Po požáru v Pardubicích se mluví o terorismu. „Jen hlupák teď sebere peníze tajným službám,“ vzkazuje lidovec

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Společnost LPP Holding potvrdila předchozí informace, že v důsledku žhářského útoku nedošlo k žádnému zranění osob. „Bezpečnost našich zaměstnanců i všech osob pohybujících se v areálu je pro nás absolutní prioritou,“ podotkla.
„LPP Holding v současné době úzce spolupracuje s příslušnými orgány České republiky a plně podporuje probíhající vyšetřování. V tuto chvíli nebudeme spekulovat o příčinách ani okolnostech incidentu a vyčkáme na oficiální závěry vyšetřování,“ dodává firma, která se specializuje na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku či vyvíjí palubní elektroniku pro obrněná vozidla, která je nasazena ve vozidlech české armády.
Útočníci měli rozeslat po svém aktu e-maily, v nichž hovoří o činu v souvislosti s „výrobním centrem izraelských zbraní“. Uveřejnili rovněž video, na němž zapálení objektu natáčí.
?? BREAKING: Elbit Factory set ablaze in Czech Republic, the Earthquake Faction is launched.— Calla (@CallaWalsh) March 20, 2026
“On 20th March 2026, the Earthquake Faction struck the epicenter of the Israeli weapons industry in Europe. In Pardubice, Czech Republic, Elbit Systems' "Centre of Excellence" was newly… pic.twitter.com/NHgt9KIA4s
Policie informovala, že se případ přebírá Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě ve spolupráci s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze pro podezření ze spáchání teroristického útoku. „Vše za aktivní spolupráce bezpečnostních služeb,“ uvedla. Policie podle policejního prezidenta Martina Vondráška pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi a ve všech z nich počítá s úmyslným zaviněním požáru. Vyhodnocuje též variantu, zda jsou uveřejněné informace na sociálních sítích pravé.
Případem se již začal zabývat NCTEKK ve spolupráci s @VSZ_Praha pro podezření ze spáchání TERORISTICKÉHO útoku dle § 311 TZ. Vše za aktivní spolupráce bezpečnostních služeb. Aktuálně nebudeme zveřejňovat další informace. #policiepp https://t.co/d2O8FGpINl— Policie ČR (@PolicieCZ) March 20, 2026
Premiér Andrej Babiš (ANO) zmínil, že informace o požáru v Pardubicích, že mohl být úmyslně založen v souvislosti s konfliktem v Gaze, považuje za velmi závažné. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) potvrdil, že čin pravděpodobně souvisí s terorismem a svolal krizový štáb na němž sdělil, že aktuálně nejsou informace o jakémkoliv dalším nebezpečí terorismu v Česku. Má však dle něj zasedat krizová skupina, která zhodnotí, zda je nutné zvýšit riziko ohrožení terorismem. Aktuálně je vyhlášeno mírné ohrožení terorismem.
Nové informace o požáru v Pardubicích, který mohl být úmyslně založen v souvislosti s konfliktem v Gaze, považuji za velmi závažné. Hovořil jsem s ministrem vnitra @metnarl a ředitelem @biscz, probíhá intenzivní vyšetřování, a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami. https://t.co/CALxocPSKH— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 20, 2026
Premiér později doplnil, že na páteční večer svolává Bezpečnostní radu státu.
V průmyslové hale v Pardubicích došlo k požáru, který je šetřený jako teroristický čin. Od rána jsem v permanentním kontaktu s ministrem vnitra i ředitelem BIS. Na základě obdržených informací jsem se rozhodl svolat na dnešní 18. hodinu jednání Bezpečnostní rady státu. Po jednání…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 20, 2026
Útok mimo zástupců vládní koalice odsoudili i opoziční lídři. „Informace týkající se požáru v Pardubicích jsou velmi závažné. Ukazuje se, že světové konflikty jsou nám blíže, než si někteří připouštěli. Případ je nutné důsledně vyšetřit. Vláda má naši plnou podporu v boji proti terorismu. Jsme připraveni se okamžitě bavit o posílení bezpečnosti, včetně potřebné podpory pro bezpečnostní služby a armádu. Ukazuje se, že se o naši bezpečnost musíme starat mnohem víc,“ uvedl v návaznosti na čin předseda ODS Martin Kupka.
Informace týkající se požáru v Pardubicích jsou velmi závažné. Ukazuje se, že světové konflikty jsou nám blíže, než si někteří připouštěli. Případ je nutné důsledně vyšetřit. Vláda má naši plnou podporu v boji proti terorismu. Jsme připraveni se okamžitě bavit o posílení…— Martin Kupka (@makupka) March 20, 2026
Pro ParlamentníListyc.cz Kupka doplnil, že dnešní událost ukazuje, že musíme brát bezpečnost jako mnohem důležitější téma, než jsme brali doposud. „Mezinárodní situace se nás jednoznačně dotýká – znamená to, že je třeba posilovat výdaje na obranu i zpravodajské služby. Vláda tyto peníze z rozpočtu sebrala, a to je v tomto kontextu zásadní chyba. Zpravodajské služby jsou klíč k naší bezpečnosti, proto musíme zajistit jejich akceschopnost,“ uvedl též a opětovně ujistil, že je jeho strana připravena vládu v boji proti terorismu podpořit.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný zmínil, že jde o důkaz, „jak je důležité neustupovat zlu, výhrůžkám a násilí“. „Vláda a bezpečnostní složky mají naši plnou podporu při vyšetřování a dopadení pachatelů. Terorismus u nás nesmí dostat prostor!“ deklaroval.
Jsem zděšen možným teroristickým pozadím požáru výrobní haly v Pardubicích. Je to další důkaz, jak je důležité neustupovat zlu, výhrůžkám a násilí.— Marek Výborný (@MarekVyborny) March 20, 2026
Místopředseda TOP 09 Lukáš Otys zdůraznil, že nyní stát musí ukázat, že takové jednání nemá v Česku místo. „Útok v Pardubicích není protest. Je to sabotáž,“ hodnotí.
Kromě podpory bezpečnostních složek při vyšetřování se od části opozice objevuje i kritika snižování peněz na obranu či pro tajné služby. „Jen hlupák sebere peníze tajným službám v situaci, kdy se zhoršuje mezinárodní bezpečnostní situace. Andrej sebral peníze tajným službám. Nebuď jako Andrej,“ píše lidovecký poslanec Jan Bartošek.
Jen hlupák sebere peníze tajným službám v situaci, kdy se zhoršuje mezinárodní bezpečnostní situace. Andrej sebral peníze tajným službám. Nebuď jako Andrej.https://t.co/AfFmjLu7rK pic.twitter.com/y2XYhY3x5B— Jan Bartošek (@honzabartosek) March 20, 2026
„O to větší chyba je vzít v dnešní bezprecedentní době peníze tajným službám a šetřit na vlastní bezpečnosti,“ připojila se v kritice europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).
O to větší chyba je vzít v dnešní bezprecedentní době peníze tajným službám a šetřit na vlastní bezpečnosti.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) March 20, 2026
„Je to terorismus. Bohužel jsme si tyhle teroristy vyrobili ‚doma‘, stejně jako některé jejich předchůdce. Významný příspěvek do debaty o hybridních hrozbách, kterou tady všichni roky ignorujou. Teď vidíme výsledky toho cíleného přehlížení. Tak hlavně, že se službám osekávají rozpočty,“ podotkl europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09).
Je to terorismus. Bohužel jsme si tyhle teroristy vyrobili „doma“, stejně jako některé jejich předchůdce. Významný příspěvek do debaty o hybridních hrozbách, kterou tady všichni roky ignorujou. Teď vidíme výsledky toho cíleného přehlížení. Tak hlavně, že se službám osekávají…— Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) March 20, 2026
Zaznívají názory, že by nyní měla Česká republika reagovat rozhodně. Podle komentátora Ondřeje Tesárka, vystupujícího pod přezdívkou Bratříček, by útok propalestinské skupiny na český obranný průmysl měl být příležitostí k uzavření palestinské ambasády, ukončení částečného uznávání Palestiny a rozšíření naší výroby zbraní pro Izrael. „Každý problém je příležitost,“ podotýká.
Senátor Zdeněk Hraba vyzývá, aby v případě prokázání teroristického motivu přišel pro pachatele exemplární trest. „Bezpečnostní složky mají moji podporu a důvěru, že brzy případ uzavřou,“ připojil.
Zjištění o požáru v Pardubicích jsou naprosto vážná. V případě prokázání teroristického motivu musí přijít explemplární trest.— Zdeněk Hraba (@hraba_z) March 20, 2026
Senátor a místopředseda ODS Martin Červíček, který v letech 2012 až 2014 zastával funkci policejního prezidenta pro ParlamentníListy.cz pak zmínil, že se i v České republice aktuálně dostávají do ohrožení významné objekty amerického a izraelského zájmu. „Bude-li existovat odůvodněné podezření, že za požárem, který dnes pohltil výrobní halu v Pardubicích, stojí teroristický akt, očekávám, že se bez odkladu začnou potřebná opatření řešit z úrovně Bezpečnostní rady státu,“ doufá.
Vyzývá též ke zvýšení ostrahy u podobných objektů: „Jsme však teprve na začátku vyšetřování, kdy je nezbytné důkladné prověření, včetně spolupráce se zahraničím na základě nastavených pravidel v systému činnosti bezpečnostních a zpravodajských složek. A na věrohodná zjištění musíme reagovat. Už nyní bychom ale měli vyhodnotit opatření ke zvýšení ostrahy u podobných objektů, neb je zřejmé, že se patrně budou muset pro jejich bezpečnost rozšířit.“
Vláda by pak podle Červíčka nyní měla mít podporu napříč politickým spektrem. „Ale už teď je zjevné, že financování vnitřní bezpečnosti nelze i kvůli akceschopnosti a připravenosti bezpečnostního a zpravodajského prostředí na podobná bezpečnostní rizika a mimořádnosti odkládat a musíme financovat především jejich rozvoj,“ doplňuje.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.