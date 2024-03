Polákovi za 291 Kč, Čechovi za 460 Kč. T-Mobile to s tarify umí. Ale není sám

Že jsou mobilní tarify v sousedním Polsku značně levnější než u nás, je známo již několik let, co však již příliš nezaznívá je, že méně platí lidé i v zemích na západ od našich hranic, kde byste to na první pohled příliš nečekali. Například ve Francii s přibližně dvojnásobnou průměrnou hrubou měsíční mzdou lze pořídit 120 GB dat za cenu, za níž v ČR dostaneme akorát 6 GB. Lépe jsou na tom již také Slováci, kterým T-Mobile zcela totožný tarif prodává levněji o 120 korun měsíčně než Čechům. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi Češi dostávají méně služeb, ale zato za více peněž.

A jak tato snaha dopadla? Příchod čtvrtého mobilního operátora se za Babišovy vlády nekonal a během aukce frekvencí pro mobilní 5G sítě, od níž si Havlíček sliboval velké změny, došlo v roce 2020 k fiasku, když téměř veškeré frekvence skoupila aktuální trojice operátorů, tedy O2, Vodafone a T-Mobile.



Rovněž ani během dosavadního vládnutí premiéra Petra Fialy (ODS) se nezdá, že by se v tomto ohledu mohlo brzy cokoliv změnit a co se týče cen telefonických a telefaxových služeb, tak ty oproti roku 2015 do loňského roku klesly dle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) o pouhých 4,8 procenta, přičemž v loňském roce naopak začaly znovu zdražovat.

Pokud se podíváme na nabídku současných operátorů v Česku, tak nezbývá než prohlásit, že cíl expremiéra Babiše v podobě neomezeného volání a SMS včetně 40 GB dat za 600 korun zůstal po 5 letech stále jen ve snech. Například 02 aktuálně nabízí tarif s neomezeným voláním a SMS a 12 GB dat rovnou za 749 Kč, a to ještě s neomezenou rychlostí pouze na pět dní do měsíce. Neomezená data s neomezenou rychlostí stojí rovnou 1349 korun.



Uživatelé, kteří nemají problém s omezenou rychlostí na 10 Mb/s po spotřebování 15 GB dat, pak mohou tarif s neomezenými daty, voláním a SMS sehnat za 930 Kč a zcela neomezenou rychlost za 1340 Kč u společnosti T-Mobile. Na výběr jsou i levnější balíčky, avšak za 720 Kč už dostanete pouze 10 GB dat.



Poslední z trojice velkých firem, které ovládají trh s telekomunikacemi v ČR, Vodafone, pak prodává neomezená data a SMS s rychlostí 10 Mb/s za 877 Kč a s neomezenou rychlostí za 1307 Kč.

V onom častokrát vzpomínaném Polsku si pak můžete u tamní pobočky T-Mobilu pořídit tarif s neomezenými minutami hovorů, SMS i internet s rychlostí 30 Mb/s bez limitu za v přepočtu 411 korun měsíčně (70 zlotých) a bonusem je, že prvních 7 měsíců máte úplně zdarma. Při smlouvě na dva roky tak de facto nakonec při započtení této slevy měsíční platba činí 291 korun.



V Česku se nejblíže k této ceně dostaneme pouze, pokud namísto neomezených dat, neomezených hovorů a neomezených SMS kývneme u T-Mobilu na omezené minuty hovorů na 150, omezení na 150 SMS a omezení dat v podobě pouhých 5 GB. A stejně měsíčně zaplatíme až 460 Kč.



Za v přepočtu 529 Kč (90 zlotých) přitom polský T-Mobile nabízí úplně nejvrcholnější tarif, který už nemá ani omezení rychlosti na 30 Mb/s – a prvních 7 měsíců je u něj opět zcela zdarma. Ve výsledku je tak cena tohoto polského vrcholného tarifu, kdy máte úplně vše neomezené s neomezenou rychlostí v přepočtu 375 korun měsíčně. Za to v Česku nemáte ani neomezené volání a 5 GB dat.

Nejde ale jen o Polsko. Česko v cenách mobilních a datových služeb překonává země jak východní, tak západní Evropy a nižší ceny telekomunikací než my mají i Slováci, kterým například tamní Telekom (obdoba českého T-Mobilu totožně ve vlastnictví německého Deutsche Telekom) nabízí totožný tarif jako Čechům – tedy neomezená data s neomezenou rychlostí do 15 GB dat a neomezeným voláním a SMS – avšak na Slovensku je namísto českých 930 korun nabízen za 810 korun (32 eur) a ještě k němu dostanete možnost sledovat TV s více než 10 dalšími programy oproti ČR. Levnější je rovněž neomezený tarif bez limitace rychlosti internetu po překročení hranice spotřebovaných dat.





FOTO: Nižší cena na Slovensku

FOTO: Vyšší cena v Česku



Opravdový extrém pak nalezneme, pokud ujedeme ještě několik stovek kilometrů na východ od našich hranic na Ukrajinu, kde za cenu stokoruny (165 ukrajinských hřiven) seženeme u tamního Vodafonu v aktuální akci neomezený 4G internet, 1600 minut volání a 50 SMS s tím, že v roamingu je limit 10 GB dat a 100 minut volání. Jedná se sice o akční nabídku, avšak i bez ní se dá na Ukrajině pořídit za stovku balíček, který je pro Čechy jenom snem – 20 GB 4G internetu, 800 minut volání a neomezené minuty v síti Vodafonu. 50 SMS do všech sítích pak Ukrajinci mají za korunu na den.

U zmiňovaných zemí by se chtělo říci, že jsou ceny tamních mobilních operátorů přizpůsobeny příjmům tamních obyvatel, problém však je, že tento argument padá s tím, když se podíváme do zemí s vyššími příjmy, než má Česko. I v nich totiž nejsou mobilní tarify ani zdaleka tak drahé.



Podívejme se například na Finsko, o kterém před 5 lety při svém srovnání hovořil expremiér Babiš. Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2022 dle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Česku činila 39 399 Kč a ve Finsku 98 914 Kč. Přesto tamní obyvatelé mají mobilní služby naopak levnější.



Tak třeba tamní operátor Telia nabízí neomezený 5G tarif s neomezenými hovory, zprávami a rychlostí až 300 Mbit/s za v přepočtu 811 korun (32 eur).

Ve Francii, kde byla v roce 2022 dle OECD průměrná hrubá měsíční mzda oproti ČR přibližně dvojnásobná – 80 925 Kč, pak jsou mobilní služby také levnější. A pokud bychom si stanovili limit 650 korun, pak například za 25 eur měsíčně (633 korun) máme u tamního operátora Orange 120 GB dat v 5G síti společně s neomezeným volání a SMS.



Když se opět vrátíme k nám, tak Čechům T-Mobile nabízí v porovnatelné cenové hladině za 645 korun namísto 120 GB dat akorát 6 GB dat. A ještě zaplatíme o víc než deset korun navíc.



A co třeba takové Španělsko, kde byla v roce 2022 dle OECD průměrná hrubá měsíční mzda 55 294 Kč? Porovnat tam můžeme například tamní a náš Vodafone. Tak třeba neomezený tarif s rychlostí 10 Mb/s, jenž je u nás za 877 Kč. Španělé na rozdíl od Čechů za tento totožný tarif platí pouze 710 korun (28 eur).

Za zcela neomezený 5G tarif s neomezenou rychlostí pak ve Španělsku u Vodafonu lidé zaplatí měsíčně 938 korun (37 eur), což je o necelých 370 korun méně než kolik dáte za stejnou službu v ČR. Zde tento tarif vyjde měsíčně u Vodafonu na 1307 Kč. Draho je tak v Česku i pro Španěly.

