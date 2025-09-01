Po útoku na Babiše: Gang, napojený na ODS, připomněl Vidlák. Lidovec se divil

V pondělí 1. září se na CNN Prima News rozjela horká fáze předvolební kampaně debatou zástupců politických stran v Jihomoravském kraji. V debatě se objevil předseda Motoristů Petr Macinka, předsedkyně poslaneckého kubu hnutí ANO Alena Schillerová. Premiér a lídr kandidátky SPOLU Petr Fiala na debatu nedorazil, koalici SPOLU zastupoval ministr životního prostředí Petr Hladík. Za STAČILO! promlouval šéf uskupení Daniel Sterzik zvaný také Vidlák, nebo pirát Michal Švagerka. A za SPD promluvil ekonom Miroslav Ševčík. Za STAN vystoupil Josef Flek.
Moderátorka Markéta Fialová hned v úvodu připomněla, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš dostal na mítinku berlí do hlavy. Premiér Petr Fiala zase musel čelit plivnutí.
Jednotliví lídři na to reagovali, že oni vedou pozitivní kampaň. Ale došlo i na kritická slova.
„Musím jednoznačně odsoudit jakékoli ataky a útoky. Politický boj se nevede holemi, ale argumenty. A bylo to hnutí ANO začalo strašnou kampaň, že je Petr Fiala nejhorší premiér. Není pro pravda,“ ozval se Hladík. „Každý dá někdo hlas hnutí ANO, tak si zároveň kupuje i SPD a STAČILO!, protože oni nemohou nijak jinak vládnou. Oni to neříkají, ale je to tak. My na ten fakt upozorňujeme,“ volal ve studiu Hladík.
Ševčík upozorňoval, že Fiala byl v jednom z průzkumů označen za nejhoršího premiéra a SPD a další strany kandidující na její kandidátní listině chtějí Fialovu vládu ukončit a zabrzdit zadlužování státu, které má podle Ševčíka na triku Petr Fiala. Konstatoval také, že bojůvky, jako je ta Oganesjanova, jak popsal skupinu Miroslav Ševčík, předznamenávaly v minulosti nástup fašismu.
„Hnutí STAČILO! Už od počátku čelí velkému tlaku, nejčastěji od bojůvek napojených na ODS,“ upozornil Daniel Sterzik s tím, že STAČILO! nebude postupovat stejně. „Tento gang je napojen přímo na ODS,“ konstatoval Sterzik, že členem tohoto „gangu“ je i člen Mladé ODS.
„Pokud něco takového existuje, řešit to s policií, ale v žádném případě to není spojeno s ODS nebo s koalicí SPOLU,“ zdůrazňoval lidovec Hladík.
Flek doplnil, že i kandidáti STAN mívají poničeny volební plachty a kandidáti na nich mívají odříznuté hlavy.
Také Macinka upozornil, že Motoristé jsou pod tlakem a jsou nesmyslně obviňováni z toho, že jsou jakýmisi íránskými agenty.
Kdy dostal prostor Švagerka, konstatoval, že Piráti nabízejí lidem pozitivní program a lidé nechtějí sledovat, jak se politici dohadují.
Moderátorka poté ukázala průzkum, kde má ANO 28 procent hlasů, koalice SPOLU 23 procent a na opačné straně spektra z hlediska podpory jsou Motoristé s podporou nad 5 procenty, Kupříkladu SPD Tomia Okamury má podporu asi deseti procent voličů. Načež Markéta Fialová otevřela palčivé téma, a to je bydlení.
„Pro nás je bydlení samostatná kapitola. Začít se musí okamžitě. My to máme připraveno. Začne se tím, že se musí novelizovat stavební zákon, protože čeho je málo, to je drahé. Může za to zpackaný stavební zákon,“ rýpla si Schillerová do koalice SPOLU.
Ministr Hladík okamžitě kontroval, že vláda spustila projekt dostupného bydlení, díky kterému se připravuje a občas už i staví 1100 bytů. Naproti tomu hnutí ANO, které má v Brně na starosti segment bydlení, za tři roky nenechalo postavit jediný byt.
Když dostal prostor Macinka, na ministra Hladíka uhodil, že je zajímavé, že o bydlení mluví zrovna on, protože když si lidé dají do vyhledávání Hladík a bydlení, najde podle Macinky zajímavé informace. Hladík se spojování s brněnskou korupční aférou okamžitě bránil. „Mně to připadá směšné. Já jsem byl jednou na policii podat vysvětlení a byl jsem očištěn,“ zdůrazňoval Hladík.
Sterzik v této souvislosti upozorňoval, že politici přítomní ve Sněmovně hodně mluví o dostupné bydlení a vyjmenovávají, co už udělali a Sterzik v této souvislosti položil zásadní otázku. „Tak kdy konečně začnou ty ceny bytu klesat?“ ptal se.
Markéta Fialová poté přehodila tematickou výhybku k návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun.
„Ten rozpočet je tragicky špatný. 286 miliard je naprosto nepřijatelný,“ rozjel se Mavinka.
„Mohu říci, že ten rozpočet zvyšuje výdaje na zbrojení fízlování a šmírování, ale všem ostatním ubírá,“ konstatoval Sterzik.
Hladík kontroval, že bezpečnost je jednou ze základních priorit. Další prioritou jsou investice. Flek také upozorňoval, že jde jen o návrh, který se může hodně měnit.
Když dostala prostor Alena Schillerová, konstatovala, že podle tohoto rozpočtu se nedá hospodařit. „Je to naprosté Waterloo,“ volala ve studiu Schillerová s tím, že vláda Petra Fialy zvedla všem daně o 73 miliard a nezvládne financovat zdravotnictví, ani nebude stavět nové silnice. „Školství se bere 14 miliard,“ podotkla Schillerová. Zdůraznila také, že u rozpočtu chybí zákonné přílohy, takže ministr financí Zbyněk Stanjura neodevzdal, co odevzdat měl. „To je neslýchaná drzost,“ nechala se slyšet ve studiu Schillerová.
Speciálně ministru Hladíkovi předala jeden vzkaz. „Vám narostlo HDP, protože byla brutální inflace, kterou jste nezvládli!“ uhodila na Hladíka. Ministr se okamžitě bránil, že vláda dělá, co může.
„Za vlády těchto neumětelů se zadlužení každého občana zvýšilo o víc jak sto tisíc,“ zahřměl v tu chvíli docent Ševčík s dovětkem, že inflace znehodnotila úspory lidí. „Devět čtvrtletí po sobě vám klesali reálné mzdy. To tu před tím nebylo,“ hřímal Ševčík.
Když se dostal ke slovu Macinka, konstatoval, že vláda Petra Fialy předvádí „dluhové mistrovství světa“ a teď je čas vrátit se ke kapitalismu a proškrtat desítky a stovky miliard dotací – ať už z oblasti „šílených zelených dotací“, ale inkluze ve školství i v mnoha dalších oblastech, kde se podle Macinky musí škrtat.
Hladík okamžitě oponoval, že největší neziskovou organizací, kam putují peníze, je sport. V závěsu se objevuje podpora charity a diakonií. „Tak já bych se chtěl zeptat, kde byste chtěl škrtat?“ obracel se na Macinku.
Sterzik nabídl cestu STAČILO k posílení rozpočtu. „Potvrzení věc, kterou s rozpočtem můžeme udělat ihned, je nezbrojit,“ volal ve studiu A hned dodal, že je třeba uzavřít „krvácející ránu“ a to jsou pode Sterzika dividendy odtékající z Česka zahraničním firmám. Tady je cesta k ozdravení našeho rozpočtu,“ prohlásil ve studiu Sterzik.
„Já bych se tady chtěl zeptat, kdo z vás by bránil zemi? Komunisté ne, ti už zemi zradili mnohokrát,“ položil otázku k investicím do zbrojení Hladík.
„Já se snažím bránit naši zemi před lidmi, jako jste vy a jako je pan Fiala,“ reagoval lapidárně Petr Macinka.
Schillerová se okamžitě ohradila, že Hladík tu není od toho, aby kladl otázky. Ševčík doplnil, že by zemi bránil, ale ne s touto vládou, která má na triku kauzu Kampelička, kauzu Dozimetr a další.
Sterzik myšlenku ještě rozvedl a připomínal, že armáda si objednala batohy, šest let se vyráběly a po šesti letech je vláda odmítla, protože neodpovídala specifikacím.
A jedním dechem přidal příklad z letiště v Čáslavi. „Tam se vloupal nějaký zloděj. A kdyby to udělal nějaký agent, tak jsme bez letectva. Vy mluvíte o posílení armády, ale za 4 roky jste nebyli schopni opravit plot,“ kroutil hlavou
Sterzik.
Školství a Green Deal. Vzduchem opět létala ostrá slova
Moderátorka Markéta Fialová ještě otevřela téma školství. A vzduchem opět létala sterá slova.
Sterzik se vyjádřil obdobně.
„Jednoznačně zrušit inkluzi, která už nás stála sedmdesát miliard,“ přidal se Ševčík. Dovolávali se návratu ke tradiční formě vzdělávání.
Naproti tomu zástupci vládní strany a pirátů současnou inkluzivní podobu školství hájili s tím, že to sice není dokonalé, ale lepší, než to bývalo za komunistů před rokem 1989.
Moderátorka otevřela ještě jedno téma, a to Green Deal. Schillerová konstatovala, že lidem se zdraží život rodin asi o 83 tisíc jen kvůli povolenkám pro domácnosti a na paliva. „Musíme mít jiného premiéra. Ne toho, který se hrbí v Bruselu. Nebudeme to implementovat a naše vláda, pokud vznikne, tak to bude jedna z prvních věcí, kterou prosadíme,“ slibovala.
Hladík řekl, že základní rámec Green Dealu schvaloval ještě Andrej Babiš jako premiér a stávající vláda se naopak snaží snížit dopady Green Dealu na lidi. A na dálku vyčetl europoslanci ANO Ondřeji Knotkovi, že jako zpravodaj materiálu ke Green Dealu Česku nepomáhá, protože o tomto tématu odmítá debatovat.
Když dostal prostor Ševčík, obvinil stávající vládu, že je připravena investovat přes 2 tisíce miliard do roku 2030.
„Buď my zrušíme Green Deal, nebo Green Deal zruší nás,“ ozval se Daniel Sterzik.
Petr Macinka pravil, že lidi to bude stát až 80 tisíc ročně, pokud dojde k zavedení emisních povolenek pro domácnosti, Česko by se podle Macinky měl s EU hádat a třeba i platit pokuty, protože to vychází levněji, než takováto povinnost.
Hladík vládu bránil s tím, že jer třeba jednat. „S námi se v Evropě baví, v Evropě nás respektují,“ zdůraznil. A žádal, že nemá smysl ohánět se bojkotem, protože to může zastavit tok evropských dotací do Česka.
„Já už to nemohu poslouchat,“ vypálila v jednu chvíli Schillerová s tím, že tyto emisní povolenky pro domácnosti budou velmi drahé a vyjde to na 70 až 90 tisíc korun navíc pro průměrnou domácnost, což nelze tolerovat. „Vy jste prostě asociální eurofanataci. Takže vážení občané, volby budou i o této zelené dani,“ zahřměla Schillerová.
Debata se v tu chvíli už nachýlila ke konci.
autor: Miloš Polák