my v Německu někdy slyšíme, že kdyby měl Václav Klaus německé občanství, tak ho navrhnou na německého prezidenta,“ vzpomínal.

„Říkají o nás, že jsme neonacisti, ale AfD je jedinou parlamentní stranou, která nikdy neměla za poslance žádného bývalého člena NSDAP. Ti lidé zažili totalitní režim. Postavili se proti němu a v roce 1989 ho svrhli. A teď říkají, já takový režim znovu nechci a proto volím AfD. Začíná to tu skutečně připomínat konec osmdesátých let. Lidé mají strach říkat, co si myslí,“ varoval. Jako hezký symbol obrany normálního světa jsou podle něj třeba mažoretky, které vedly průvod hnutí Brnem.

„Včera jsem si přečetl, že basketbalový klub Alba Berlín ruší své chearleaders, protože prý „neodpovídají duchu doby“. Tak co je to za ducha, a co je to za dobu?“ divil se. Duchem doby je také to, že před čtyřmi dny byl ředitel filmového klubu Hesenska odvolán, protože byl viděn na obědě s předsedou místní AfD, která je v tamním parlamentu nejsilnější opoziční stranou. Pak mluvil o popularitě státního paternalismu a toho, že lidé chtějí čerpat peníze a moc se při tom nenadřít. Je to podle něj nová podoba socialismu. Ocenil proto základní ekonomický postulát Trikolóry „Bohatství pochází z práce“. Děkuji vám, že bojujete za osobní odpovědnost každého z nás. Je to přesný opak toho „populismu“, ze kterého vás i nás obviňují,“ uvedl Bystroň.

Psali jsme: FOTO Pozdvižení v ulicích Brna: Ustavující sněm Trikolóry začal průvodem. A v něm... „Budeme hájit odkaz našich předků!“ Sněm Trikolóry odstartoval Na zakládajícím sjezdu Trikolóry v Brně promluví poslanec AfD Petr Bystroň Ubylo krádeží a znásilnění? Petr Bystroň předkládá zcela opačná čísla z Německa. A přidává zprávy o imigrantech, které hlavní mediální proud nepustí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jakub Vosáhlo