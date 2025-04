Plaťte Svobodnou Evropu, jinak vyhraje Putin. Pekarová s Vystrčilem napsali „zachovávací dopis“ do USA

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 81% Nemá 17% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23047 lidí

„Společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem jsme se obrátili na americký Kongres s naléhavou výzvou: Zachovejte prosím klíčové financování Radio Free Europe/Radio Liberty! Naše země je hrdým domovem této instituce a nechceme připustit její oslabení, protože by to byla voda na mlýn autoritářským režimům. Chci věřit, že americký Kongres, který před 35 lety tleskal Václavu Havlovi při jeho slovech díků za podporu naší země na cestě ke svobodě, nedopustí, aby tento hlas svobody oněměl,“ napsala Pekarová Adamová na sociální síti X.

Poradce prezidenta USA Donalda Trumpa Elon Musk požaduje konec amerického financování této rozhlasové stanice už od února 2025, kdy byl Trump prezidentem jen pár dní. Musk zdůraznil, že evropské státy jsou svobodné a pokud je něco dusí, je to jen přílišná byrokracie. Konstatoval také, že dnes již nikdo Rádio Svobodná Evropa neposlouchá a konstatoval, že se v podstatě proměnila v centrum levicových radikálů.

„Jsou to jen blázni z radikální levice, kteří si povídají sami mezi sebou, ale pálí přitom jednu miliardu dolarů ročně z peněz amerických daňových poplatníků,“ vyjádřil svůj názor Musk.

Yes, shut them down.

1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??

2. Nobody listens to them anymore.

3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91