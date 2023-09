Pokusy na dětech. Víte, co prosazujete? Kniha dotovaná ministrem. Už přišel dotaz z ODS

Na Praze 10 proběhla prezentace knihy „Zrušte rodinu“ z pera feministky Sophie Lewis. Zatímco šéfredaktor levicového serveru A2larm je nadšen, někdejší hradní právník Pavel Hasenkopf upozornil, že rodina je základ státu a americká feministka Lewis, Bělíček a další tak nenapadají nic menšího než samotný základ státu. Zakladatel Společnosti pro obranu svobody Daniel Vávra připomínal, že o rušení rodiny se pokoušeli nacisté i komunisté a při pohledu do historie se může každý přesvědčit, jak špatně to dopadlo.

Šéfredaktor levicově orientovaného serveru A2Larm Jan Bělíček na sociální síti sršel spokojeností nad tím, jakého uvedení na český trh se dočkala esej americké feministky Sophie Lewis Zrušte rodinu.

„Takhle našlapaný křest knihy pražská scéna dlouho nezažila. V Petrohradská kolektiv se včera křtil zásadní a provokativní esej americké feministky Sophie Lewis Zrušte rodinu, který vydává česky v překladu Olgy Pekové nakladatelství tranzit.cz. Chystal se workshop Druhá : směna, když Zbyněk Passer začal na Facebooku akci skandalizovat a vyzývat lidi, ať na křest přijdou a řeknou, co si o rušení rodiny myslí,“ napsal Bělíček.

Zmínil i server ParlamentníListy.cz.

„Jochová, Aliance pro rodinu a ParlamentníListy.cz samozřejmě nezůstaly pozadu a málem je ranila mrtvice. Když jsem přišel na místo, už zde byl nastartovaný štáb CNN Prima, což mi připomnělo, jak vysokou pozici zde zastává ultrakonzervativec Matyáš Zrno,“ pokračoval Bělíček.

Narážel na text, který na ParlamentníchListech.cz vyšel. V něm je uveden názor autorky eseje, že rodina je zdrojem veškeré nespravedlnosti a vychází z kapitalistických, koloniálních a patriarchálních dějin. Proto je prý potřeba rodinu zrušit. Podle šéfky Aliance pro rodinu Jany Jochové jde o destruktivní akci, proti které by se měl stát ohradit, a ne ji finančně podporovat. „Jinak státu nemůžeme věřit, že to s podporou rodin myslí vážně,“ poznamenala Jochová k tématu knihy „Zrušte rodinu“.

Bělíček si však pochvaloval, že štáb CNN Prima News byl zklamán a akce proběhla v přátelském duchu. Bez protestů.

„Štáb byl ale nutně zklamaný, protože všude pobíhaly děti, nikdo nemluvil o patriarchátu ani kapitalismu a zástupy naštvaných Pražáků nikde. Výsledek? 85 prodaných kusů Zrušte rodinu přímo na místě, příjemný večer a spousta fajn lidí na jednom místě. Nezbývá než ultrakonzervativcům a bigotům poděkovat za fantastické promo. Doufám, že hodně napomůžou tomu, aby se knize v Česku dařilo. Když je takhle masivně vytriggeroval pouhý název knihy Zrušte rodinu, co se asi bude dít příští týden, kdy vyjde můj rozhovor se Sophií Lewis a oni se konečně dozví, co si autorka vlastně myslí? Bejt Tranzitem, tak už chystám dotisk, bude to jízda!“ jásal Bělíček.

K akci se vyjádřil i Jan Paluska, člen ODS na Praze 2, který chtěl vědět, proč jeho domovská strana a konkrétně ministr kultury Martin Baxa z ODS podporují právě takovouto akci.

Z knihy ocitoval jednu pasáž.

„Nukleární rodina je jádrem nespravedlnosti a nerovnosti a je třeba ji zrušit. V knize ukazuje, jak bude vypadat svět, kde příbuzenství bude nahrazeno spřízněním a kde péče nebude privatizovaná a vynucená, ale naplňující a kolektivní.“

A přidal stanovisko Ministerstva kultury. „Dle odborné komise publikace přináší důležitý pohled na instituce, jako je rodina, které procházejí vývojem, který je třeba reflektovat a zabývat se jím,“ uvedla mluvčí resortu Jana Malíková.

Paluska obratem položil dotaz ministru Baxovi. „Já vím, že máte momentálně moc práce s vymýšlením toho, jak zdanit majitele mobilních telefonů a stolních počítačů, ale nechtěl byste si jako zástupce ODS udělat pořádek ve vlastním resortu?“ otázal se člena vlády.

Někdejší hradní právník z časů prezidentování Václava Klause Pavel Hasenkopf připomínal, že rodina je základ státu. Autorka knihy „Zrušte rodinu“, feministka Sophie Lewis, ale vedle ní i Jan Bělíček a další stoupenci této myšlenky neútočí na nic menšího než na samotný stát. „Rodina je základ státu. Jakýkoli útok na rodinu je tudíž útokem na samotné základy státu,“ napsal na Facebooku.

Upozornil též, že autorka knihy a její podporovatelé fakticky prosazují komunistickou myšlenku.

Narážel přitom na vyjádření nakladatelství Tranzit.cz.

„Workshop není obvyklá aktivita na křestu knihy, ale kniha Zrušte rodinu také není jen tak ledajaká kniha. Protože se jedná o radikální text s odvážnou vizí, nachystali*y jsme pro vás workshop, během kterého se společně zamyslíme nad tím, co je to vlastně rodina, proč je pro nás důležitá, co je tradice rodinného abolicionismu, jaké hlavní argumenty používá a proč ve světě zasaženém patriarchálním kapitalismem představuje odvážnou vizi lepší budoucnosti. Workshop povedou Maja Vusilović a Eliška Koldová, tvůrkyně* feministického magazínu Druhá : směna, které* napsali*y doslov k českému překladu Zrušte rodinu,“ zaznělo ze strany nakladatelství.

Zakladatel Společnosti pro obranu svobody Daniel Vávra se přidal.

„Zrušení rodiny je teď mezi hipstery in! A mě tento zcela retardovaný nápad nepřestává fascinovat,“ spustil na sociální síti Facebook. „Dámy, které včera pořádaly workshop o tom, jak je potřeba zrušit rodinu, děti vychovávat komunitně, ‚sdílet‘ je a péči o ně mezi sebou, a bojovat tím proti patriarchálnímu kapitalismu (vše za finančního přispění Ministerstva kultury), mají jeden společný rys. Autorce knihy (vlevo) Zrušte rodinu je 34 let. Z obrázku je patrné, že ani její české propagátorky rozhodně starší nebudou. Na můj dotaz, zda některá z nich má vlastní děti, se mi nedostalo odpovědi. Takže předpokládám, že nemají, a i kdyby měly, věk těch dětí bude spíše velmi malý a zkušenost s celkovým vývojem dětí nulová. Přijde mi fascinující, že osoby, které nemají velmi pravděpodobně vlastní rodinu, nemají osobní zkušenosti s výchovou dětí, neznají vztah dítě-rodič a celkově vzhledem ke svému věku a naprosto minimálním životním zkušenostem mají tu drzost, pořádat ‚pracovní dílny‘ a vysvětlovat tam ostatním, jak se to má dělat. Je to asi podobné, jako kdyby tyto stejné dámy pořádaly kurzy pro piloty stíhacích letadel, kurzy jaderné fyziky, kurzy horolezectví, kurzy programování... Se vším mají zjevně přibližně stejně hlubokou osobní zkušenost a praxi jako s výchovou dětí,“ pokračoval ve slovní palbě.

Upozornil, že autorka eseje studovala ekologickou politiku. Jedním dechem dodal, že pokusy o výchovu dětí v komunitách namísto rodin už tu byly a selhaly. Touto cestou se pokoušeli vydat jak nacisté v programu Lebensborn, tak komunisté se svými komunitními společenstvími.

„Naprosto šílené dopady měly velice podobné teorie Mao Ce Tunga uváděné do praxe v Číně. V Izraeli zkoušeli komunitní výchovu v kibucech, kde děti žily odděleně od rodičů. Výsledek byl takový, že sami obyvatelé kibuců to přestali dělat a chtěli děti doma. … Kromě toho vám každý psycholog řekne, že nic není lepšího než rodina, vztah novorozence s matkou, vzorce chování, které získává od svých rodičů. Žádná komuna to nenahradí. Děti z Klokánků, děcáků, ale i z pěstounských rodin mají obrovskou nevýhodu,“ konstatoval Vávra.

Nakonec ironicky dodal, že všechny tyto zkušenosti dnešní odpůrci klasické rodiny ignorují a jsou bytostně přesvědčeni, že oni se svým konceptem určitě uspějí.

