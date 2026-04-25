Pivovarník Bernard: Demokracie je diskuse, ne nálepkování. A pravda nemusí být pohodlná

Zajímavou úvahu publikoval Stanislav Bernard, spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard. „Mám dojem, že od té doby, co existuje internet a sociální sítě, máme sice blízko k informacím, ale daleko k pravdě. Jasně, zní to jako paradox. Vždyť nikdy v historii jsme neměli tak snadný přístup k vědění: stačí pár kliknutí a víme skoro všechno. Nebo si to alespoň myslíme,“ konstatuje v úvodníku magazínu Vlastní cestou.
Uvádí, že dříve jsme pro poznání museli něco udělat. Vzít si knihu, skripta, prostudovat problematiku a pochopit, kde je pravda.
„Dnes se v informacích až topíme. Každý totiž může napsat cokoliv, vydávat to za pravdu a ono si to najde své čtenáře. A my? Často vezmeme první věc, která na nás vyskočí. Protože spěcháme. Jsme ve stresu, unavení. Protože se nám nechce pátrat dál. A tak se spokojíme s tím, co je po ruce,“ píše Bernard.
Diskuse, ne nálepkování
Do toho vstupuje umělá inteligence, která nám na cokoliv odpoví během vteřiny. „Jenže odpověď není totéž co pravda. Pravda se většinou rodí mnohem pomaleji, často bolí a především vyžaduje přemýšlení. A to se dneska moc nenosí. Jaký je pak výsledek? Začínáme pochybovat i o tom, co máme přímo před očima, a naopak věříme věcem, které jsme nikdy neviděli ani nezažili. Často stačí šokující titulek a zahltí nás emoce. Lidé bohužel hloupnou,“ připouští výrobce oblíbeného pitiva.
Soudí, že jsou tací, a není jich málo, kteří věří tomu, co slyší z mnoha, často lživých mainstreamových médií. „Pak jsou zde lidé, kteří si dají tu práci a hledají alternativní názory. Principem demokracie však je diskuse těchto skupin, a ne nálepkování, pokrytectví a dvojí metr. Možná je problém v tom, že jsme si odvykli věřit vlastní zkušenosti, vlastnímu úsudku, selskému rozumu a mnohdy i autoritám. Místo toho si necháme realitu zprostředkovat vlastně kýmkoliv a pak se divíme, že jsme z toho všeho podráždění, unavení a někdy se chováme i zbytečně agresivně,“ zamýšlí se pivovarník.
A pokládá si otázku, jak to změnit. „Jednoduché to nebude. To ale neznamená, že nemá smysl začít: ideálně každý sám u sebe. Klidně drobnostmi: nedat na první dojem, podívat se na věci z více stran, připustit si, že pravda nemusí být taková, jakou jsme si ji zrovna pohodlně poskládali. A občas prostě vypnout. Sednout si s někým, koho máme rádi, normálně si povídat a dát si u toho dobré pivo. Protože ač je svět jakkoli složitý, jednu věc snad ještě pořád poznáme spolehlivě: jestli nám pivo chutná, nebo ne. A to může být docela dobrý začátek, jak se vrátit zpátky k realitě. Držme se!“ uzavřel svůj komentář.
Stanislav Bernard je významný český podnikatel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard. Řadí se mezi nejvýraznější osobnosti tuzemského pivovarnictví. Vedle svých aktivit v byznysu vystupuje také jako veřejně činná osobnost, která se aktivně vyjadřuje k aktuálnímu celospolečenskému dění. Své názory na stav společnosti, roli médií, důležitost kritického myšlení či svobodu slova pravidelně prezentuje prostřednictvím autorských úvodníků, například ve firemním magazínu Vlastní cestou, kde čtenáře nabádá k větší rozvaze a návratu ke zdravému rozumu.
