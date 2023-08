Petr Pavel promluvil: Společnosti chybí hodnoty. Já jí je vrátím

Občanský kandidát na prezidenta Petr Pavel přesvědčivě porazil šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, když získal o takřka jeden milion hlasů víc než nominant poslanců ANO. Pavel na tiskové konferenci odpovídal i na otázky novinářů a ujistil nejen zástupce médií, ale všechny občany, že bude naslouchat všem názorům, všem spoluobčanům. A že za úspěch svého pětiletého prezidentství bude považovat to, co pojme jako úspěch celé republiky, všech občanů.

Pavel dokázal získat ještě o půl milionu hlasů víc než dosluhující prezident Miloš Zeman v roce 2018. a Pavel dal najevo, že to bere jako závazek. „To, že jsem získal víc hlasů než Miloš Zeman, mě samozřejmě těší, ale beru to jako obrovský závazek, protože se ukazuje, že ve společnosti nastala obrovská očekávání,“ poznamenal Pavel.

„Po deziluzi z politiky reprezentované zejména Milošem Zemanem a Andrejem Babišem se teď ukazuje, že naše společnost na tom není zdaleka tak špatně. Ale hodnoty, o kterých se tu bavíme už dlouho, naší společnosti chybí. Já to vnímám skutečně jako velký závazek, je vrátit zpátky. Určitě to nebude lehké, ale udělám všechno pro to, aby se ty hodnoty vrátily,“ přislíbil nově zvolený prezident.

Zdůraznil také, že první krok ke sjednocování společnosti již udělal, když řekl, že bude naslouchat opravdu všem, a že za úspěch svého prezidentství bude považovat úspěch České republiky jako celku. „Já to opravdu nevnímám tak, že by tady byli poražení a vítězní voliči. Vnímám to tak, že jsme všichni občané České republiky. Máme rozný názor na řadu věcí, ale to neznamená, že stojíme na opačných protipólech. Neznamená to, že jsme nepřátele. Znamená to jen tolik, že se spolu opět musíme naučit komunikovat,“ pravil Pavel.

Připomněl, že většina voličů se shoduje na tom, co jsou základní hodnoty, na nichž by měla stát Česká republika, a z toho hodlá jako prezident vycházet. „Možná se na to dívají z trochu jiného pohledu, ale také chtějí, aby věci fungovaly, aby na ně stát nezapomínal. O tomto jsem připraven komunikovat s každým. Je mi celkem jedno, jestli bude z vládního tábora nebo z opozice. Pokud bude mít kdokoliv smysluplný návrh, budu o něm přemýšlet a budu o něm diskutovat,“ vyjádřil se Pavel.

Zmínil též, že až do nástupu do úřadu bude bydlet „doma“, a potom se prý uvidí. „Hrad i Lány jsou stále ještě obsazené a bude tam ještě třeba udělat mnoho práce,“ podotkl Pavel.

Přislíbil také, že jako prezident bude „rozptylovat dezinformace“ a rozptylovat obavy lidí tam, kde by je mít nemuseli, a že naopak bude upozorňovat na problémy, o kterých lidé třeba ai nevědí. „Nestrašit, ani nelakovat,“ shrnul svůj postoj nově zvolený prezident ČR.

„Nejsem vládním kandidátem. Pokud s vládou mám v čem souhlasit, budu s nimi souhlasit. A pokud s nimi nebudu souhlasit, dám jim to velmi jasně najevo, budu přitom předkládat argumenty probrané s odborníky,“ zdůraznil Pavel.

Vysvětlil též, čemu přičítá svůj výrazný úspěch ve volbách. „Lidé ani tak nevolili Petra Pavla, jako spíš nechtěli to, co reprezentoval Andrej Babiš,“ zmínil s tím, že především před druhým kolem voleb lidé viděli propastný rozdíl v argumentaci obou kandidátů.

Zdůraznil však té, že je připraven naslouchat i Babišovi. „Andrej Babiš a opozice obecně si stěžují, že jim vláda nenaslouchá. Já jsem připraven jim naslouchat a uvažovat o jejich argumentech, pokud opravdu budou směřovat k řešení, a ne jen k negaci toho, co dělá vláda,“ prohlásil zvolený prezident Pavel.

Dle svých slov by rád navazoval na civilní výkon Václava Havla ve funkci prezidenta reubliky. Na to by rád navázal, jak řekl. Vedle toho chce prověřit, co se na Hradě dělo za Zemanova kancléře Mynáře; přislíbil, že nad tím jen tak nemávne rukou.

A než se rozloučil s novináři, Petr Pavel konstatoval, že chce skutečně se všemi občany pracovat na tom, aby si mohli říct, že „se v Česku žije v pohodě“.

