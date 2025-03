Petr Holec: Fiala zešílel. Přiznal, že věří tomu, co říká

Komentátor Petr Holec se ve svém textu zaměřuje na to, že premiér Petr Fiala podvedl zemi svými sliby, přesto neustále tvrdí, že nikoho neoklamal a své závazky plní. V posledním rozhovoru pro Seznam Zprávy však podle Holce fakticky přiznal, že věří vlastním lžím, což podle něj může naznačovat, že asi skutečně „zešílel“.

Poukazuje konkrétně na Fialovo vyjádření v rozhovoru, kde tvrdí, že se brání „velkohubým prohlášením“, které nemůže naplnit a své chování považuje za „výhodu“.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5387 lidí

Dále komentátor vyvrací Fialovo tvrzení, že „neoplývá emocemi“. Naopak jimi ve veřejných vystoupeních oplývá – jen těmi negativními. Připomíná také jeho velkohubá prohlášení, která se nakonec ukázala jako nepravdivá – například slib, že nezvýší daně, že neschválí Green Deal, že odmítne migrační pakt nebo že sníží zadlužení Česka. Místo toho vláda postupovala přesně opačně.

Jako potvrzení Fialovy velkohubosti bychom podle Holce měli brát i jeho větu, že to, jakým je, je jeho „výhoda“. Pokud by totiž bylo všechno, co premiér říká, pravda, pak by jeho vládu podporovala většina národa a on by po třech volebních porážkách nemířil k další i letos v podzimních parlamentních volbách.

Celý komentář Petra Holce najdete na webu Gazetisto.

Psali jsme: Hoffman: Proč na nás z každého sloupu musí zírat Fiala? „Umění je náročné na čas.“ Co říká zákon o státem placených umělcích Premiér Fiala: Shoda by měla panovat napříč celým politickým spektrem Pročpak si Bolek netroufne na vtip o Fialovi? Holec o umělcích a penězích