Plány Pavlovy inaugurace: „Člověčina“ i spojení s Václavem Havlem, odhalila kancléřka

Petr Pavel složí prezidentský slib 9. března, stane se druhou přímo zvolenou hlavou státu a čtvrtým českým prezidentem od vzniku republiky v roce 1993.

Na Pavlovu inauguraci je podle nastupující kancléřky Vohralíkové už vše kompletně připraveno: „Ladíme teď podrobný minutovník a myslíme, že je všechno připraveno,“ řekla k inauguračnímu ceremoniálu v pořadu Interview ČT24.

Vše bude podle formálních náležitosti spojených s inaugurací a nic se podle Vohralíkové z přání nového prezidenta Pavla měnit nebude: „Tak Vladislavský sál bude standardní, společná schůze obou parlamentních komor, ten nepřestavíme. A ani ten vlastní ceremoniál nebude jiný,“ uvedla s tím, že mezi pozvanými hosty usednou hlavně Pavlovo přátelé a podporovatelé.

Vystupování poslanců či senátoru během inauguračního ceremoniálu ve Vladislavském sále podle Vohralíkové neproběhne. „Ve Vladislavském sále se to neočekává,“ řekla s tím, že žádné podobné požadavky členů parlamentu ohledně projevu neobdrželi.

Zatímco Vladislavský sál bude zachován, protože je to důstojná záležitost, u ostatních doprovodných akcí dbal Pavlův tým prý na to, aby to bylo o „člověčině“. „Aby to bylo lidsky teplé, příjemné aby to bylo pro lidi,“ uvedla Vohralíková.

Moderátor Daniel Takáč se zajímal, zda je prezident Pavel je připraven podepisovat sněmovním perem. „Pan prezident bude mít dvě pera, kdyby náhodou nějaké vypadlo. Pak ho určitě schováme a vystavíme společně s fotografiemi z inaugurace,“ přiblížila budoucí kancléřka. Moderátor pronesl slova o zbytečnosti. „Není to trochu nadbytečné, zbytečné speciální pero objednat, vyrobit, když už to má být co nejjednodušší ceremoniál naplněný tou lidskostí?“ navázal na dřívější slově Vohralíkové, ta ukázala na Markétu Pekarovou Adamovou: „Určitě, tohle ale byla režie paní předsedkyně Sněmovny, která si pro pana prezidenta přála nechat vyrobit speciální pero,“ dodala.

Překvapení si prý Petr Pavel chystá po inauguraci z balkónu na III. nádvoří Pražského hradu, kde vystoupí před občany. „Pan prezident zde vystoupí a pozdraví občany, jak, to vám neřeknu. Balkón je překvapení. Vystoupí tam pan prezident a určitě zde lidé uvidí i jeho ženu…a pak možná že ještě někoho, ale to už bude překvapení,“ naznačila Vohralíková.

Balkón byl zapojen, aby se do událostí spojených s inaugurací více zapojili lidé a bylo zde jisté spojení s Václavem Havlem, který na tomto balkóně po svém prvním zvolení vystoupil. „Určitě jsme se i tímto inspirovali. Je to snaha navázat na to dobré z naší historie. Já jsem tam tenkrát byla, byla jsem jedním z těch účastníků, byla strašně zima, ale bylo to strašně hezké,“ vzpomněla Vohralíková.

Poté se Pavel setká s občany na Hradčanském náměstí, kde položí květiny k soše T.G. Masaryka. Ještě před tím ale chystá prezident Petr Pavel další překvapení: „Bude to takové symbolické připomenutí, že pan prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil. To bude také takové polo překvapení,“ hovořila o zapojení Armády ČR. Na závěr bude účast na Te Deum.

„Věřím, že ve čtvrtek odpoledne už se objeví fotka nového prezidenta na webu Hradu,“ doplnila.

Mynář a jeho trestní oznámení...

Kancelář prezidenta republiky v úterý podala avizované trestní oznámení kvůli podezření z majetkové a hospodářské trestné činnosti ve Správě Pražského hradu. „Já nevím, jak to vnímat. Jestli se na poslední chvíli řeší věci jako trestní oznámení, tak bude asi hodně práce,“ povzdechla si nastupující kancléřka. „To je diplomaticky řešeno, že je to šlendrián stávajícího vedení Kanceláře prezidenta republiky?“ tázal se Takáč. „Nevím, jak se to mohlo stát. Můj způsob přistupování k práci a k řízení je asi jiný. Neumím si představit, že by se mi to stalo,“ dodala.

Slova se aktivně chopil moderátor: „No právě! stávající vedení Kanceláře prezidenta republiky se očividně o Správu Pražského hradu léta nezajímá a teď, kdy je konec a je jasné, že se na to přijde, navíc tam byla kontrola NKÚ, o niž zatím nic nevíme, protože závěrečná správa není, tak se podává trestní oznámení?“ pozastavoval se. „Z mého pohledu je to celé nešťastně nastavené,“ konstatovala Vohralíková.

Pavel: Teď je skoro nemožné mluvit s ruským vedením. A Babiš? Zapomenuto

