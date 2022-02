Podraz. Skandál. Babiš vyhrabal nejhorší na Fialu a šel ještě dál

reklama

Babiš se úvodem, než se pustil jak jinak než do vlády Petra Fialy (ODS), „rozněžnil“ nad tím, že je dnes svátek zamilovaných, svatého Valentýna. „Dnes jsem slyšel na Rádiu Evropa v rámci jejich pořadu Česká volba, je tam téma Valentýn, jaká je preference našich lidí na Valentýna. Na prvním místě je údajně čokoláda, dvojka je kytka, třetí je večeře, čtvrtý je sex a pětka je, že neslaví. Takže prosím vás, pokud to slavíte, tak hlavně obejměte svého milovaného,“ uvedl Babiš. Následně ještě přinesl jednu pozitivní zprávu – a to tu, že v indexu prosperity je česká ekonomika devátá nejlepší v Evropské unii.

Jako manipulaci týdne označil Turów. „My jsme vyjednávali tvrdě. A to, co uzavřela Fialova vláda, největší problém je krátká výpovědní lhůta smlouvy. Pět let my bychom nikdy nepodepsali v situaci, kdy dalších sedm let se bude důl přibližovat k české hranici. Finanční kompenzace je o pět milionů eur nižší, než jsme požadovali my. Tento ústupek Fialovy vlády vůbec není namístě, protože ten důl je hlavně extrémně ziskový. A další ústupek udělala Fialova vláda, když umožnili oproti našemu návrhu Polákům kopat hlouběji při přibližování se české hranici, 30 metrů pod hladinou moře oproti maximu 12 metrů, které my jsme měli v naší verzi smlouvy,“ poznamenal Babiš a uvedl, že premiér i celá vláda opakovaně lžou. „Ta smlouva je nevýhodná, podrazili jste nás a vyměkli jste. Poláci vás převálcovali. Ostuda. A neříkejte, že to tak není. Je to tak. Jasná fakta jsou na stole,“ poukázal Babiš.

Rozebral i trapas týdne, kdy dvakrát zmínil Piráty. „Pan Lipavský říká, že můžeme být klidně bez ruského plynu, experti žasnou. Možná by pan Lipavský měl vědět, že EU těží jenom deset procent plynu své spotřeby. No a ještě lépe se vyznamenal v trapasu týdne pan poslanec Peksa. To je ten, co sedí v Evropském parlamentu, který nás stojí dvě miliardy eur ročně a stále se stěhuje, aby utratili prachy. Takže pan poslanec Peksa říká, že elektrárny se Česku nevyplatí – energii nám zajistí dovoz, míní europoslanec. No, tak jenom pro informaci, my vyvážíme 15 procent spotřeby Rakouska. A když v Německu nefouká, tak vyvážíme i do Německa. Tak pan poslanec by si o tom mohl něco přečíst předtím, než vykládá tyhle nesmysly. Je jasné, že musíme postavit nový zdroj – jádro. Nevím, na co tato vláda čeká. My jsme jim tendr připravili. Tak můžete začít,“ podotkl Babiš.

Výsměch týdne je pak pro něj to, co ministr práce a sociálních věcí navrhl pro občany jako kompenzaci za drahé energie. „O příspěvek, a tam musíte vyplňovat ten formulář, nevím, kolik má stran, třináct, peklo, požádalo dvacet tisíc lidí, vlastně nic. A my jsme jasně říkali, že jediné řešení je odpuštění DPH. Máte na to peníze. Panu Stanjurovi spadlo do klína 60 miliard. Vy to zaplatíte v DPH a v odvodech. Stálo by to jenom 18 miliard, kdyby se to odpustilo, jako jsme to udělali v listopadu a v prosinci. Po nás to kopírovalo Polsko a Belgie. Takže je to výsměch, není to žádná pomoc. Tak o tom zkuste ještě přemýšlet, pane ministře, že byste přece jenom šel na ten náš návrh. Stojí to jenom 18, a Stanjura tam má 62 miliard. Držíme palce,“ zmínil Babiš.

Co jej však rozlítilo velmi, je, že si vláda – podle jeho slov asociální – dovolí vzít peníze našemu zdravotnictví. „Potom, co dva roky naši zdravotníci bojovali za ochranu našich životů, tak tato asociální vláda přichází s tímto skandálním návrhem. Ve vládním prohlášení slibovala nastavení pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce. To jsou platby státu za důchodce, studenty, nezaměstnané atd. Slibovala, že bude navyšovat do systému veřejného zdravotního pojištění. Místo slibované valorizace provedla vláda pravý opak a seškrtala příjmy zdravotnictví, platbu za státní pojištěnce, o 200 korun. Teda snížila příjmy o 14 miliard. Je to historicky poprvé, kdy nějaká vláda seškrtala platby za státní pojištěnce, aktivně zdecimovala příjmy zdravotnictví, a zmenšila tak objem peněz na zdravotnictví a zajišťování zdravotní péče v ČR. Žádná vláda v historii také doposud nepoužila peníze z veřejného zdravotního pojištění, z účtu zdravotních pojišťoven, určených na zdravotní péči k financování schodku státní rozpočtu. Zdravotní pojistné plány zdravotních pojišťoven pro rok 2022 počítají s neseškrtanými příjmy za státní pojištěnce, stejně tak úhradová vyhláška pro rok 2022,“ míní Babiš.

„Rezervy pojišťoven koncem roku 2020 byly 61 miliard. Za minulý rok už je to jenom 50. A co se teď stane? Rezervy zdravotních pojišťoven budou zcela vyčerpány k nule koncem roku 2022. Minus 14 miliard je ten škrt vlády, minus 10 miliard je plánované čerpání rezerv deficitních zdravotních pojistných plánů zdravotních pojišťoven 2022 ve vazbě na úhradovou vyhlášku 2022, minus 30 miliard je vyúčtování a doplatek poskytovatelům za rok 2021 a kompenzační vyhláška Ministerstva zdravotnictví z roku 2021 vydaná minulý rok. Mimořádné náklady na covid, testování, vakcíny. Takže zdravotnictví, zatíženo lety boje s pandemií covid-19, inflací, nárůstem cen energií, bylo za zvládnutí pandemie a nepřerušení poskytování zdravotní péče novou vládou odměněno seškrtáním příjmů na úroveň, která přímo ohrožuje jeho stabilitu a fungování. Co způsobí snížení příjmů v platbách za státní pojištěnce? Otočení kormidla českého zdravotnictví, omezování dostupnosti, rozsahu a kvality zdravotní péče, redukci všeho a destabilizaci financování zdravotnictví,“ dodal Babiš se slovy, že zdravotnictví není pro Fialovu vládu priorita.

„Fialův kabinet sebral peníze zdravotním pojišťovnám, aniž v otevřené diskusi řekl občanům, jak devastující dopad to bude mít ve společnosti na jejich životy a zdravotní péče v ČR. Zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče začnou ve vazbě na masivní snížení příjmů okamžitě šetřit, tedy redukovat výdaje na zdravotní péče pro pacienty. Tyto škrty přímo ohrožují finanční stabilitu samotných zdravotních pojišťoven a ekonomiku poskytovatelů zdravotní péče – nemocnic, záchranné služby, následné péče, praktických lékařů, ambulantních specialistů i ostatních segmentů. Nemocnice přejdou do krizového řízení, nejprve pokryjí samozřejmě výdaje na uhrazení svých nákladů (mzdy, energie, provoz), a eventuálně začnou omezovat objem poskytované péče, počty léčených pacientů, výdaje za léčivé přípravky, začnou redukovat a prodlužovat čekací lhůty a odkládat operace. Odložené operace a výkony přesunuté kvůli pandemii covidu nebudou pacientům v náhradních termínech prováděny, nemocnice na ně nebudou mít peníze a budou nuceny z ekonomických důvodů odkládat a utlumovat léčbu pacientů. Okamžité zastavení a zpomalení vstupu nových inovativních léků a omezení přístupu k léčbě pro pacienty. Snížení rozpočtu na léky pro specializovaná centra onkologie, revmatologie. Omezování příjmu nových pacientů a omezování dostupnosti pro pacienty. Omezení a snížení dostupnosti a prodloužení čekacích lhůt u stomatologické péče. Zubaři nebudou nové pacienty registrovat a poskytovat jim stomatologickou péči, pacienti budou více doplácet,“ dodal.

„Ano, pan ministr Válek říká, že šest hodin čekají a že vlastně to zdravotnictví bude jenom pro ty bohaté. Samozřejmě zdravotníci mohou zapomenout na ohodnocení nasazení za covid-19 – odměny, příplatky, platbu přesčasů a další navyšování mezd. I když my jsme to schválili. Takže vytunelování rozpočtu zdravotnictví, které Fialova vláda realizuje, představuje celkové snížení v příštích čtyřech letech nejméně 60 miliard (4 x 14), a to je 15 procent celkových ročních výdajů na zdravotní péči, která aktuálně je 440 miliard. Co je cílem? Destabilizovat zdravotnictví a potom ho privatizovat, jak to vždycky ODS dělala? Nebo tomu nerozumím. Je to absolutní skandál. Já se ani nedivím, že zdravotníci vyhlásili stávkovou pohotovost. A samozřejmě máme tady hygienické stanice, jejichž činnost povede k útlumu. Mě kontaktoval ředitel školy, který se dovolal na KHS, aby konzultoval, co má ve škole vlastně dělat, a ten ředitel KHS mu řekl: sorry jako, nemám lidi, nemůžeme. Tak to je skutečně skandál,“ dodal Babiš.

„A další věc, co slibovala tato vláda, že vytvoří pandemický fond, ze kterého se měly hradit mimořádné náklady spojené s pandemií covidu. Naopak, došlo k seškrtání i toho fondu, 4,5 miliardy. Takže zdravotnictví je v ohrožení, je to neuvěřitelné, ale je strategie této asociální vlády. Dobře si to pamatujte a nevěřte tomu, co říká pan ministr Válek a pan premiér, že není nic v ohrožení. Opak je pravdou,“ zmínil také Babiš.

„Všechny tyhle průšvihy této asociální neschopné vlády samozřejmě tento týden překryje co, no Čapí hnízdo. Čapí hnízdo z roku 2008, které bylo schváleno hejtmanem Bendlem, souhlasila paní Langšádlová, kontroloval pan Kalousek, kontrolovali sedmkrát, všechno bylo v pořádku. Až když Babiš šel do politiky, potom z toho udělali účelovou politickou kauzu, aby Babiše vystrnadili. Účelově mě obvinili před volbami roku 2017, a samozřejmě obvinili 11 lidí, potom to snížili na čtyři, teďka jsme tam dva. Je to absurdní, firma na dotaci měla nárok, i tak ji vrátila. A já na důkaz této absurdity jsem navýšil v rámci mých příspěvků pro lidi, pro nadaci, 50 milionů. Farma od vzniku odvedla lidem mzdy za 301 milionů, 92 milionů odvody. Takže 400 milionů. O čem to vlastně je? Je to jenom o tom, aby to bylo v mediálním prostoru, aby stále poškozovali Babiše. Tohle uslyšíte tento týden, protože samozřejmě média mají na tom zájem stále dokola se na to ptát. Je to absurdní, ale je to tak. Jenom to hlásím dopředu. Já se k tomu samozřejmě zítra ve Sněmovně vyjádřím,“ uzavřel Babiš.

