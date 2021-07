Pojištění cizinců: Pozor na monopol VZP, shodli se Hamáček, Schillerová a Vojtěch

VÍME PRVNÍ Zítra se bude v Poslanecké sněmovně ČR projednávat novela zákona o pobytu cizinců na území ČR. A hned tři členové vlády varují, že by poslanci měli zvednout ruku pro verzi, která přišla ze Senátu. Návrh, který vznikl ve Sněmovně, by totiž zavedl údajný monopol v pojišťování cizinců pro VZP. Což by se mohlo České republice pěkně prodražit kvůli soudním sporům jak s pojišťovnami, tak s Evropskou unií. Zájem ministrů Vojtěcha, Hamáčka a Schillerové už kvitoval prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle verze, která vznikla v Poslanecké sněmovně, by na pojišťování cizinců měl vzniknout monopol pro VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna). „Podle návrhu poslanců Miloše Janulíka a Věry Adámkové, kteří ale zároveň působí ve správní radě PVZP (dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny Pojišťovna VZP a.s., pozn. red.), by se pro následujících pět let měla stát výhradním poskytovatelem pojištění pro cizince právě dceřiná společnost PVZP,“ tvrdí Hospodářská komora a Česká asociace pojišťoven. Naopak, senátní verze vznik tohoto monopolu vypouští.

Hospodářská komora a Česká asociace pojišťoven dodává, že toto pojištění poskytuje pět komerčních pojišťoven. „Za toto komplexní zdravotní pojištění více než 60 tisíc cizinců na území ČR ročně zaplatí zhruba 600 až 800 milionů korun,“ uvádějí konkrétní čísla.

Přílepek pak Hospodářská komora považuje za svérázný pokus o znárodnění části pojistného trhu, snahu o omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu na zdravotní pojištění cizinců. „Pokud by poslanci schválili původní verzi novely, zrušili by celé pojistné odvětví a vyvlastnili stávající obchodní vztahy z rukou komerčních pojišťoven poskytujících zdravotní pojištění ve prospěch jedné z nich. I po uplynutí pětiletého monopolu VZP by zákon umožnil v tomto oboru podnikat výhradně dceřiným společnostem zdravotních pojišťoven, což kromě VZP nesplňuje ani jedna z ostatních pojišťoven, které v současné chvíli pojištění nabízejí,“ upozornil tajemník Úřadu Hospodářské komory České republiky Tomáš Vrbík.

Za to, aby poslanci přijali senátní verzi a nikoliv poslaneckou, se zasazují i členové vlády, konkrétně ministři vnitra a zdravotnictví Jan Hamáček a Adam Vojtěch a také ministryně financí Alena Schillerová. Poslancům zaslali dopis, v kterém je prosí, aby ruku zvedli právě pro senátní verzi.

Upozorňují, že se jedná o adaptaci nařízení EU, tudíž musí být novela přijata. Dle autorů dopisu by zavedení monopolu VZP odporovalo i pravidlům fungování EU. „Vystavilo by Českou republiku riziku řízení pro porušení Evropského práva, jakož i riziku vysokých finančních sankcí a kompenzací soukromým pojišťovnám, které by tak ztratily možnost provozovat státem povolenou činnost. Odstranění monopolu je jednoznačným kladem senátní verze,“ říkají ministři.

Pod tímto dopisem jsou podepsáni i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek a vítají, že se za ně zástupci vlády postavili.

