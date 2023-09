Placení u lékaře? Teď ne, vysvětlil Fiala

reklama

Přímé platby od pacientů jsou podle premiéra stále politické tabu, protože pro to není většina. „Jsem z politické strany, která se pokusila tuto situaci před mnoha lety změnit a těžce za to zaplatila. Nebudeme dělat stejnou chybu ve chvíli, kdy pro to není společenská podpora,“ řekl Fiala, podle nějž je možné si individuálně myslet, že by to bylo pro udržitelnost systému veřejného zdravotnictví prospěšné. Čekat však to, že se něco takového v krátké době stane, by bylo podle jeho slov iluzí.

Zdravotnické nadstandardy prosadila vláda Petra Nečase (ODS), od roku 2012 získali pacienti možnost legálně si připlatit za lepší péči. O rok později je spolu s poplatky za recept a hospitalizaci zrušil Ústavní soud.

Řeč byla také o lécích. Podle Fialy je iluzorní, že by Česko mohlo být soběstačné, s výrobci však jeho kabinet jedná. Důležitým úkolem pro Evropu je podle něj to, abychom při výrobě léků nebyli tolik závislí na asijských dodavatelích.

Podle premiéra nedostatek léků oprávněně znervózňuje pacienty a komplikuje práci i lékařům. Obzvlášť citlivý je problém s nedostupnými antibiotiky. Jde o krizi, která už řadu měsíců postihuje celou Evropu. Stojí za ní kombinace známých faktorů – vyšší nemocnosti po covidové pandemii, výpadků na globálním trhu, obtížných odhadů a nejistého plánování výroby.



„Rád bych tu ocenil pozitivní kroky z posledních měsíců, jako je zákaz reexportu léků a zejména průběžná novelizace zákona o léčivech, díky níž se českým pacientům podařilo zpřístupnit léky, které jsou registrované jinde v EU. Zatím to bylo přes 150 tisíc balení antibiotik. Nyní projednávaná novela dále přináší nové povinnosti pro výrobce, distributory či lékárny, zejména pokud jde o povinnost informovat o počtu léků na trhu a vytvářet potřebné rezervy,“ uvedl premiér.

Nespokojenost mladých lékařů pak podle premiéra souvisí nejen s přesčasovou prací, ale také vzděláváním. „Pokud máme systém udržet, musíme brát v úvahu také měnící se hodnoty společnosti a způsob, jakým uvažuje mladá generace,“ uvedl premiér. Pro zachování možnosti 24hodinových směn, kterou zákoník neumožňuje, ale nemocnice i lékaři podporují, podle něj ČR vyjednává s Evropskou komisí výjimku.

Za významný krok na cestě ke stabilnímu zdravotnictví považuje Fiala loňské přijetí automatické valorizace plateb za státní pojištěnce. Mechanismus valorizace je nastaven tak, aby kopíroval ekonomický růst České republiky, což zvyšuje předvídatelnost celého systému. Změna má vliv na platy lékařů, na straně státu zase zlepšuje plánování výdajů a investic do zdravotnictví. Od roku 2019 se objem peněz ve zdravotnictví zvýšil o 40 %. Je tedy namístě požadovat, aby se toto zvýšení rozpočtu adekvátně projevilo na zvýšení kvality služeb.

Na změnu ve valorizacích navazuje připravovaná novela o veřejném zdravotním pojištění, která zavádí víceúrovňové financování a umožní zdravotním pojišťovnám lépe reagovat na problémy s chybějícími lékaři. Novela zároveň posílí prvek osobní zodpovědnosti. Pojišťovny budou moci výrazněji zvýhodnit ty, kteří žijí zdravě a dbají na prevenci, což by pacienty mělo motivovat k tomu, aby veřejné zdravotnictví využívali racionálně a odpovědně.

