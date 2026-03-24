Politik ze STAN straší Hitlerem: „Máme nakročeno!“

24.03.2026 21:35 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Bývalý poslanec STAN a současný ředitel Pulse of Europe – Czech Republic Martin Exner znovu rozvířil emoce. V reakci na kritiku demonstrací Milionu chvilek, jejichž účastníci jsou obviňováni, že „nerespektují výsledky voleb“, přirovnal aktuální politickou situaci v Česku k nástupu Adolfa Hitlera a varoval, že „máme dobře nakročeno“. Reakce na sebe nenechaly čekat – od souhlasu až po výsměch.

Politik ze STAN straší Hitlerem: „Máme nakročeno!“
Foto: STAN
Popisek: Martin Exner

Bývalý poslanec hnutí STAN Martin Exner se opět přihlásil o slovo – a opět ostře. Na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, ve kterém varuje před vývojem připomínajícím nástup Adolfa Hitlera v Německu.

„Prý nerespektujeme výsledky voleb. Tím se míní, že máme mlčet,“ napsal Exner.

Narážel tím na kritiku, která v poslední době zaznívá vůči demonstracím organizovaným spolkem Milion chvilek pro demokracii. Ty dlouhodobě mobilizují proti vládě a jejich účastníci bývají některými politiky označováni za ty, kteří nejsou schopni přijmout výsledky voleb a vytvářejí tlak na zvolenou vládu.

Exner na tuto debatu reagoval historickou paralelou. Připomněl referenda z let 1933 a 1934, v nichž Adolf Hitler získal drtivou podporu, a dodal, že ti, kteří tehdy „nemlčeli“, končili v koncentračních táborech. Svůj text uzavřel varováním: „Máme dobře nakročeno.“

Pod Exnerovým příspěvkem se okamžitě rozjela debata.

„Tohle je mrazivé a není to tak dávno,“ napsala jedna z diskutujících. Exner jí odpověděl: „Proto varuji, že máme dobře nakročeno.“

Další komentáře ale tak jednoznačné nebyly.

„A k čemu je nakročeno? Schválně,“ ptal se jeden z diskutujících. Jiný reagoval přímo: „K žádnému fašismu nakročeno není.“

Objevily se i další reakce, které Exnerovo přirovnání zpochybňovaly nebo ironizovaly. Někteří naopak souhlasili a upozorňovali, že podobná varování zaznívají už delší dobu.



Není to poprvé

Martin Exner na sebe upozornil už v minulosti. Po krajských a senátních volbách například tvrdil, že jejich „vítězem je Rusko“ a mluvil o zmanipulovanosti českých voličů. Jeho slova tehdy vyvolala kritiku napříč politickým spektrem, a to i od části vládních politiků.

Výrazně se zviditelnil také při prosazování nového trestného činu „neoprávněné činnosti pro cizí moc“. Ten hájil jako nástroj proti „kolaborantům“, kteří vědomě poškozují zájmy České republiky. Kritici naopak varovali, že zákon je příliš vágní a mohl by být zneužit proti nepohodlným osobám nebo názorům.

