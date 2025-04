Po první dávce proti covidu problém, po druhé invalidita. Příběh, který se šíří

„Lékaři nemají pro můj stav žádnou diagnózu, a i když moji ošetřující lékaři dělají, co mohou, nevědí si v mnohém rady,“ svěřil se Juraj Orság v rozhovoru Nadačního fondu Svědomí národa.

Problémy s chůzí, dýcháním i polykáním

Jeho zdravotní stav se rapidně zhoršuje. „Od toho očkování moje tělo nedokáže přijmout nějaký lék,“ svěřil se muž. Bolesti má 24 hodin denně bez přestávky, v poslední době už ani pořádně nechodí. „Trošku po bytě, ale s berlemi. Bez pomoci druhé osoby v podstatě nedokážu už nic udělat. Ztrácím kontrolu nad tělem v plném rozsahu,“ přiblížil pan Orság.

Byla chyba věřit lékařům?

Dodal, že je zklamaný z přístupu některých lidí. „Stále mi někteří neočkovaní vytýkají, že jsem hloupý – moje chyba, tak si třeba zemři – tak to doslova je v mnohých komentářích. My neočkovaní jsme hrdinové a jedničky,“ stěžuje si Orság, který se s důvěrou svěřil do rukou lékařů a věřil, že pokud bude mít kontraindikace, tak ho nebudou očkovat nebo alespoň dopodrobna vysvětlí možná rizika.

„To beru jako velký přešlap, že se na to jaksi zapomnělo a očkovalo se ve velkém na stadionech a kdovíkde. Neočkovaní říkají – my chceme, aby si očkovaní přiznali chybu. Jakou jsem udělal chybu? Věřil jsem lékařům a oni mě naočkovali. To je chyba? Ano, je to možná chyba,“ připouští a hned dodává, že neočkovaní lidé to nemohou používat jako nátlakovou metodu.

Starají se o mě, ale medicína má své limity

Připomíná, že v době covidu každý udělal něco, co vyhodnotil jako nezbytné. „A teď máme problémy. Já zdravotní. Někdo jiné. Ale udělejme za tím čáru. Já chci být zdravý. Buďme jednotní. Moji ošetřující lékaři dělají, co mohou. Musím je pochválit – klobouk dolů, bez debaty. Ale medicína je limitovaná. Tyto stavy nezná. Já jsem mimo tabulky. Moje diagnózy jsou komplikované. Mám projevy, které běžný člověk nedokáže ani pochopit, stavy, které se těžko zvládají. Zničehonic ztratím vědomí, spadnu. A když se z bezvědomí proberu, ležím dál, protože nemohu pohnout ani jedním svalem, kolikrát ani dýchat v tom stavu nemohu. Jsem v tom stavu třeba hodinu, zkuste si to představit,“ vysvětluje pan Orság.

Už ani nemůže nikam chodit sám, vždy jen s manželkou. „Úspěchem je pro mě to, že se ráno probudím a dýchám,“ přiblížil.

Z manažera nečekaně invalidou

Souvislost jeho současného stavu s očkováním proti covidu je podle jeho slov zřetelná. „I lékaři to připouštějí, je to v záznamech. Je to názor nejen můj, ale i odborníků,“ řekl pan Orság, kterého trápí, že jeho zdravotní stav zasáhl i rodinu.

„Byl jsem hlavní živitel rodiny. Už nejsem. Pracoval jsem jako manažer v IT firmách, dodával jsem mezinárodní projekty, byl jsem naučený na nějaký způsob života, cestování, fungování. Rodina se na to spoléhala. Teď to je všechno nenávratně pryč. Už se to asi nedá navrátit, když se ten stav stále zhoršuje. Už je to tři a půl roku a stále to jde k horšímu. Pokud někdo věří, že budu zdravý, tak dobře, sníme o tom, ale buďme realisty. Už nemohu být bez pomoci druhé osoby. Nejvíc na to doplácí moje manželka. Jsou dny, kdy nemohu sám jíst, neumím to nakrájet, protože bych si nožem vypíchl oko. Jsem nepoužitelný pro samostatné fungování,“ vysvětlil pan Orság.

Manželka zatím pracuje, ale co bude dál, není jasné. „Všechno se komplikuje. Zásah byl obrovský. Narušilo to stabilitu. Byl jsem hlavní opěrný bod, a teď jsem závislý na své rodině,“ vysvětlil, co ho trápí.

Mistrovství světa každý den

Jaká je jeho vnitřní motivace, aby každý den ráno vstal a v rámci svých možností nějak fungoval? „Je to hlavně rodina – moje manželka, můj syn. Nejsem ten typ, abych spáchal sebevraždu, ale někdy je to tak bolestivé a nepříjemné, že bych skočil z okna, opravdu se to nedá vydržet. Ale přesto bojuji kvůli rodině. Manželka a syn jsou číslo jedna. Ať jste nemocní nebo zdraví, oni vás potřebují, to je normální,“ vysvětlil pan Orság.

Ve snech se mu prý zjevují jeho zesnulí blízcí a vždy říkají, že jeho čas ještě nenastal. Množství lidí mu děkovalo za to, že zveřejnil svůj příběh. Mnozí si díky němu uvědomili, co se jim stalo. Pomáhá mu také čchi-kung – dechové a energetické cvičení.

„Zničehonic dostávám prudké bolesti těla, jako by do vás píchali noži, ztratíte vědomí, spadnete. Když dokážu bolest zastavit silou vůle nebo dýchání, to mě motivuje, že stále můžu. Kdysi jsem sportoval, soutěžil, vyhrával jsem, byl jsem mistr Slovenska v karate. A teď mám každý den mistrovství světa. A vyhrávám je,“ řekl někdejší sportovec a dodal, že pevně věří tomu, že jeho tělo bude ještě dlouhé roky fungovat.

