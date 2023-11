Pirát Michálek věří: Až reformy naběhnou a začnou fungovat, lidé je ocení

reklama

Podle Michálka, který opakovaně kritizoval hnutí STAN kvůli Dozimetru, vztahy mezi Piráty a STAN ve Sněmovně jsou dobré, pracovní. „Byť mezi námi bylo určité napětí, tak v poslední době jsme schopní sednout k jednacímu stolu a řešit věci. Uvědomujeme si, že máme společný program a společné cíle, které jsme slíbili voličům, a těch jsme měli asi 850 tisíc, což je velký závazek,“ řekl pro CNN Prima News.

Problém Piráti měli také s ODS, když v září Piráti vyzvali k odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) kvůli jeho schůzce s Nejedlým. To ještě ale neznamená, že Piráti musí z vlády odcházet, míní Michálek. „Rád sportuji, a když se někdo v nějaké soutěži o něco snaží, tak také nemá utíkat. My musíme udělat všechno pro to, abychom splnili, co od nás voliči očekávají,“ pronesl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

Na objevující se názory, že Piráti ještě před sněmovními volbami vládu opustí, aby se nějak odlišili, aby získali voliče, reagoval Michálek takto: „Představa, že máme ve volební kampani obhajovat naše výsledky, které máme skvělé v zahraniční politice a v digitalizaci, a do toho bychom utíkali z vlády, se mi nezdá. Samozřejmě situace není lehká, bojujeme na více frontách. Naší misí je však dotáhnout sliby, které jsme lidem dali, a neutíkat z boje. Pokud to jen trochu půjde, budu se snažit, abychom mandát dokončili,“ doplnil.

Že je mezi lidmi rekordní nedůvěra ve vládu, zatímco preference hnutí ANO, jdou nahoru, ho neznervózňuje, a věří, že je ještě dost čas na to, aby se situace obrátila. „Podstatné je, jaké skóre bude na konci. Jakmile reformy naběhnou účinnosti, lidé si je zažijí a bude vidět, že hospodaření státu se dostane do lepší kondice, tak ten ozdravný proces ocení,“ dodal Jakub Michálek.

