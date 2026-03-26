Petr Macinka: Politický realismus místo politické korektnosti

„O mně se ví, že odmítám to, co se nazývá politická korektnost. Takže na panu ministrovi oceňuji jeho politický realismus,“ řekl Petr Macinka, když na ministerstvu zahraničí Maroka vystoupil na tiskové konferenci se svým domácím protějškem Nasirem Bouritou.
Macinka k jednání dorazil z česko-marocké obchodní konference a podstatnou část svého projevu věnoval ekonomickým vztahům, které jsou podle něj páteří realistické zahraniční politiky.
„Pilíři našich vztahů jsou respekt, přátelství a úcta,“ uvedl marocký ministr na úvod svého vystoupení.
Česko-marocké vztahy podle něj v poslední době jsou výrazně intenzivnější, od roku 2021 výrazně roste vzájemný obchod, Maroko se díky tomu stalo největším českým partnerem v Africe. „Náš přátelský vztah se postupně rozvíjí ve strategické partnerství,“ uvedl s potěšením marocký ministr.
Zmínil, že k dobrým vztahům zásadně přispívají dvě osobnosti. Marocký král a Andrej Babiš, který má k zemi blízký vztah díky profesní minulosti.
Petr Macinka později před novináři řekl, že marocké království je dnes jedním z mála stabilních států a spolehlivých partnerů v regionu, což je další důvod, proč rozvíjet vzájemné vztahy.
Zmínil možnosti, kterými Česko může Maroku pomoct. Jmenoval například pomoc ve zdravotnickém byznysu a péči o zdraví, který tvoří podstatnou část české podnikatelské delegace.
Maroko je velmi dynamicky rostoucí země, i díky spolupořadatelství mistrovství světa ve fotbale 2030, které vytváří nutnost rozvoje v pořadatelských městech. Královský stadion v Casablance má být s téměř 120 tisíci diváků největším fotbalovým stadionem světa. Macinka zmínil možnosti, jak by i Česko mohlo s rozvojem pomoci, v podnikatelské delegaci, která jej doprovází, jsou i zástupci segmentu smart city.
I přes slova o realismu si ale Petr Macinka neodpustil jeden výrok, který by se dal považovat za provokativní. Mluvil totiž o „Marocké Sahaře“ v souvislosti se sporným hraničním pouštním územím, na které si Maroko dělá nárok, ale ostatní světoví politici se tomuto označení vyhýbají. Užívá se pojem „Západní Sahara“. Nejasný statut území je důsledkem dramatických dějin v oblasti kdysi patřící do francouzské koloniální sféry.
„Řekl jsem, že místní politici tomu říkají Marocká Sahara,“ vysvětloval pak Macinka na brífinku s českými novináři.
Maroko vnímá jako zemi, která si uvědomuje, že pro rozvoj i vzájemné vztahy je nejdůležitější ekonomika. A právě o to by chtěl usilovat. Návštěvu, svou první mimo Evropskou unii, proto vnímá jako symbolický mezník.
„Tato návštěva je reciproční za návštěvu marockého ministra v Praze v roce 2023. Ve skutečnosti ale znamená mnohem více,“ ujistil na tiskovce.
