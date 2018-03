Podzemní železnice může být v Brně brzy, věří primátor Vokřál

Stát by ji měl podle něj zahrnout do investičních priorit. Primátor tak na dnešní tiskové konferenci obhajoval stavbu nového nádraží na místě dnešního dolního s podmínkou souběžné stavby podzemní železnice, jak ji minulý týden odhlasovali zastupitelé.

Nová trať nazývaná „severojižní kolejový diametr“ má spojit sever města s centrem a jihem. Odpojit se má od současné tratě od Tišnova buď za řečkovickou zastávkou, či za královopolskou stanicí, směřovat má směrem k Šumavské a pod centrem Brna by propojila současné a nové nádraží, a dále by pokračovala směrem k Chrlicícm, kde by se napojila na současnou trať.

„V územním plánu je jižní část až po Šumavskou, zároveň budeme po Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) chtít, aby zapojila i břeclavskou trať. Ze Šumavské na sever necháme studiemi prověřit dvě varianty, u nichž je potřeba posoudit ekonomiku a proveditelnost,“ řekl Vokřál. Zatím se podle něj spekuluje o tom, že by dvojkolejná trať pro elektrické vlaky stála 10 až 20 miliard korun. Zdůraznil ale, že zatím jde pouze o spekulaci.

Kritikům se nelíbí spojení problematiky nádraží s podzemní železnicí. Podle nich jde o stavby, které se časově nepotkávají. Například náměstek primátora Martin Ander (SZ) uvedl, že diametr může začít fungovat zhruba 20 až 30 let po dostavbě nádraží, souhlasí s ním i někteří opoziční politici. Pokud by to tak dopadlo, doprava na nové nádraží v odsunuté poloze bude do té doby fungovat pouze pomocí povrchové MHD. „Brno je připravené začít pracovat na přípravě veškeré potřebné infrastruktury,“ řekl dnes Vokřál. Podzemní železnice je v územním plánu, jinak se dosud nijak nepřipravovala. Investorem by měl být stát.

Jestli vláda podpoří stavbu nádraží se zapojením diametru, by se mělo rozhodnout do letních prázdnin. Existují čtyři varianty řešení odsunutého nádraží – některé s diametrem a některé bez něj. Stanovisko kraje a města, které podzemní železnici chtějí, se zatím neshoduje s preferencí SŽDC. Na konci března se má sejít řídicí výbor pro modernizaci brněnského železničního uzlu, poté by měla zasednout centrální komise Ministerstva dopravy a pak vláda. „Byl bych rád, aby se rozhodlo a začalo se s projekčními pracemi a aby Brno skutečně získalo moderní nádraží,“ řekl Vokřál.

