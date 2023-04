Plyn: Česko nárůst 231%. Slovensko 18%, bere stále ruský

reklama

Statistický úřad Evropské unie dnes zveřejnil statistické srovnání členských států Evropské unie v cenách plynu a elektřiny. V druhé polovině roku 2022 vzrostly ceny elektřiny v domácnostech členských států oproti druhé polovině roku 2021 z 23,5 eur na 28 eur za 100 kWh. Ceny plynu se zvedly z 7,8 eur na 11,4 eur za 100 kWh. Dle Eurostatu se jedná o rekordní ceny.

????Electricity & gas hit record prices



?In the second half of 2022, EU household #electricity prices increased compared with the same period in 2021, from €23.5 to €28.4 per 100 kWh.



???#Gas prices increased from €7.8 to €11.4 per 100 kWh.



??https://t.co/ySGlHYNDk2 pic.twitter.com/JUru311VmT — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 26, 2023

Česká republika se v růstu cen elektřiny ocitá na stupních vítězů spolu s Rumunskem a Dánskem. V Rumunsku vrostly ceny o 112 procent, v České republice o 97 procent a v Dánsku o procent 70. Ceny drasticky nerostly pouze na Maltě a v Nizozemí.

???#Electricity prices up in all EU countries except ????Malta and the ????Netherlands



Household electricity prices rose most in the second half of 2022, compared with the same period of 2021 in:

????Romania (+112%)

????Czechia (+97%)

????Denmark (+70%)



?? https://t.co/ySGlHYNDk2 pic.twitter.com/gAQRprrFmu — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 26, 2023

Ceny plynu se zvedly ve všech zemí Evropské unie, nicméně i zde se Česko ocitá mezi prvními třemi zeměmi s nejvyšším růstem cen. První příčku zaujímá Česká republika s 231 procenty, čímž dalece předčila i Rumunsko se 165 procenty, v němž byl zaznamenán druhý nejvyšší růst cen plynu. Třetí zemí s nejvyšším růstem cen plynu je se 157 procenty Litva. Mezi země s nejnižším růstem patří Chorvatsko (14 %) a Slovensko (18 %). To dle tvrzení serveru Politico stále bere 60 procent zemního plynu od Ruska, stejně jako 95 procent ropy a veškeré jaderné palivo. Před vypuknutím války na Ukrajině odebíralo od Ruska 90 procent plynu. Datum, kdy by mělo být Slovensko totálně nezávislé na dovozu plynu z Ruska, stále nebylo stanoveno.

?????#Gas prices increased in all EU countries



Between the second half of 2021 and the second half of 2022, EU gas prices increased most in:

????Czechia (+231%)

????Romania (+165%)

????Latvia (+157%)



Lowest increases:

????Croatia (+14%)

????Slovakia (+18%)



?? https://t.co/ySGlHYOb9A pic.twitter.com/RVvomiTZsS — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 26, 2023

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček situaci označil za „energetický debakl“. „Poté, co Eurostat zveřejnil, že ČR měla za druhé pololetí 2022 druhý nejvyšší nárůst cen elektřiny v EU, přišla další rána. V plynu jsme úplně nejhorší. Nárůst 231 %. A teď si může ministr Martin Kupka přihodit další kuličku…“ napsal na twitter.

Energetický debakl. Poté, co Eurostat zveřejnil, že ČR měla za druhé pololetí 2022 druhý nejvyšší nárůst cen elektřiny v EU, přišla další rána. V plynu jsme úplně nejhorší. Nárůst 231 %. A teď si může ministr @makupka přihodit další kuličku...https://t.co/ugXVURyRI8 — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) April 26, 2023

Psali jsme: Vybírat si, od koho budeme brát plyn? Z Pražské plynárenské srazili Pekarovou: Ten luxus nemáme! Máslo za 18 Kč. V Polsku. Fialovu muži ztuhne úsměv Stát by měl hlavně méně přerozdělovat, myslí si místopředseda Svobodných Čech 9412 Kč, Polák 3928 Kč. Elektřina. A ještě zajímavější věc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.