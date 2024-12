Politici lžou, lidé to musejí zastavit! Svobodní chtějí lidové veto po vzoru Švýcarska

Svobodní dlouhodobě prosazují zavedení lidového veta. Tento mechanismus by občanům umožnil zrušit nepřijatelný zákon a vrátit jej zpět do původního stavu. „Podívejme se na Švýcarsko – když vláda udělá chybu, občané mají právo to napravit. A proč by to nemohlo fungovat u nás? Když politici lžou o daních nebo protlačují nesmysly jako Green Deal, měli bychom mít možnost říct dost!“ zdůraznil Vondráček.

Podle Svobodných by lidové veto posílilo důvěru občanů v politiku a vytvořilo zábranu proti zneužívání moci. „Dnes se politici chovají, jako by měli bianko šek. Odevzdají mandát Bruselu, zvednou daně, zatímco lidem říkali pravý opak. My říkáme jasně: O zásadních otázkách se nemá rozhodovat bez občanů,“ dodal.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

Vondráček také odmítl kritiku, že by lidové veto mohlo vést k chaosu. „Neříkáme, že lidé mají psát zákony. Ale pokud se schválí něco, co ohrožuje naši ekonomiku nebo svobodu, měli by mít občané právo to zrušit,“ vysvětlil.

Celé vystoupení Libora Vondráčka, kde rozebírá nejen lidové veto, ale i další návrhy Svobodných, si můžete poslechnout na kanálu XaverLive.