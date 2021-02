Pokud se nám podaří kurzarbeit zavést, riziko růstu nezaměstnanosti bude podstatně menší, slíbil ministr Hamáček

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček zveřejnil na svém profilu na Facebooku video, ve kterém odpovídá na otázky, které mu přišly skrz jeho profil. Hovořil o programech antivirus a kurzarbeit z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí Jany Maláčové. „My budeme dělat všechno pro to, aby firmy nekrachovaly. Budeme pomáhat podnikatelům,“ uvedl Hamáček k obavám ekonomů, kteří upozorňují na to, že od května nás čeká období většího krachu firem.

Prvním tématem, ke kterému se vyjádřil, byla nezaměstnanost, ta je dnes 4,3 procenta, což je ale o 34 procent více než loni.

„Víme, že to je více než loni, a popravdě řečeno, bylo by to ještě mnohem více, kdyby tady nebyla Jana Maláčová a její program antivirus. Ten zachránil stovky pracovních míst, nicméně už se vyčerpává a my poslední dva měsíce bojujeme a bohužel bojujeme v rámci vlády s hnutím ANO – o ten tak zvaný kurzarbeit. Pokud vyhrajeme, pokud se nám podaří kurzarbeit zavést, tak mohu slíbit, že riziko růstu nezaměstnanosti bude podstatně menší, než kdybychom antivirus či kurzarbeit neměli,“ uvedl Hamáček.

Oba zmíněné programy blíže představil a uvedl jejich smysl. „Oba naše programy z díly MPSV zachraňují pracovní místa, každý trošku jiným způsobem, ale fungují. Co nás trápí, je že takto nefungují všechny programy, které vláda schválila,“ dodal s tím, že se jedná zejména o programy Ministerstva práce a obchodu, které jsou prý velmi komplikované.

„Lidé mají problémy se do nich zaregistrovat. Popravdě řečeno, ani se v tom moc nevyznají. Takže my budeme tlačit našeho koaličního partnera k tomu, aby ty jejich programy byly daleko jednodušší a pro lidi přístupnější,“ slíbil Hamáček.

Čeští i němečtí ekonomové upozorňují na to, že pravděpodobně od května nás čeká období většího krachu firem. „Pokud k tomu dojde, je ČSSD připravená pomoci lidem?“ zněla další otázka.

„My budeme dělat všechno pro to, aby firmy nekrachovaly. Budeme pomáhat podnikatelům. Nicméně jednou z podmínek musí být, aby součástí té záchrany firmy byla i pracovní místa. Aby se současně s firmou zachraňovala i pracovní místa. A k tomu mimochodem slouží i ten tzv. kurzarbeit,“ uvedl Hamáček.

Ministr vnitra také hovořil o tom, co mu nejčastěji říkají lidé, pokud ho někde potkají. Nejčastěji se opakuje otázka, jak dlouho to ještě bude trvat. „Ale to je pochopitelné. Už nás to nebaví a chtěli bychom, aby to skončilo, tak je jasné, že se ptáme. Ale já musím říct, že ta setkání jsou příjemná. Nic vyhroceného a spíše opravdu lidi zajímá, jak dlouho to ještě bude trvat,“ uzavřel Hamáček.

