Podnikatelé si stěžovali Jurečkovi, odpovědí byl „prostředník“. Tak mu to napsali naplno

„Stále více se proslýchá, že vláda Petra Fialy se chystá k dalšímu velmi závažnému kroku, který může zapříčinit ukončení podnikání dalšího značného procenta hlavně malých firem. Tím krokem je zvýšení odvodů OSVČ až na úroveň zaměstnanců. S tímto ekonomickým bludem, který se vždy po čase objevuje, bojujeme už mnoho let. Některé vládní garnitury jsou v honbě za penězi do státního rozpočtu ochotné srovnávat nesrovnatelné. OSVČ a zaměstnanci jsou nesrovnatelné kategorie!!! Je zarážející, že i tzv. ekonomické kapacity jako pan Švejnar a další z vládních poradních kruhů jsou ochotny tyto bludy veřejně hlásat. Buď tomu nerozumějí, a tedy nejsou kapacitami, anebo pracují v něčím zájmu," píše ve svém otevřeném dopisu Strana soukromníků.

„Pokud se o výše uvedené Fialova vláda pokusí, tak by si jako prý pravicoví politici měli uvědomit, že kromě likvidace tisíců soukromníků je ještě navíc jako voliče nahánějí do politické náruče, která rozhodně není pravicová. K tomu debilita povinného zřizování datových schránek a řady soukromníků se sníží o další značné procento. Vzniká tady tak nejhorší situace od roku 1989. Tyto kroky už nejdou odpustit. Ženete jimi mnoho lidí do neštěstí. My musíme udělat vše pro to, aby se vám to nepodařilo. Budeme velmi pozorně sledovat, co říkáte a jak hlasujete!!!" dodává strana zastoupená mimo jiné předsedou Petrem Bajerem.

Na jejich dopis, který byl adresovaný mimo jiné prezidentu republiky, členům vlády, poslancům či senátorům, odpověděl následně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „V současné době jsou na odborné úrovni diskutovány různé varianty na zvýšení odvodové povinnosti pro osoby samostatně výdělečně činné. Jsme si vědomi, že v případě zvýšení odvodové povinnosti pro osoby samostatně výdělečně činné, je žádoucí postupovat při zvýšení po menších částkách s tím, že zvýšení bude rozloženo v delším časovém období, nikoli odvodovou povinnost pro OSVČ zvýšit jednorázově," zmínil Jurečka.

„Dovoluji si konstatovat, že z celkového počtu osob samostatně výdělečně činných, které mají povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení, tak cca 60 % těchto osob platí pojistné v minimální výši. Proto důchody osob samostatně výdělečně činných náleží k těm nejnižším, při platbě minimálních odvodů dosahují jen 60 % průměrného důchodu. Z tohoto důvodu je cílem přiměřené zvýšení jejich odvodové povinnosti a tím následné alespoň částečné přiblížení důchodu důchodům ostatních pojištěnců pro lepší zabezpečení živnostníků ve stáří. Průměrný odvod sociálního pojištěnce na jednoho živnostníka odpovídá méně než 50 % průměrného odvodu za zaměstnance. Cílem diskutovaných návrhů není v žádném případě vyrovnat tyto úrovně, ale částečně odvody živnostníků posílit za účelem omezení jejich ohrožení chudobou ve stáří," dodal Jurečka s tím, že potenciální úpravy jsou aktuálně předmětem koaličních diskusí a podle jejich výsledku bude úprava navržena.

Strana soukromníků následně tuto Jurečkovu odpověď zveřejnila a rovněž zareagovala. „Děkujeme Vám za velmi rychlou odpověď na otevřený dopis Strany soukromníků České republiky. Jsme stavovská politická strana, jejíž členové a sympatizanti ve většině pocházejí z řad živnostníků, sedláků, podnikatelů a členů jejich rodin. Jsme strana, která je svou filozofií v pravém politickém spektru. I proto je nám vlastní zodpovědný postoj mj. ke snižování schodku státního rozpočtu," píše Strana soukromníků.

„Otázka zdanění OSVČ se jako bumerang vrací k diskusi už od zasedání federální tripartity v roce 1992. Dát možnost začínajícím podnikatelům platit pojistné v minimální výši byl vnímán vládou, odbory i zástupci zaměstnavatelů jako pomoc k rozběhnutí rodícího se soukromnického stavu. Bez mj. tohoto opatření by v té době mnoho lidí nezačalo podnikat!!! Na stejném jednání federální tripartity bylo také řečeno, že budoucí výpočty důchodů OSVČ budou podléhat ,speciální legislativě'. K tomu už bohužel nikdy nedošlo. Někteří naši členové byli v té době ve vedení federální i české Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity). Od té doby se vlády, ať už levicové nebo pravicové, snaží srovnávat nesrovnatelné. Zaměstnanci a OSVČ jsou nesrovnatelné kategorie. Živnostníci, nebo chcete-li OSVČ, zaměstnávají nezanedbatelnou část zaměstnanců. Za tyto zaměstnance platí sociální zabezpečení a nemocenské pojištění ve výši cca 35 %, tedy tzv. parafiskál. Až zanechají činnosti či zkrachují, kdo toto bude prosím platit?" ptají se dále autoři dopisu ze Strany soukromníků.

„Dovolte nám připomínku. Po desetiletí v těchto diskusích opakujeme a vysvětlujeme, co je osobní spotřeba, vyměřovací základ, rozdíl příjmů a výdajů, parafiskál cca 35 %, když se objeví snaha srovnávat OSVČ a zaměstnance. Jde o to, že nyní se podrobuje 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji OSVČ jak sociálním, tak zdravotním pojistným, protože se předpokládá, že polovinu rozdílu příjmů a výdajů (tj. hrubého zisku) použije OSVČ jako ekvivalent mzdy zaměstnance pro svoji osobní spotřebu. A ta polovina se jmenuje vyměřovací základ. Druhá polovina se pojistnému nepodrobuje (to pochopil už v roce 1992 i Václav Klaus, kdy to bylo tehdy pouze 35 %), protože tyto zdroje OSVČ používá pro financování investic (ty jsou nedaňovým výdajem, neboť se odepisují řadu let dle odpisových skupin). Dalším nedaňovým užitím těchto zdrojů jsou splátky jistiny úvěrů použitých pro rozvoj podnikání," zmiňují dále signatáři dopisu.

„Jestliže stávající vládní garnitura hodlá podrobit sociálnímu a zdravotnímu pojištění i investice a splácení úvěrů OSVČ, tak je to největší ekonomický nesmysl a nespravedlnost za posledních 20 let. A ironií osudu je, že s tím přichází středopravicová vláda, kterou právě OSVČ podpořili v posledních parlamentních volbách," píší dále Soukromníci a žádají o setkání.

Následně ještě k ministrovi práce a sociálních věcí a také premiérovi Petru Fialovi (ODS) zamířilo další vysvětlení, tentokrát od prezidenta Unie Středního stavu Jaromíra Schubert, který byl poradcem předsedy vlády Petra Nečase za Stranu soukromníků.

„Volání po zvýšení pojistných odvodů živnostníků proto postrádá elementární ekonomické znalosti a souvislosti a v podstatě je vyjádřením TŘÍDNÍ NENÁVISTI vůči skupině občanů - živnostníků, kteří nestojí s nataženou rukou vůči státu, ale rozhodli se zodpovědně a samostatně postarat o svoji existenci, svoje rodiny a možná se poněkud odlišují a tím i vydělují od hlavního proudu!" píše mimo jiné Schubert.

