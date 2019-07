Pobouřená poslankyně SPD Hyťhová: Tu „kapitánku“ z neziskovky by měli trestně stíhat. Počet imigrantů stoupá i u nás, podívejte se na čísla

ROZHOVOR „Je to fatální zničující politika, která bude mít nedozírné následky pro život v Evropě,“ tvrdí poslankyně SPD Tereza Hyťhová k dohodě 14 zemí Evropské unie, která směřuje k přerozdělování nelegálních migrantů. Nebezpečí to prý znamená, i když Česká republika žádné nepřijme. Podle Němců totiž přechází přes české území stále více migrantů. V rozhovoru také řekla, že elity, které vládnou Evropské unii, i přes problémy tvrdě podporují migraci, multikulturalismus a diktát ostatním zemím.

Čtrnáct zemí Evropské unie se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona shodlo na novém způsobu přerozdělování migrantů zachráněných z lodí ve Středozemním moři, které si mají státy mezi sebou rozdělovat. Česká republika se nepřipojila. Smyslem pravděpodobně je, aby Malta a Itálie znovu dovolily lodím s migranty připlouvat do jejich přístavů. Co na to říkáte?

Hnutí SPD podporuje Itálii v čele s ministrem vnitra Mattem Salvinim v odmítání přijímání nelegálních migrantů. Naše hnutí také dlouhodobě říká, že nelegální migranti musí být deportováni zpět do země, odkud přišli. Nedávná kauza kapitánky lodi z neziskové organizace, která převážela migranty do Itálie, ve mně vyvolala opravdu obrovské pobouření. Lidé, kteří takto protizákonně převážejí migranty, musí být trestně stíháni a za svoje jednání nést dostatečné následky tak, jako u každé jiné protiprávní činnosti. I kdyby nebyli migranti přerozdělováni přímo do České republiky, přesto je přijímání imigrantů evropskými zeměmi pro naši republiku hrozbou.

Navíc, počet nelegálních migrantů pohybujících se přes naše území roste. Podle výroční zprávy německé spolkové policie za rok 2018 se počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, vloni to bylo 4295, což je nárůst o 6,5 procenta. V SPD odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristé. Hnutí SPD udělá maximum, aby ochránilo všechny občany naší země.

Znám politiku hnutí SPD ohledně migrantů. Proč si myslíte, že k takové dohodě mezi čtrnácti státy vůbec došlo? SPD upozorňuje na následky migrace, ale nezdá se podle tohoto setkání, že by měl například Emmanuel Macron podobný názor…

Současné elity Evropské unie prosazují globalismus, multikulturalismus a migraci. Je to cesta do záhuby. Francouzi v nedávných volbách do Evropského parlamentu dali jasně najevo, že s politikou prezidenta Macrona nesouhlasí a volby tam vyhrála naše kolegyně z frakce Marine Le Pen. Stejně tak v Itálii vyhrál náš kolega Matteo Salvini. Elity, které vládnou Evropské unii, přesto tvrdě podporují migraci, multikulturalismus a diktát ostatním zemím. Otázkou je, proč to dělají – jestli jsou za tím peníze nebo moc. Je to fatální zničující politika, která bude mít nedozírné následky pro život v Evropě.

Jaký význam má takové rozhodnutí v případě, že například Itálie slovy Mattea Salviniho prohlásila, že pokud chce prezident Macron diskutovat o migrantech, má přijet do Říma. Jaký význam z toho pohledu pak má podobná dohoda poloviny zemí Evropské unie?

Ministr vnitra Matteo Salvini již Paříži a Berlínu vzkázal, že o migrační politice Evropské unie nemohou rozhodovat samy Francie a Německo, když Itálie a Malta patří mezi jedny z nejvíce postižených zemí migrační krizí. Matteo Salvini chrání svoji zemi před nelegálními migranty a je logické že nechce, aby o takovýchto zásadních otázkách jeho země rozhodoval někdo jiný. Upřímně musím říci, že Itálii takového ministra vnitra závidím, a jistě nejsem jediná.

Předseda ČSSD navrhuje zřídit místo pro odvoz uprchlíků mimo Evropskou unii. Tak tomu je například v případě Austrálie. Je to reálné i pro Evropu? Jak naložit se zachráněnými z lodí ve Středozemním moři?

Nelegální migranti by měli být deportováni zpět do země, odkud přišli. Jsem si jistá, že v Africe jsou země, kde neprobíhá válka a jsou bezpečné, a proto není nutná masová migrace do Evropy. Z toho je zřejmé, že se jedná o takzvané ekonomické migranty, a ne o lidi, kteří skutečně utíkají před válkou. Tento zásadní fakt je třeba si uvědomit.

Podle serveru Novinky.cz prohlásil německý ministr vnitra Horst Seehofer, že Česká republika není ochotna se podílet na společném evropském řešení migrace. Je to tak?

Česká republika musí primárně řešit problémy našich občanů – ne nelegálních migrantů. Řešení situace jsem popsala již výše – deportace nelegálních migrantů zpět do jejich země. V ČR je potřeba řešit nízké důchody, nedostatečnou podporu mladých rodin s dětmi, lidi v exekucích, nespravedlivé vyplácení sociálních dávek, sociálně vyloučené lokality, stát musí poskytnout maximální pomoc postiženým občanům... a další problémy, které naše občany trápí. Ptám se – jsou tyto záležitosti vyřešené a jsou naši občané spokojení? Nebo za nás Evropská unie problémy našich občanů vyřeší? Myslím, že na tuto otázku je odpověď zcela zřejmá.

Nový britský premiér Boris Johnson si za cíl klade vyvedení Velké Británie z Evropské unie. Prohlásil, že to z Británie učiní nejlepší místo na světě. Co říkáte tomuto výroku?

Britskému premiérovi a jeho zemi přeji hodně sil a věřím, že se Velké Británii podaří dosáhnout nezávislosti na Evropské unii a že se mu tím jeho zemi podaří učinit lepší. Boris Jonhson, který je dlouhodobým zastáncem brexitu, již před zvolením avizoval, že se tak stane stůj co stůj, tedy s dohodou o podmínkách odchodu, nebo bez ní. To je podle nás správný postup – lépe žádná dohoda, než dohoda ponižující a špatná. Celé Velké Británii v čele s panem premiérem Jonhsonem držím palce.

Když už jsme u toho, jaký názor máte na celý proces brexitu, a odejde nakonec Velká Británie z Evropské unie?

Brexit je svobodným rozhodnutím většiny občanů Velké Británie. Demokratická země musí vyslyšet a také naplno respektovat hlas lidu. Nikdo z nás nedokáže říct, za jakých podmínek se nakonec definitivní brexit uskuteční, zřejmé však je, že k tomu brzy dojde. Jsem si vědoma toho, že Evropská unie kroky k vystoupení Velké Británii neulehčí, ba naopak, ale přesto věřím, že Británie tento nelehký úkol zvládne a stane se nezávislou zemí v Evropě.

Co se týče obchodu s Evropskou unií, je v zájmu Evropské unie, aby se s Británií dříve či později dohodla. Jak ukázal například velký zastánce brexitu Nigel Farage, je to v zájmu Německa, které vyváží do Británie automobily. V případě tvrdého brexitu možná bude chvilku panovat zmatek, ale nakonec se vše ustálí. Je v zájmu všech, aby obchodovali.

Pokud by Evropská unie chtěla vést proti Británii jako trest za její opuštění Evropské unie obchodní válku, znamenalo by to jen, že by se Británie musela přeorientovat na jiné trhy. To by chvilku bolelo, ale je to lepší řešení, než být na někom závislý takovým způsobem, aby vás mohl vydírat.

V české vládě máme dočasně patovou situaci kolem změny ministra kultury. Prezident prodlužuje rozhodnutí, říká se, že chce donutit ČSSD odejít z koalice. Věříte tomu?

Do hlavy našemu prezidentovi nevidím, ale z jeho jednání soudím, že v ČSSD nemá důvěru.

V našem minulém rozhovoru došlo i na vnitřní problémy v hnutí SPD. Jak je na tom hnutí nyní? Co se změnilo?

Do našeho hnutí se neustále hlásí noví zájemci o členství a my jsme rádi, že naše vlastenecké hnutí každým dnem roste. Po celé republice vznikají další nové buňky SPD a lidé mají chuť a zájem se aktivně podílet na budoucnosti nás všech. Na spoustu věcí můžou mít lidé odlišný názor – to je demokracie. Ale to podstatné nás všechny spojuje – vlastenectví, demokracie, spravedlnost a svoboda.

Jak vnímáte, že jméno Tomia Okamury už nebude v samotném názvu hnutí?

O tuto změnu požádal sám náš předseda hnutí Tomio Okamura. Když se před časem rozhodlo o vložení jména našeho předsedy do názvu hnutí, bylo to v době, kdy hnutí nemělo dostatečný prostor v televizi a v médiích. Naše hnutí propagujeme již od samého začátku na sociálních sítích, ale všichni občané nejsou online – tudíž neměli možnost se o našem hnutí dozvědět. Cílem bylo, aby se o názorech, programu a směřování hnutí dozvědělo co nejvíce lidí. Podstatné bylo, aby se název hnutí dostatečně propojil s dlouhodobými a veřejnými názory našeho předsedy a bylo tedy zřejmé, že je zde hnutí, které je připraveno pracovat naplno pro naše občany a vlastence.

autor: Zuzana Koulová