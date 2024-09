Po videu s Otíkem Foltýnem: Fašounek Jindolf von Reich, zuří plukovník a píše o kálení

Mezi Otakarem Foltýnem a Jindřichem Rajchlem probíhá na sociálních sítích pikantní výměna urážek a osobních invektiv. Foltýn například nazval Rajchla „fašizujícím roztleskávačem prokremelské propagandy“.

Tomu se prý Rajchl může jen zasmát. „Já jsem se tomu jen zasmál, neboť pokud mne z šíření propagandy obviní člověk, jenž je za tuto činnost placen z našich daní, tak je to až komicky absurdní. Už mi několik našich podporovatelů psalo, jestli na něj podám žalobu, nebo mu odpovím podobnou invektivou. Ani jedno z toho dělat nebudu. Nemám to zapotřebí,“ tvrdí Rajchl, který ale na Foltýnovi nenechá nit suchou.

„Tento mentální výlev vrchního šiřitele třídního boje v naší zemi je tím nejlepším potvrzením toho, že svou práci dělám dobře. A za druhé, já mám na rozdíl od něj argumenty, a tudíž se nemusím uchylovat k trapnému nálepkování svých názorových oponentů tak, jako to dělá od první minuty svého působení on,“ pokračuje Rajchl.

Svého názorového soka dokonce Rajchl vyzval k účasti v televizní debatě, kam ale Foltýn nedorazil. Foltýn to zdůvodňoval tím, že není eticky správné, aby se jako člověk ve služebním poměru vůči vládě do takových debat s politiky dostával.

„Nevím, kdo a proč se domnívá, že jsem zrušil údajně potvrzenou debatu s politikem v televizi. Aby bylo jasno: nejsem politik, jsem ve služebním poměru vůči ČR. Není tedy eticky správné, abych šel do debaty s jakýmkoliv politikem, dokonce i kdyby to nebyl fašizující roztleskávač kremelské propagandy. Tudíž jsem nikdy takovou debatu neslíbil a už vůbec nepotvrdil,“ prohlásil Foltýn.

Podle Rajchla je ale pravda úplně jinde a ve skutečnosti se prý Foltýn jen bál, že by ho Rajchl v debatě zničil argumenty. „Mně úplně stačí, že tento narcisistní majitel pravdy, jenž vymetá všechny politické podcasty v této zemi, se najednou dětinsky vymlouvá, že s politikem on do debaty nepůjde,“ píše Rajchl.

„Je to stejné, jako kdyby jezdil po všech tělocvičnách, boxoval tam před diváky do pytle a tvrdil, že je nejlepší bojovník na světě a že by bez problémů vyhrál titul světového šampiona, protože jeho soupeři jsou prachobyčejné slaboučké svině, a pak by před začátkem turnaje řekl, že ani nenastoupí do prvního kola, neboť spadá do jiné váhové kategorie,“ srovnává předseda PRO.

„Myslím, že je všem naprosto jasné, že kdyby jen cítil sebemenší šanci, že mě v debatě porazí, tak by si takovou možnost zvítězit nade mnou před celým národem nikdy nenechal utéct. Jenže on moc dobře ví, že by utrpěl kolosální debakl takových parametrů, že by v pondělí mohl leda tak vyklidit kancelář a odstěhovat se někam do Brusele. A proto utekl. Vlastně neutekl, on odmítl vůbec nastoupit do ringu. Čímž jasně demonstroval, že na přímou názorovou konfrontaci nemá a že je jen obyčejný chvástající se zbabělec,“ má jasno Rajchl, který doufá, že celá vláda Petra Fialy i s Foltýnem už brzy skončí na smetišti dějin.

Po tomto příspěvku ještě Rajchl sdílel komické video, kde se pomocí umělé inteligence plukovník Foltýn ocitl ve filmu Vesničko má středisková jako postava přihlouplého Otíka. „Při sledování Otíka Foltýna přísahajícího pod obrázkem Vítka a Uršuly jsem si regulérně poprskal monitor,“ smál se Rajchl.

Foltýn si Rajchlův výpad nenechal líbit a předsedu PRO srovnal s kálejícím holubem, který by přitom chtěl hrát šachy.

„Jakýsi fašounek Jindolf von Reich, profesí prodavač nenávisti s Říší v příjmení, jehož nejhorším zážitkem je škrábanec kancelářskou sponkou, nadává do zbabělců veteránovi několika zahraničních misí, který nemůže jít do debaty s politikem. Nová doba. Tož takhle, aby tomu rozuměli i přihnědlíci: s fašouny se nediskutuje. Je to, jak hrát šachy s holubem. Je šumáč, jak dobrý jste šachista, holub stejně jen pokálí šachovnici a rozhází figurky. Ani na vteřinu by mě nenapadlo s někým takovým debatovat,“ vrátil úder Foltýn.