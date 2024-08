Platy nezvýšíme, oznámil Rakušan policistům a hasičům

„Zajištění bezpečnosti České republiky je jednou z priorit vlády, a proto se snažím dělat maximum pro dobré pracovní podmínky příslušníků a stabilizaci bezpečnostních sborů. Zástupce odborů jsem dnes informoval o aktuálním stavu debaty k rozpočtu na příští rok, kterou v těchto dnech řeší vláda,“ uvedl Rakušan.

„Usiluji o maximální růst platů příslušníků v nejbližší době, chci ale také, aby měli jistotu dalšího růstu platů i na delší období. Proto jsem navrhl do rozpočtového výhledu, aby platy policistů a hasičů rostly i v letech 2026 a 2027,“ řekl ministr vnitra.

„Pan ministr vnitra nám sdělil, že co se týká přidávání příslušníkům v bezpečnostních sborech, tak je to spíš plánováno od příštího roku, od 1. ledna 2025. Přidávání v letošním roce, kdy se řeší různé varianty, to se týká (občanských) zaměstnanců bezpečnostních sborů, kde také vedou jednání,“ řekl Petr Kuchař z odborové organizace Unie bezpečnostních složek.

S Rakušanem mají odbory podle něj dohodnutou schůzku na září. Podle Kuchaře zatím není jasné, zda odbory přistoupí k plánovaným protestům, informovala na svém webu ČT24.

Před jednáním odboráři upozorňovali na to, že příslušníci bezpečnostních složek přišli vinou inflace v posledních letech reálně až o 20 procent, přidat chtěli ještě letos minimálně deset procent, uvedla TN.cz.

Kuchař také řekl, že na jednání poprvé zaznělo, že by příslušníci mohli mít příští rok garantováno desetiprocentní navýšení tarifů, v dalších dvou letech by se přidávalo pokaždé pět procent.

Podle předsedy Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáše Machoviče mají jednotlivá ministerstva úkol spočítat finanční prostředky, které jim budou zbývat do konce roku. Výsledky by úřady měly mít zhruba za týden.

„V současné době peníze nejsou, to je holý fakt, a proto teď Ministerstvo vnitra a další resorty propočítávají, jak to zůstane s rozpočtem do konce tohoto roku, případně ve střednědobém výhledu na další tři roky, tak aby byl dostatek finančních prostředků na nějaký dlouhodobý růst i platů příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců,“ řekl Machovič. Policie je podle něj stále připravena protestovat.

Ministerstvo vnitra připomnělo, že se příslušníkům bezpečnostních sborů platy o deset procent zvýšily loni v lednu, nástupní platy podle něj vzrostly o sedmnáct procent.

Nástupní plat příslušníka bezpečnostních složek je podle tarifních tabulek něco přes 30 tisíc korun hrubého.

