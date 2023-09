Podvod na Ukrajince? „Svrhněte polskou vládu a jdete do EU.“ Šíří se Polskem

Podle korespondentky polské veřejnoprávní TVP dostali ukrajinští vládní činitelé v Bruselu zvláštní nabídku. A to od Němců a od Francouzů. Totiž, že pokud jim pomohou svrhnout současnou polskou vládu, tak jim na oplátku pomohou k rychlejšímu vstupu do EU. Prý kvůli tomu, aby Polsko přestalo blokovat úpravu stávajících smluv o přijímání nových členů. Dominika Ćosićová je však skeptická; Francie a Německo prý mají docela jiný důvod, proč chtějí smlouvy změnit.

V poslední době média odhalují roztržku mezi Kyjevem a Varšavou. Zlou krev dělá například vývoz obilí z Ukrajiny, které je hluboko pod cenou obilí v zemích EU. Evropská komise se rozhodla embargo na zákaz dovozu neprodloužit. Polsko, Slovensko a Maďarsko pak na dovoz obilí z Ukrajiny na jejich trhy uvalily vlastní zákaz.

Na vztahy mezi zmíněnými zeměmi zřejmě nebude mít dobrý vliv ani to, co včera zveřejnila na sociálních sítích Dominika Ćosićová, korespondentka polské veřejnoprávní TVP (Telewizja Polska). „V Bruselu se neoficiálně hovoří o tom, že Německo a Francie údajně slíbily ukrajinským úřadům rychlý vstup do EU, pokud Kyjev pomůže svrhnout současnou polskou vládu. Jejich motivací je, že EU se nemůže rozšířit bez změny smluv, a právě Polsko tyto změny blokuje,“ uvedla.

1. W Brukseli mówi się nieoficjalnie, że ponoć Niemcy i Francja obiecały władzom Ukrainy szybkie wejście do UE jeśli Kijów pomoże w obaleniu obecnego polskiego rządu. Motywują to tym, że bez zmiany traktatów nie można rozszerzyć UE, a to Polska blokuje te zmiany. — Dominika Cosic (@dominikacosic) September 25, 2023

„Tento argument je neplatný, protože nové země mohou být do EU přijaty na základě stávajících smluv. Francie a především Německo chtějí smlouvy změnit pouze proto, aby zvýšily svou moc a pravomoci orgánů EU. A žádná z těchto zemí Ukrajinu v EU nechce. Pokud jde o válku na Ukrajině, Německu a Francii jde jen o to, aby se co nejdříve vrátily k obchodu s Ruskem a zároveň se obohatily a zvýšily svůj vliv ‚obnovou‘ Ukrajiny,“ doplnila s tím, že její neoficiální zdroje nemají ve zvyku se odhalovat. Nejsou to dle jejích slov polští europoslanci, vůči nimž si rýpla, že má vybudovánu větší a lepší síť kontaktů než oni.

2. Argumentacja kłamliwa bo można przyjąć nowe kraje do UE na bazie obecnych traktatów. Francja, a przede wszystkim Niemcy chcą zmienić traktaty tylko i wyłącznie po to, by zwiększyć swoją siłę i kompetencje instytucji unijnych. I żaden z tych krajów nie chce Ukrainy w UE. — Dominika Cosic (@dominikacosic) September 25, 2023

Ps. Moich nieoficjalnych źródeł informacji nie mam w zwyczaju podawać po to, by dalej nimi były. A jako, że mam dłuższy staż w Brukseli, a co za tym idzie kontakty, od większości polskich europosłów to nie oni są tymi źródłami. Pozdrawiam serdecznie ˘? — Dominika Cosic (@dominikacosic) September 25, 2023

Jejích slov už se chytila polská média. Podle listu Gazeta Wyborcza už mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí takové osočení popřel.

