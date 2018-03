Piráti jsou žádaná nevěsta. Podívejte se, kdo všechno jim před komunálními volbami nadbíhá

Jednotlivé místní organizace Pirátů mají volné ruce při domlouvání společných uskupení. Jak uvádí předseda Pirátů Ivan Bartoš, krajská sdružení nebo republikový výbor mají právo veta, nikdy jej však zatím nepoužily. Definitivně rozhodnuto však také zatím není. Jasno je jen v tom, že samostatná kandidatura Pirátů bude v Praze, v Brně a v Jablonci nad Nisou.

Bartoš pak ale rovněž uvedl, že jej mrzí jednání s TOP 09. „Ale jen kvůli trademarku (obchodní značce),“ řekl s tím, že si ale nadále myslí, že v TOP 09 jsou dobří lidé, i když on má problém s některými představiteli. „Krajská a komunální politika je více o osobnostech z regionů než o základních postojích, kde se s TOP 09 lišíme, protože my jsme liberální strana,“ uvedl Právu Bartoš.

Přes co však vlak nejede, podle Bartoše je to, že by Piráti nikdy nestavěli kandidátku s SPD, KSČM nebo a priori s ANO,“ podotkl Bartoš.

Obdobně pak k sestavování kandidátek přistupuje i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který uvedl, že žádné příkazy ve straně nejsou. „Pouze nechceme spolupráci se stranami, které jsou ideově odlišné, což je SPD, KSČM a ANO. Naši kolegové někde jednají s Piráty, jinde s lidovci i se STAN. Je to místo od místa,“ podotkl.

Jak Právo dodává závěrem, v některých obcích a městech by se Piráti mohli spojit s místními subjekty, kdy například v Jihlavě jednají s Forem Jihlava či v Šumperku s Pro-Regionem.

Jednání pak probíhají i o kandidátech do Senátu, například s bývalými prezidentskými uchazeči Markem Hilšerem a Jiřím Drahošem v Praze.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

autor: vef