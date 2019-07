Podnikatel obviněný v kauze Rath promluvil: O EU, Rathovi a soudu

Stavař Pavel Drážďanský byl jedním ze spoluobviněných v kauze Davida Ratha. Od soudu odešel s pětiletým trestem odnětí svobody. Davidu Rathovi má za zlé, že právě kvůli němu dostal tak vysoký trest. V rozhovoru pro Český rozhlas se rozhodl podat svůj pohled na kauzu, která se vleče už sedm let. Nahlédněte do mysli odsouzeného podnikatele.

Drážďanský trvá na tom, že Rathovi nikdy žádný úplatek nedal. Soud však jeho slovům nevěřil, poslal ho na pět let do vězení a navíc mu napařil peněžitý trest ve výši půl milionu korun. Podnikatel se brání, že jeho advokát nikdy nedostal víc prostoru k tomu, aby mohl řádně argumentovat ve prospěch svého klienta. A když už nějaký čas měl, soud prý stejně víc naslouchal obžalobě.

„My jsme nekradli, my jsme se neobohatili, nikoho jsme nepoškodili, nikde nevznikla škoda. Já jsem jen šéfoval stavební firmě, která sháněla práci. Měl jsem tisíce rozhovorů o zakázkách a o všem, co se kde šustne. Rozhodně jsem nechtěl organizovaně krást. Dostal jsem i trest za poškozování zájmů Evropské unie, ale my jsme o nic Evropskou unii nežádali, nedávali jsme nikam žádné podklady,“ argumentoval.

Spolupracující obviněná Ivana Salačová podle podnikatele nikdy přímo neřekla, že on jako Pavel Drážďanský manipuloval s nějakými zakázkami. Neumí si rý ani představit, jak by někoho korumpoval. Na úplatcích měl údajně rozdat až 24 milionů, ale Dráždanský to odmítá s tím, že mohl těžko rozdat tak velkou sumu, když na dané zakázce vydělal asi 2 miliony.

„Každý obchod je složitá věc, kdy v zásadě s kýmkoliv jednáte o čemkoliv. Do kanceláří se vám cpou nosiči vody a slibují zakázky za provize. Vy si musíte vytřídit, jestli je to pravda, či ne. Vy je odmítnete a oni vám pak chtějí uškodit. A jestli se uplácelo... nemám pocit, že bychom získávali zakázky uplácením. A jak vůbec? Že někomu na Vánoce koupíte flašku? Těch jsme rozdali hodně, to jo. Jak si představujete, že se v auditované společnosti dají vyrobit peníze na uplácení? To možná mohla vyprávět a dělat Salačová,“ zdůraznil podnikatel.

V jeho oboru se prý lidé znají, chodili spolu do škol a na některých zakázkách spolupracovali, ale podle odsouzeného podnikatele, který je smířen s tím, že nastoupí do vězení, spolu lidé z jednotlivých firem nedomlouvali žádnou korupci. Není prý pravda, že by se jednalo o nějakou organizovanou skupinu, jak tvrdí obžaloba.

Zkrátka a dobře, je přesvědčen, že byl odsouzen neoprávněně. A navíc prý kvůli Davidu Rathovi dostal podle svého názoru nesmyslně vysoký trest.

„Já ho neznám, mluvil bych o sympatiích nebo nesympatiích. A to nechci. Řeknu jen jednu věc. Takové pálky, co jsme dostali, bychom v jiných případech nedostali, byly by to podmínky. Protože v tom ale byl doktor Rath, jen z těch důvodů mám takovou pálku, která je zbytečná, likvidační a nesprávná. Kvůli němu máme neadekvátní výši trestu,“ pravil podnikatel.

autor: mp