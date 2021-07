Pirátská fanynka popsala roční práci v uprchlickém táboře. A tím otevřela bránu pekla

reklama

„Současné zákony jen omezeně chrání ženy a další oběti, pokud jsou donuceny k sexu bez použití násilí. Kolem problematiky sexuálního násilí také stále panuje určité tabu a přetrvávají mnohokrát vyvrácené mýty a předsudky. Velkým problémem je nejen v České republice skutečnost, že drtivá většina znásilnění vůbec není oznámena policii. Příští volební období připravíme změnu zákona,“ popsal poslanec Jakub Michálek.

Velmi společensky přehlížené téma ovšem nabralo jiný kurz ve chvíli, kdy se o něm začalo diskutovat. Pod příspěvkem, který si odnesl téměř 700 lajků, přibyly také stovky postojů fanoušků Pirátů. Jedni děkují, jiní ne. Jedni se zastávají obětí, další upozorňují na křivá obvinění vedoucí ke zničeným kariérám i osobním tragédiím. A aby těch vzájemných políčků nebylo málo, prostor dostala taktéž migrace.

„Děkuji, že jste odvážně otevřeli tak nepopulární téma. Je vidět, že vám nejde jen o politické body, ale i o lepší život tady u nás. Je mi také sympatické, že ve vaší straně jsou zajímavé ženy,“ sdělila Viktorie D. „Ne musí být ne, souhlasím, že k nám nesmějí žádní migranti z Afriky a už vůbec ne islámského vyznání. Oni totiž žádnému ne nerozumějí! Jen byste to měli říci jednoznačně a neodporovat si!“ kontrovala Šárka Š. „Z dostupných dat vyplývá, že slovu ne často nerozumějí ani rodilí mluvčí,“ odpověděl oficiální správce profilu.

Téma migrace však bylo teprve na začátku.

„Jo, jo, co migrant, to násilník. A taky terorista, extremista a fanatik. Sice jsem v životě žádnýho nepotkal, ale stopro to tak bude. Jo, jen si teď nejsem jistý – chtějí nám vzít práci, nebo naopak pobírat dávky?“ pozastavil se nad negativními příspěvky Tomáš B. „Ti sem samozřejmě přijeli znásilňovat, z kultury, kde je to takřka legální,“ odvětil Miroslav B. „Tak to buďte rád, že jste tu žádného nepotkal. Jeďte se s nimi potkat do Francie, Belgie, Anglie, Švédska atd., a když se Vám to bude líbit, tak tam zůstaňte,“ doplnila Šárka Š. „Hele a komu vděčíte za to, že migrační kvóty zatím neprošly, a tudíž jste také zatím žádného nepotkal?“ zeptal se Jiří Ř.

Z citované diskuse na FB Pirátů

„Pokud vycházím z vyjádření Pirátů z minulosti, tak riziko, že na území České republiky se bude pohybovat více uprchlíků, existuje. Piráty lze také totiž vnímat jako progresivní levici, která je liberální v oblasti azylové politiky a multikulturalismu,“ sdělil v té souvislosti pro ParlamentníListy.cz poslanec Milan Pour (ANO).

Zpět do on-line prostředí pirátského profilu.

„Rok jsem pracovala v uprchlickém táboře v Německu a poznala jsem tam spoustu úžasných lidí, kteří jsou mi už roky dobrými kamarády. Lidi, kteří jsou neskutečně vděční, pracovití a pokorní. Vlastně většina, téměř všichni moji kamarádi jsou kluci. Neznám, že by se ke mně chovali bez respektu, ba naopak jsem zažila, jak neskutečně ochranitelsky se ke mně dokázali chovat. Já jsem hrozně vděčná, že je znám. Je jen na nás, jak vybudujeme role models, které ostatní mohou následovat,“ přidala svůj názor na věc Vendula Š.

Několik dalších přispěvatelů tím, lidově řečeno, rozhodila.

„A jakou jinou pohádku povykládáte? Znám jiné příběhy od lidí, co skutečně pracovali s uprchlíky. A mám právo říci ne,“ přispěl Pavel. „V Itálii na jihu jsem jich viděl několik, skupina asi tak třiceti mladíků, ne starších pětadvaceti let, káleli v lese u pláže, močili podél cesty, přičemž toalety byly na dohled. Kolem měli nepořádek, dokonce i místní Italové varovali, ať se vyhneme, hlavně se to týkalo holek a žen. Nic mi sice neudělali, ale pocit z nich byl strašný, negativní, nepříjemný. V táboře jsem byl jednou (Moria Camp) a bylo to horší než po tornádu na Moravě, nevěřil jsem vlastním očím, že takto se chovají lidi. Takže se omlouvám, ale hodným a láskyplným migrantům, neřkuli v táborech, kde panuje násilí a znásilňování, vůbec nevěřím,“ reagoval Petr H.

„Bavím se. Sexuální znásilnění řadit mezi nejodpornější zločiny. Já si teda dokážu představit mnohem odpornější zločiny, když už takhle směšně Piráti problematiku staví,“ postavil se proti statusu Kamil F. „Piráti se nedokážou ani rozhodnout, jestli je sexuální násilí (vůbec) násilí a co je to vlastně násilí.“ doplnil vzápětí.

„Až do ČR pustíte vaše kámoše z Afriky, tak ta data budou možná pravdivá. Jinak 60 000 znásilnění za pět let mi vychází 32 znásilnění denně…,“ uvažoval Tomáš K. „Pamatuji, jak chodili po školách odborníci s prezervativy. Radili nám, že pokud dívku odbudeme, vždycky riskujeme, že nás nahlásí za znásilnění,“ oponoval Josef H.

A takto by šlo ještě dlouze pokračovat.

Žádný jasný závěr, vyjma debaty posunuté do oblasti migrace, však na základě citovaného příspěvku nevzešel.

Z citované diskuse na FB Pirátů

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

