Podpásovka od Marvanové. Podraz. „Opustí kohokoliv,“ zní od zkušené

Radmila Kleslová před rokem 1989 pracovala pro komunistickou Státní bezpečnost. Po roce 1989 dlouhá léta působila v ČSSD. A nakonec zakotvila v ANO, kde je členkou a také pražskou zastupitelkou za hnutí Andreje Babiše dodnes. A rozhodla se popsat, co zažila nejen na velkém pražském magistrátu, případně co zažila s Hanou Kordovou Marvanovou. Ale nejen to…

V rozhovoru pro MF Dnes se Kleslová rozhodla popsat, co se dělo při sestavování nové koalice, kterou teď vede Bohuslav Svoboda (ODS) jako primátor. Vrátila se do momentu, kdy Hana Kordová Marvanová odmítla hlasovat pro Bohuslava Svobodu jako primátora, který měl být zvolen hlasy koalice SPOLU a ANO. Kordová Marvanová tehdy tvrdila, že odmítá hlasovat shodně právě s Radmilou Kleslovou.

„Právě se mi svěřovala, že nechce hlasovat pro pana Svobodu, a proč. Stěžovala si, že se v klubu SPOLU cítila nekomfortně, že chtěli, aby odstoupila, že ona nikdy nechce být posledním rozhodujícím hlasem, protože si chce vždycky hlasovat, jak sama chce. Že se k ní nehezky chovají. Vlastně to, co říká nyní. S jedinou výjimkou – ani slovem se nezmiňovala o mně. Přišlo mi to jako podpásovka,“ pokračovala.

Když se měla vrátit ke své minulosti, prozradila, že z StB odešla ještě v létě 1989 a po Sametové revoluci získala osvědčení, že může pro republiku pracovat i v bezpečnostních složkách.

„V červenci 1990 moji bezúhonnost posuzovala prověrková komise. Dali mi nejvyšší možné hodnocení a chtěli mne využít pro práci ve prospěch ,nové republiky'. Ten dokument dodnes mám, závěr zněl: ,Komise doporučuje využít ve zpravodajské službě, k čemuž má řadu předpokladů. Klasifikace I.' Poté jsem byla v roce 1991 vybrána na několikaměsíční stáž do Interpolu v USA, v té době jsem ale otěhotněla. Kdybych neotěhotněla, možná jsem dělala kariéru v Interpolu. I proto od Hany Marvanové považuji za neseriózní, když mně něco takového vyčítá a u Petra Pavla jí to nevadí. Jsem ráda, že pan Pavel dostal příležitost být prezidentem. Že lidé hodnotí hlavně to, co dělal třicet let po listopadu, a že už jsme se tedy přes to přenesli. Ale měli bychom se tedy nad tím přenést u všech. Když teď na zastupitelstvu z Prahy Jiřímu Pospíšilovi někdo připomněl kauzu Dozimetr, řekl, že ho s tím lidé volili. O mně to věděli v roce 2014, kdy jsem vyhrála v Praze 10 volby. V roce 2022 jsem opět byla lídr a získala o čtyři procenta a o dva mandáty více než v roce 2018 lídr za ANO pan Štěpánek. Do magistrátního součtu jsem z Prahy 10 přinesla o 50 tisíc víc hlasů než můj předchůdce čtyři roky předtím, sama jsem dostala 71 134 hlasů, a toho si opravdu vážím. Pevně věřím, že už se bude měřit všem stejným metrem,“ žádala.

Na podzim 2015 si stěžovala, že čelí štvavé kampani, kvůli které odešla z vedení ANO a obecně se stáhla i z veřejného života.

„Už dva měsíce čelím štvavé kampani, která účelově poškozuje mé jméno, mou lidskou i odbornou pověst, a která v historii novodobé české politiky nemá obdoby,“ uvedla Kleslová na svém webu na podzim 2015 a dodala: „Žádný z politiků, natož političek nebyl takovému soustředěnému tlaku dosud vystaven.“

Na její slova tehdy upozornil server Blesk.cz.

