Pirátský hejtman zvedl téma odchodu z vlády. Jinak prý může přijít nakládačka

MONITORING Piráti dávají stále častěji najevo, že se jim angažmá ve vládě přestává líbit. Po ministrovi zahraničí Janu Lipavském, který oznámil, že na svém ministerstvu odmítá šetřit, a po europoslankyni Markétě Gregorové, která hlásí do světa, že by měl z vlády odejít ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), se ozval pirátský hejtman, který bez obalu prohlásil, že by Piráti měli zvážit odchod z vlády.

Pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský už na konci května prohlásil, že jeho ministerstvo zkrátka a dobře nemůže šetřit tak, jak to požaduje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Navrhované úpravy ve své kombinaci sníží již dnes nedostatečný objem finančních prostředků na platy zaměstnanců vykonávajících službu nebo práci na Ministerstvu zahraničních věcí,“ vysvětlil svůj postoj Lipavský. Na jeho slova upozornila řada médií včetně serveru TV Nova.

A to byl teprve začátek. Zdá se, že u Pirátů houstne atmosféra.

Nedlouho po Lipavském část pirátské strany přijala usnesení, že by ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) měl odejít ze svého postu, protože nepřispívá důvěryhodnosti justice. Pro toto usnesení hlasovalo 369 pirátů. Pirátská strana má podle údajů z ledna 2023 asi 1200 členů, do hlasování se zapojilo 514 členů a z nich tedy 369 hlasovalo pro odchod Blažka.

„Finální rozhodnutí nakonec leží na panu premiéru Fialovi. Ten musí vyhodnotit, jestli má Pavel Blažek na ministerstvu setrvat, nebo ne. Či zajistit, aby podezření dostatečně vysvětlil a učinil opatření ke snížení rizik plynoucích ze střetu zájmů. Za Piráty je naše pozice jasná,“ uvedla europoslankyně po hlasování pro server Seznam Zprávy.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš oznámil, že o situaci s Blažkem jednal.

„Bylo sjednáno, že se do budoucna už nikdy nebudou opakovat případy, kdy šly na státní zástupce dopisy od poslanců přes ministra, které mohly budit dojem politického tlaku,“ uvedl Bartoš pro ČTK. Jeho vyjádření převzal i Český rozhlas.

Gregorová však dala najevo, že by zašla ještě dál. Odchod z vlády by podle ní měl nastat i ve chvíli, kdy se nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) postaví proti legalizaci KONOPÍ.

„Legalizovat konopí si přeje drtivá většina společnosti a tady jeden ministr zemědělství náhle tvrdí, že ani omylem. Tam si myslím, že bychom se jako Piráti měli pobavit, jestli je to opravdu vláda, které chceme dávat důvěru, ačkoliv třeba posuneme jiné věci, jako stavební zákon,“ uvedla v rozhovoru pro Deník N.

A teď se o slovo přihlásil i pirátský hejtman Rudolf Špoták, který v rozhovoru pro Novinky.cz řekl, že by Piráti opravdu měli zvažovat odchod z vlády.

„Kroky, které jako Piráti ve vládě děláme, nejsou v regionech tak viditelné, jak jsme si asi zpočátku mysleli. Naše role je daleko menší. Problém je v tom, že ve vládní koalici dnes hrajeme roli pátého kola u vozu. Ale hrajeme také o budoucnost naší strany. Jsem přesvědčen, že pokud nejsme schopni prosadit zásadní digitalizaci našeho státu, která by měla být symbolem potřebného šetření, pak ve vládě nemůžeme zůstat. V opačném případě musí vedení strany počítat s tím, že v krajských volbách příští rok dostaneme nakládačku. A jak rychle jsme do krajů přišli, tak z nich taky můžeme odejít,“ pravil hejtman.

„Přešlapy, které vláda dělá, například i co se týká ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dávají signály, že nastane čas, kdy pohár trpělivosti přeteče a myslím, že bychom měli vážně uvažovat, jestli z vlády odejít,“ pokračoval Špoták s tím, že aby se Piráti nezesměšnili podobně jako sociální demokraté ve vládě Andreje Babiše, měli by si jasně říct, co je pro ně už moc, a pokud na to opravdu dojde, tak vládu opustit.

