Petříček vyhlašuje na ministerstvu klimatickou nouzi: Budou se chovat čmeláci, úředníci budou místo práce debatovat

Ministerstvo zahraničních věcí se v září připojí ke klimatické stávce – jeho zaměstnanci se místo práce zúčastní celopodnikové debaty s přizvanými odborníky a s vedením ministerstva, aby řešili, jak se s důsledky klimatických změn vyrovnávají okolní státy a co konkrétního v tomto směru dělají jejich centrály zahraniční politiky. Šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) se v kontextu s tím rozhodl, že na přilehlé zahradě bude „pět čmelínů“, informuje server Respekt.cz.

„Jednáme o dodání celkem pěti čmelínů do přilehlé zahrady, instalace by měla proběhnout v lednu nebo únoru příštího roku,“ sdělil ministr Petříček novinku, kterou na úřadě chystá jako jednu z reakcí na dramatické změny podnebí.

Původní nápad byl, že by do zahrady umístili včely. Vedení resortu se však nakonec postavilo proti, na zahradu by prý nemohli chodit lidé alergičtí na včelí bodnutí. „Čmeláků je navíc kritický nedostatek a jejich údržba je podstatně méně náročná,“ dodal ministr. Dále též už ministerstvo zahraničí nepoužívá nerozložitelné plasty ve svém bufetu, a u pítek na chodbách plánuje vyměnit kelímky.

Původní zdroj ZDE

O téma boje s dopady klimatických změn se Petříček zajímá dlouhodobě. Jde podle jeho slov o „výsostně sociálnědemokratické téma. Den, kdy se bude klimatická stávka konat, není ještě stanoven. Měla by být uskutečněna v měsíci září. Zaměstnanci Černínského paláce se k ní chtějí připojit a místo běžné pracovní agendy plánuji debatovat s přizvanými odborníky a s vedením ministerstva o tom, jak se s důsledky změn podnebí vyrovnat a co pro to udělat.“

autor: nab