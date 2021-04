Počkám si na reakci prezidenta. Mám vlastní názor a mám na něj právo, končil Filip rozhovor s Takáčem

reklama

„Reakci nepovažuji za adekvátní, protože od soboty jsme svědky poměrně amatérské diplomacie ze strany České republiky, protože zaměňujeme důvodné podezření s důkazy, a na to já jsem jako právník velmi opatrný a trochu bych řekl, že mi to vadí i v politice, protože potom nejsme schopni najít správnou míru a kroky, které děláme. Očekával jsem, že před tím, než nastane vyhoštění těch osmnácti pracovníků ruské ambasády, dojde k jednání minimálně na úrovni ředitelů odborů, které by bylo možné zprostředkovat, mohli jsme udělat jednání, mohli jsme nabídnout společný vyšetřovací tým, pokud je tedy opravdu zájmem někoho vyšetřit, ty výbuchy ve Vrběticích po více než šesti letech,“ míní Filip, že to by považoval za skutečné diplomatické řešení. „Jednání – a nikoliv furiantské kroky, když se mám vyjádřit já diplomaticky,“ sdělil Filip.

„Pokud jde o samotný včerejší krok, to znamená ultimátum, které jsme tam dali, tak jsme museli být připraveni na asymetrické řešení, které se dalo očekávat. A myslím, že...,“ pokračoval Filip, ale moderátor Daniel Takáč jej přerušil.

„Česká republika se má věnovat tomu, jaké dostane, či nedostane vízové poplatky? Ve světle té situace, kterou řeší a kterou česká vláda oficiálně označuje za teroristický akt? Nemá tady být opravdu nějaké razantní řešení a nevěnovat se v tuto chvíli poplatkům za víza?“ ptal se následně překvapený Takáč.

„Já bych rád viděl razantní řešení a opravdu bych ho podporoval, kdybychom postupovali například jako Bělorusko, když zveřejnilo záběry svých zpravodajských služeb o tom, jak se chystal atentát na Lukašenka a jeho rodinu, a naše zpravodajské služby a všichni tady omlouvají naše zpravodajce, že přece nemohou zpravodajské infromace zveřejňovat... tak pokud jsme je neměli zveřejňovat, a já s tím souhlasím, že se zveřejňovat nemají, dokud není skončeno trestní řízení, kde jsou ohroženy ty výsledky. To znamená dopadení viníka. Tak se mi nedivte, že upozorňuji, a vy jste v těch komentářích o tom hovořili, tak já jsem tady jako jeden z příkladů ta víza řekl. Samozřejmě mohu dávat jiné příklady, jde o 98 miliard obchodní bilance a ztrátu práce pro řadu podniků v České republice. Ztrátu pracovních míst, zvýšení nezaměstnanosti a zase připomínám onu návštěvu saského premiéra, která je dnešní. Jinak bych mohl připomenout samozřejmě stanoviska prezidenta Macrona ze středy minulého týdne, když upozornil například prezidenta Ukrajiny, aby dodržoval minské dohody, a pak ať přijde pro podporu. Zatím máme podporu slovní, jak z NATO, tak z Evropské unie, uvidíme, jestli za slovy budou také následovat činy evropských států,“ odvětil Filip.

Podle čeho pak Filip usuzuje, že jde o nepodložená obvinění? „Kdybych nebyl, řekl bych, otrávený některými výplody, jako byl například kufřík s ricinem, který tady byl také předmětem jakéhosi vyhošťování ruských diplomatů a nakonec se nic neprokázalo. Kdybych nemusel občas narazit na nepodařené aktivní opatření naší zpravodajské služby, tak bych tomu důvěřoval,“ sdělil Filip, i přestože jsou o tom přesvědčeni tři nejvyšší ústavní činitelé naší země – premiér, vicepremiér i prezident republiky.

„Já si počkám na reakci pana prezidenta, a dovolte mi, abych si zachoval svůj vlastní názor, myslím si, že mám na něj právo,“ dodal Filip závěrem.

