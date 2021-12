Po drž*e dostal. A vláda klidně nebude. Jak se týralo u Zemana

Čekání Jana Lipavského na vizitky s popiskem ministr zahraničních věcí za jménem v úterý v Lánech ukončil prezident Miloš Zeman. Již včera odpoledne unikly na Frekvenci 1 informace, že bylo pirátskému politikovi „doporučeno“, aby se možnosti ucházet se o post dobrovolně vzdal.

Na tiskové konferenci před zámkem v Lánech nebyl Jan Lipavský schopen odpovědět na mnohokrát zopakovanou otázku novinářů, zda mu prezident své výhrady sdělil a jestli má tedy pocit, že on je tím, s nímž má do budoucí vlády problém. Odpověď nepřišla ani v Interview na ČT24, kdy mu moderátor Daniel Takáč připomněl i známou pirátskou otevřenost a závazek informovat transparentně o všech schůzkách.

ParlamentníListy.cz nyní přinášejí podrobnější popis toho, jak to v Lánech probíhalo, a především i toho, co bude následovat. Naše velmi dobře informované zdroje z okolí hlavy státu připomínají ochotu Miloše Zemana důsledně a bez ústupků dohrát svou poslední výraznou politickou bitvu. Nadto pokud se to týká stěžejního tématu, jakým je úzké přátelství s Izraelem, o kterém se v prezidentově vnímání nediskutuje.

Po skončení všech schůzek s kandidáty na ministry se prezident podle našich informací plánuje potkat s premiérem Fialou, kde se jistě bude mluvit především o tom, jak situaci odblokovat.

„Určitě bude Fialovi navrženo, aby prozatím vzal Ministerstvo zahraničí na sebe nebo třeba Ivan Bartoš, aby mohla být vláda jmenována a finální jméno na šéfa diplomacie se vyřeší později. Jinak se všechno zablokuje a vláda nebude. Jestli si někdo myslí, že pokud bude opakovat, že žádná jiná varianta za Lipavského nepřichází v úvahu, tak je to buď naivita, nebo hodně blbá strategie. Jestliže se prezident k něčemu rozhodne, má k tomu vážné důvody a nepohne s ním nic. Tím míň nějaké laciné bezzubé výhrůžky. To může prezidenta jedině utvrdit,“ řekl nám zdroj velmi dobře obeznámený s děním na lánském zámku s tím, že schůzka ve formátu prezident a nový premiér se uskuteční nejdřív v průběhu příštího týdne.

Co se týče dění v salonu lánského zámku, když za stolkem seděl pirátský kandidát na ministra zahraničí, podle našeho zdroje nešlo zdaleka jen o výzvu nebo doporučení, aby se Lipavský dobrovolně kandidatury na Černínský palác vzdal.

„Předpokládám, že jste sledoval jeho (Lipavského, pozn. red.) vystoupení před kamerami u zámecké brány. Zakoktával se jako kluk, se kterým vyrazili dveře u reparátu, docházela mu slova. Není se co divit, ten dostal obrazně řečeno po držce, že to s ním div neseklo. Byl opařenej jak kuře. Na tiskovce se kroutil šíleně. Plácal tam něco o tom, že různost názorů na spolupráci s nějakou zemí nemůže být překážkou v jeho jmenování. Jenže kdo zná Miloše Zemana, okamžitě věděl, jak se věci mají. Tady nejde o názorovou různost ve věci jakési ‚spolupráce‘. V případě prezidentova vztahu k Izraeli jde o upřímné přátelství, pevné spojenectví a principiální pozici. Lipavského dlouhodobé názory jsou pro Miloše Zemana daleko za červenou čárou, která je nepřekročitelná. Přes to prostě vlak nepojede, jak sám prezident řekl nedávno a měli by se s tím smířit. Lipavský se zkrátka ministrem nestane. Tečka,“ doplňuje zdroj ParlamentníchListů.cz pohybující se v blízkosti prezidenta republiky.

Může to prý dopadnout stejně jako v případu Miroslava Pocheho, kdy v kuloárech kroužili různí lidé, kteří tvrdili, že to nakonec klapne. „Kdekdo ho přesvědčoval, aby vytrval, že nakonec prezident povolí. Stačí vám to? Tohle není žádný drobný názorový spor o nějaké nastavení daní nebo něčeho takového. Tohle je pro prezidenta nepřekročitelné. Dal to najevo a nepřekročí to. Za žádnou cenu. Otázkou je, kdy to koalice nebo sám Lipavský pochopí,“ varuje druhý ze zdrojů u okolí hlavy státu.

„Ti, kdo prezidenta po propuštění z ÚVN viděli a mluvili s ním, jsou překvapení, v jaké formě je. Takhle v kondici nebyl za poslední roky. I když mu nebylo dobře, vážně byste si nepřál to od něho schytat. Nedovedu si představit, jak na Lipavského nastoupil teď. Všechno má v hlavě. Všechno. Každé slovo, každou větu, co pronesl proti Izraeli. Každý jeho krok, kdy se paktoval s Palestinci. Když si koalice trvá na jeho nominaci, jsem zvědavý, jak z toho chtějí vybruslit. Zapomínají, že prezident nemá co ztratit, pro něho je to poslední velká silová politická bitva a nedává naprosto žádný smysl, aby to jen tak vzdal. Nemá to ani v povaze. Jde o vrchol jeho prezidentství a rozhodně ho nehodlá ukončit prohrou tak vysoké šachové partie, když může výrazně svou autoritou od voličů efektivně ovlivnit vznik vlády,“ konstatuje zdroj s tím, že prezident je připraven svou partii dohrát do konce a nehodlá prohrát.

