Po zádech běhá mráz. Pokud o mně tohle zveřejníte, bude zle, napsal nám poslanec Michálek. Takže to zveřejňujeme

„Hřib chodí za ním do Sněmovny pro rady a Michálek chodí na magistrát, je to tak od samého začátku,“ řekl naší redakci jeden z radních. Druhý tato slova rozvinul tvrzením, že kromě Jakuba Michálka se v kanceláři primátora nacházeli rovněž někteří Hřibovi poradci anebo partnerka Michaela Krausová. Co je na tom pravdy?

Anketa Myslíte si, že Piráti jsou přínosem pro českou politiku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 10114 lidí

„Pan předseda Michálek v létě na magistrátu rozhodně nikoho neúkoloval," sdělila redakci Martina Vacková. Magistrátní výskyt Jakuba Michálka, jemuž se hned několik koaličních politiků podivilo, tak nepopřela.

„Naopak jsme jeho přítomnost vítali, je zkušeným manažerem a vážíme si jeho profesionálního přístupu. Často s ním jako s předsedou poslaneckého klubu Pirátů v PSP logicky spolupracujeme na klíčových tématech, které tíží Prahu a jejich řešení spočívá ve změnách národní legislativy,“ dodala s tím, že má na mysli například Airbnb, vraky či sdílenou ekonomiku.

Psali jsme: Bývalá Pirátka promluvila o poslanci Michálkovi. Bez cenzury. Ani my neměli ponětí, co se tehdy stalo v jedné restauraci. Prostitutka, nůž…

Její slova jsme znovu konfrontovali s dotyčným radním pražského magistrátu.

„Nám se obecně nelíbí, co tam pan Michálek dělá! A dělal! Není zastupitel, nemá mandát od Pražanů být pražským zastupitelem, seděl tam jak paša, my ho viděli,“ doplnil. Své jméno však prozradit nechtěl. Můžeme ovšem uvést, že se jedná o muže, a že je členem koaličního týmu okolo primátora Hřiba.

S totožnými dotazy jsme se obrátili také na Jakuba Michálka. Ten svou účast na magistrátu v době Hřibovy nepřítomnosti potvrdil, ovšem v případě, že by naše redakce napsala, že kohokoli úkoloval, vcelku neadekvátně zareagoval takto: „Tvrzení o pořádání schůzek mou osobou v kanceláři či úkolování je zcela vylhané a v případě publikace této lži se budu bránit právními prostředky.“

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Těžko soudit, jak více může novinář postupovat, než že se zeptá a dá prostor politikovi, aby se k možným nařčením vyjádřil. Takto přesně totiž redakce ParlamentníchListů,cz postupovala.

Krom toho zástupce Pirátů, pod nímž se houpe místopředsednická sesle, dodal, že „s panem doktorem Hřibem a jeho lidmi jednám zcela standardně, stejně tak jako jsem jednal například s paní primátorkou Adrianou Krnáčovou a jejími lidmi a jako jednám s jinými politiky z dalších stran“. Michálek také konstatoval, že „protože je to vysoký politický představitel, rádi ho vidíme a řešíme s ním a jeho lidmi i věci Prahy s celostátním přesahem, třeba taxíky a Airbnb. Ostatně to jsme taky voličům slíbili ve volbách, že naši lidé na magistrátu a ve Sněmovně budou spolupracovat, což funguje,“ uzavřel.

Psali jsme: Michálek (Piráti): Válka reklamek o nové zastávky, trestní stíhání s Krausovou nesouvisí

Poslední věcí, kterou se naše redakce zabývala, byla místnost, kde se měl Jakub Michálek v době primátorovy nepřítomnosti nacházet. Dodejme v tuto chvíli, že během působení Adriany Krnáčové (ANO) na magistrátu nevznikla ani jednou situace, že by během její absence „zaskakovala“ v její kanceláři například někdejší pražská předsedkyně Kleslová nebo předseda ANO Babiš.

Psali jsme: Velká premiéra na území ČR: Pirátský politik poprvé otevřeně o dění uvnitř strany. Krausová, Michálek, extrémní buzerace, vyhazovy. Pouze na PL

Poradkyně Zdeňka Hřiba jsme se tudíž dotázali, co si máme představit pod pojmem, který nám sdělil výše citovaný radní. Tedy, že Jakub Michálek „seděl na sekretariátu místo Hřiba“.

„Kancelář primátora je celý odbor, tak jak bývá často mylně zaměňováno. Ten je složený z několika oddělení a samostatných kanceláří: sekretariátu, účtárny, oddělení zahraničních vztahů a protokolu, oddělení poradců a kuchyňky. Pan poslanec tyto prostory několikrát osobně navštívil jak za primátorky Adriany Krnáčové, tak za primátora Zdeňka Hřiba, opakovaně zavítal také do prostor zastupitelského klubu Pirátů na magistrátu. V rámci pracovních jednání pravděpodobně navštívil i další kanceláře radních,“ vysvětlila Martina Vacková během pátečního odpoledne.

Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 32% Ne 68% hlasovalo: 7617 lidí jako první uveřejnily fotografie jeho partnerky, političky Michaely Krausové a trestně stíhaného technického ředitele společnosti JCDecaux Tomáše Tenzera. Naše redakce přišla rovněž jako první s vulgárním e-mailem, jejž Krausová adresovala Michálkovi v souvislosti s vnitrostranickým hledáním poradce pro Zdeňka Hřiba.

Část členů strany tak chce konec místopředsedy a šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka v čele Pirátů. Vadí jim jeho arogantní chování. Sám Michálek rezignovat nehodlá. Tvrdí, že má vysoké nároky na výkon lidí. Za dva měsíce si budou Piráti volit své šéfy. Michálek už nemá zájem. „Máme v předsednictvu člověka, který je arogantní a užívá si bossing svých ‚podřízených‘. Správný lídr by se měl snažit nepřenášet své problémy na ostatní a neuspokojovat si své ego tím, že se k někomu chová vyloženě hnusně,“ napsala k problému vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková.

Na adresu Jakuba Michálka se ozvala také bývalá místopředsedkyně Pirátů Ingrid Romancová. Ta ve svém statusu, o němž informujeme ZDE, mimo jiné napsala, že „po zvolení jsem zjistila, že si někdo pod mým jménem dopisuje s ministerstvy pod sto šestkami. S mým falešným podpisem. Michálek se přiznal, jakoby nic, že to dělá on a že je to v politických stranách běžná praxe, že zastupuje místopředsedu, jedná jeho jménem, ulehčuje agendu. Tak jsem to přešla, byť jsem to vnímala jako podvod a nikdy jsem se pořádně nedozvěděla, s kým si o čem teda vlastně píšu a po jakých jdu informacích, a jestli mě třeba náhodou někdo nezabije, protože známý z ministerstva spravedlnosti povídal, že za to, co u nich provádím, mě fakt může někdo chtít odstranit.“

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: A sakra. Okamura proti Pirátům nasadil... No, neukazujte dětem Krausová (Piráti): Schůzka na žádost pana Tenzera skutečně proběhla TAJNÉ FOTO ze sledovačky stíhaného muže. Neuvěříte, která politička vystoupila z jeho auta. Tento materiál otřese nejen Prahou Primátor Hřib si z vypovězení smlouvy těžkou hlavu nedělá. Stejně tu čínští turisté moc neutráceli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.