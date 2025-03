Piráti se štěpí. Vznikla další strana z bývalých členů

Založení nového politického subjektu Hnutí Kruh bylo oznámeno 22. března na demonstraci Zastavme společně krajní pravici!, která se konala na pražském náměstí Jana Palacha.

„Zveřejnění záměru právě nyní není náhodné – od 21. března si celý svět připomíná Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Hnutí Kruh se staví proti nerovnostem ve společnosti a usiluje o spravedlivější politiku pro všechny,“ uvedl server Britské listy.

Férové daně a náležité ocenění práce

Programový manifest hnutí zveřejnilo na svých webových stránkách. „Spojujeme své síly ve jménu hodnot férové politiky tvořené všemi a pro všechny. Chceme společnost založenou na spolupráci, přímosti a poctivosti. Vytváříme politický systém, který zajistí dobrý život, beze strachu o budoucnost, nám všem,“ deklaruje web Hnutí Kruh.

Dále se uvádí: „Věříme ve svět, kde má každý férovou šanci uspět a nikdo netrpí jen proto, že se správně nenarodil. Práce a přínos musí být náležitě oceněny. Odmítáme úspěch na úkor druhých. Usilujeme o spravedlivé podmínky a rovné příležitosti.“

Hnutí Kruh se staví proti koncentraci moci v rukou vyvolených. „Požadujeme transparentní rozhodování politiků. O budoucnosti musíme rozhodovat společně. Prosazujeme odpovědnost a otevřenost,“ píše se na stránkách.

V manifestu dále stojí: „Chceme férový daňový systém, který podporuje důstojný život. Danit se mají astronomické zisky, ne prospěšná práce obyčejných lidí. Daně jsou naše investice do budoucnosti.“

Kdo sdílí tyto hodnoty, může hnutí podpořit podpisem. „Stáhněte si petici, sbírejte podpisy svých známých a petici nám doručte na některou z adres členek petičního výboru,“ vyzývá Hnutí Kruh.

Jsou uvedeny kontakty na bývalé pirátky Martu Martinovou, Janu Koláříkovou a Kláru Kadár.

Rozhodují politici, kteří si ze sněmovních lavic udělali celoživotní povolání

„O našich životech rozhodují politici, kteří si ze sněmovních lavic udělali celoživotní povolání a jejich rozhodnutí často prospívají hlavně jejich známým z byznysu. Těžko takto vzniknou zákony, které skutečně pomůžou lidem, jako jsme my nebo vy,“ řekla pro Britské listy Marta Martinová, poradkyně senátorky a členka petičního výboru.

Pozor na kontrolou těl a životů žen

„Fašistické režimy vždy začínaly stejně – oslabováním demokracie, umlčováním nepohodlných hlasů, kontrolou těl a životů žen, vyvoláváním strachu a šířením nenávisti. S obavami sledujeme současný politický vývoj u nás i ve světě a chceme posílit hlas všech, kteří se odmítají vzdát svých práv a svobod,“ uvádí Klára Kadár, advocacy manažerka a další členka petičního výboru.

Hnutí Kruh si klade za cíl i ekonomickou spravedlnost. „Stojíme na straně těch, kdo se nemohou bránit sami, a víme, že společnost jako celek těží ze spolupráce,“ dodává Jana Koláříková, HR specialistka a lektorka vzdělávání dospělých.

Jako příští akci Hnutí Kruh chystá blokádu pochodu Hnutí pro život, který se má odehrát 26. dubna.

Na stupnici zábavnosti 0–10 solidní sedmička

Vznik nového hnutí už zaznamenaly i sociální sítě. „Odchod výrazných tváří je jedna věc, tuhle novou partaj ale žádný výrazný tváře nezakládaj, ne?“ napsal na síti X novinář Václav Hnátek.

Další okomentoval: „Zcela jistě progresivní levici pomůže, že část (zelených) komoušů od Pirátů přejde k Voltu, část založí Kruh zoufalosti, část přejde k ČSSD a začnou si s původní stranou okopávat kotníky, na stupnici zábavnosti 0–10 to začíná být solidní 7 a to ještě máme půl roku do voleb.“

