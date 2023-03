Podepsal, že okrade důchodce. A pak... Okamura překvapen

„Byl jsem překvapen alibismem prezidenta Pavla, protože on nejdřív podepíše to, že okrade důchodce spolu s Fialovou vládou o slíbenou valorizaci, a pak řekne, že sám na sebe chce podat ústavní stížnost. Tak to je neuvěřitelné. To považuji za, nevím jestli směšný, skandální, úplně neuvěřitelný. Přece jestli chce podat ústavní stížnost, tak to neměl podepisovat ten zákon a měl ho vetovat,“ sdělil lídr hnutí SPD Tomio Okamura k valorizaci penzí a podpisu prezidenta Petra Pavla.

„Hnutí SPD navrhuje opakovaně zamrazení platů politiků na celé volební období. O mém návrhu už se hlasovalo dokonce třikrát. Jak v předminulém volebním období, tak v minulém volebním období, tak v tomto období v únoru vloni se hlasovalo o mém návrhu zmrazení platů politiků na celé volební období. A hlasy Fialovy vládní koalice mi tento můj návrh zamítly. Já jsem tam dal ještě jeden návrh, který mi Fialova pětikoalice blokuje, ale ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc. Právě, že když mi to zamítli v minulém volebním období, tak hnutí ANO, Andrej Babiš s Piráty, si prosadili zvýšení platů politiků o deset procent. A jediné hnutí SPD hlasovalo proti. Takže tady vidíte, jak to je,“ sdělil Okamura k úvodní otázce ohledně zmrazení poslaneckých platů.

„A stačí vám ten plat?“ zeptala se Okamury moderátorka Pavlína Wolfová. „Já jsem od začátku říkal, že ten plat je neadekvátní, proto se ho snažíme zamrazit. Já si myslím, že platy politiků by měly kopírovat plus minus průměrnou mzdu v České republice. A takhle by to podle mého názoru mělo být. Takže já opakovaně navrhuju zamrazení platů politiků a já si myslím, že by to bylo tak optimální,“ odvětil Okamura.

Řeč byla následně i o valorizacích penzí. Pošle Okamura stížnost na novelu zákona o valorizacích na Ústavní soud? „My jsme s tím nápadem přišli vlastně jako úplně první opoziční strana, problém je... My to chceme poslat na Ústavní soud, náš právník, kterému jsme to zadali, je plně připraven, ale problém je v jedné věci. Že tu ústavní stížnost může podat 41 poslanců, nás v SPD je jenom dvacet, proto jsme oslovili hnutí ANO, abychom zatáhli za jeden provaz v zájmu těch tří milionů příjemců důchodů, protože když tu ústavní stížnost podepíšou obě opoziční strany, tak to bude mít větší legitimitu a větší šanci na úspěch. Hnutí ANO se zatím nerozhodlo, jestli nám tedy umožní, abychom se k té ústavní stížnosti přidali, oni říkají, že si ji chtějí podat sami. Já si myslím, že my jsme oslovili paní předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO paní Schillerovou, řekla, že to projednají na poslaneckém klubu, dají nám vědět. Ještě to na poslaneckém klubu neprojednali, protože od té doby ještě nezasedal,“ zmínil Okamura.

„Prezident se zachoval mimořádně alibisticky. Nechal okrást tři miliony starobních, vdovských a sirotčích důchodců o tu slíbenou valorizaci. V letošním roce je nechal okrást o sedm tisíc korun, v příštím roce o více než 12 tisíc korun v průměru, protože samozřejmě, že ta valorizace se už bude počítat z toho sníženého základu, takže ti důchodci, všichni příjemci přijdou o mnohem více peněz. A teď ještě říká, že sám na sebe chce podat ústavní stížnost. Sám na svoje rozhodnutí,“ rozhorlil se Okamura.

