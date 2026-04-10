Pochod pro život: Na rodiče s kočárky si může počkat Antifa i Oganesjan

Roky to býval průvod rodičů s dětmi, plný smíchu, radosti a kočárků. V posledních letech se však Pochod za život, protistranou přerámovaný jako „pochod proti potratům“, bohužel stal bojištěm.
Hnutí pro život, fungující od devadesátých let, usiluje o „obnovu společenského respektu k životu nenarozených dětí“. Kromě podpory žen, které se kvůli těhotenství dostanou do krizové situace, také od roku 2001 pořádá v Praze každoroční Pochod pro život.
Akce se opakovaně účastnil kardinál Dominik Duka, podporoval ji i prezident Miloš Zeman. Největší účast byla v roce 2019, kolem deseti tisíc účastníků. Ze strany hnutí usilujících o legalizaci potratů je však akce průběžně napadána jako ortodoxní, ultrakonzervativní nebo tmářská.
V roce 2022, kdy se pochod konal několik týdnů po začátku války na Ukrajině, některá média o Hnutí pro život tvrdila, že je financováno z ruských peněz, což se ale nikdy nepotvrdilo. Poslankyně Olga Richterová mluvila o Hnutí pro život stejně jako o Alianci pro rodinu jako o „Putinových hlasech v Evropě“.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Hnutí pro život však zdůrazňuje, že jeho cílem je ženy podpořit a poskytnout jim v jejich těžkém rozhodování pomoc, aby nebyly vázány existenčními starostmi. Každý život si podle nich zaslouží být chráněn.
„Pochod pro život organizuje Hnutí pro život ČR na podporu žen, které nečekaně čekají dítě. Každoročně přibližně patnáct tisíc žen potřebnou pomoc nenachází. Účastníci Pochodu pro život chtějí zároveň povzbudit politiky k podpoře konkrétních opatření v oblasti daní, bydlení a mobility, aby narození dítěte nevedlo k propadu životní úrovně rodiny,“ uvádějí organizátoři z Hnutí pro život k letošnímu ročníku.
Připomínají, že letos se akce koná v atmosféře historického propadu porodnosti. V loňském roce se narodilo 77 636 dětí, ještě čtyři roky předtím to bylo o 34 tisíce více. Rozsah demografické katastrofy už dochází i médiím a politikům, ačkoliv ještě vloni Petr Fiala mluvil o tom, že se jedná hlavně o cyklický výkyv (v reprodukčním věku jsou teď populačně slabší ročníky devadesátých let) a hovořil ve sněmovně o tom, že „ženy určité úrovně mají jiné životní priority“.
Letos se téma dostalo už i do debat v České televizi.
Akci tradičně podporuje Pražské arcibiskupství, před jehož sídlem na Hradčanském náměstí také akce začíná. I letos akce dostane podporu arcidiecéze, účastnit se má končící arcibiskup Jan Graubner. „Pan arcibiskup Graubner bude v sobotu sloužit pro účastníky pochodu mši svatou a měl by se zúčastnit i samotného pochodu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz tiskový mluvčí Jiří Prinz.
Akce má začít mší v Katedrále svatého Víta v jedenáct hodin, samotný pochod bude vycházet z Hradčanského náměstí ve 12.30, ve 14 hodin by měl být na Václavském náměstí, kde má program pokračovat do 15.30.
Podmiňovací vyjadřování je bohužel nezbytné po loňském zážitku, kdy průvod na Václavské náměstí nedošel, když byl zastaven agresivními odpůrci v Kaprově ulici. Organizace dopředu avizující záměr pochod zablokovat to oslavovaly jako velké vítězství. Blokády se účastnila i pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Na blokády v minulosti chodil i bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Akce vedla ke sporům mezi politiky tehdejší vládní koalice, někteří lidovci totiž upozorňovali, že konfliktu nepřispěla pasivita policie, která se podle nich ani nesnažila, aby řádně nahlášený průvod ochránila, což má být v podobných situacích její úloha.
„Jsem rád, že celá akce i s velkou pomocí policie a jejího a antikonfliktního týmu proběhla bez zranění, škod na majetku a výraznějšího narušení veřejného pořádku,“ sdělil Vít Rakušan s tím, že policie komunikovala jak s organizátory, tak s protestními protiakcemi.
Nebylo to poprvé, co se fanoušci potratů s hnutím Pro život střetli, rok předtím se průvod zastavil na mostě přes Vltavu. Kvůli střetu obou skupin dokonce musela do akce poříční policie, několik odpůrců se totiž spustilo z mostu do řeky.
A v roce 2023 proběhla blokáda na nábřeží. Účastnila se jí i organizace Druhá směna, jejíž aktivistka je ve vazbě kvůli útoku v Pardubicích.
I letos se podle všeho chystají do Prahy obhájci reprodukčních práv. Pražský komunální politik SPD Jan Čížek upozorňuje, že účast ve stovkách avizuje německá Antifa, známá svou agresivní taktikou a „zocelená“ domácími akcemi proti AfD.
„Co vede někoho k tomu, že jede 800 km, aby překazil rodinné odpoledne lidí v cizí zemi? Na Hradčanech je nahlášeno 800 Antifa a na Václavák dokonce 1000 Antifáků, co se budou snažit akci rozbít. V pátek mají koncert na Míráku. Pak mají koordinační poradu,“ uvedl Jan Čížek na sociálních sítích.
Na Náměstí Míru je na pátek 10. 4. akce StreetPárty. Název odkazuje na Street Party z přelomu století, radikálně levicové podniky, z nichž ten nejslavnější skončil v roce 1998 vymlácením provozovny řetězce McDonald.
„11.4. Proběhne proběhne Praze tzv. Pochod pro život. Co to znamená? Ve zkratce - Banda banda chce prosadit zákaz potratů. Zablokovat jim cestu je minimum, co můžeme v ten den udělat. Den předtím proběhne na Náměstí náměstí protestní akce, kde zahraje (-A-)narcho Ragga Duck, Noize Fucktory a příval punku pro vás zajistíme my, F.O.S.GEN. Sdílej, propaguj a hlavně přijď! Nenecháme si církví a zmrdama ze sněmovny brát práva,“ zaznělo mezi účastníky.
O mnohém svědčí, že účast na akci potvrdil i Petr Vrabec, jeden z dvorních fotografů radikálních levicových organizací.
Oficiální protestní akci na sobotu ohlásila organizace Amnesty International, která chce protestní shromáždění Praha je feministická pořádat na Náměstí Republiky.
„Pojďme společně ukázat, že práva žen a přístup k bezpečným interrupcím si zaslouží ochranu, ne omezování. Vyrazte s námi na protestní akci 11. dubna! V 11:00 nás můžete potkat na demonstraci Praha je feministická na Náměstí republiky. Na shromáždění vystoupíme s projevem a budeme rovněž sbírat podpisy pod petici za zakotvení bezpečného přístupu k interrupcím do ústavy. Chceme dát jasně najevo, že útoky na reprodukční práva do demokratické společnosti nepatří,“ nabádají.
„V sobotu 11.4. nebudou pražské ulice patřit protiženskému Hnutí pro život. Naše město je a zůstane feministické,“ avizuje Anarchistická federace.
Proti „tmářství a klerofašismu“ chce vystupovat i spolek Žižkovská noc. Dorazit plánují i mimopražské skupiny. „Poznej nové kamošstvo a jeď na demonstraci ve větší skupině - je to zábavnější i bezpečnější,“ láká třeba spolek Příbram Zdola.
Protestů se ale plánuje účastnit i skupina Mikaela Oganesjana, nejznámější úderka předvolebních měsíců. Oldřiška Blujová, jedna z jejích nejvýraznějších tváří, prezentuje plány celkem jednoznačně: „V sobotu se opět pochoduje „pro život“. Mají sice právo jít ulicí, ale my máme právo se jasně vymezit lidem, kteří chtějí omezovat naše práva a těla. Loni se pochod podařilo zablokovat a snad se to podaří i letos!“ píše s ikonkou pěsti.
Podle Radima Ucháče z Hnutí pro život letošní akce ukáže, zda shromažďovací právo v této zemi ještě platí pro všechny, nebo jen pro privilegované skupiny.
Organizátoři se proto rozhodli průvod rozdělit do několika cest, aby nedošlo k takové koncentraci osob jako v loňském roce. „Jestliže nám policie řekla, že shromáždění několika tisíc osob je příliš velké k tomu, aby je mohla ochránit, tak jsme přijali vlastní opatření,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz.
Radim Ucháč, jak nám sdělil, komunikuje s šéfem pražské policie a magistrát slibuje i zvýšenou účast policistů městských. Loni na akci dohlíželo 250 policistů a ukázalo se to jako nedostatečné.
Akce podle něj chce jako každý rok upozornit na potřebu ochrany života i před narozením a podpory matek. Letos je obohacena o rozměr, zda jsou si všichni občané ve svých právech reálně rovni.
