Politik ze STAN straší Hitlerem: „Máme nakročeno!“

Bývalý poslanec hnutí STAN Martin Exner se opět přihlásil o slovo – a opět ostře. Na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, ve kterém varuje před vývojem připomínajícím nástup Adolfa Hitlera v Německu.
„Prý nerespektujeme výsledky voleb. Tím se míní, že máme mlčet,“ napsal Exner.
Narážel tím na kritiku, která v poslední době zaznívá vůči demonstracím organizovaným spolkem Milion chvilek pro demokracii. Ty dlouhodobě mobilizují proti vládě a jejich účastníci bývají některými politiky označováni za ty, kteří nejsou schopni přijmout výsledky voleb a vytvářejí tlak na zvolenou vládu.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Pod Exnerovým příspěvkem se okamžitě rozjela debata.
„Tohle je mrazivé a není to tak dávno,“ napsala jedna z diskutujících. Exner jí odpověděl: „Proto varuji, že máme dobře nakročeno.“
Další komentáře ale tak jednoznačné nebyly.
„A k čemu je nakročeno? Schválně,“ ptal se jeden z diskutujících. Jiný reagoval přímo: „K žádnému fašismu nakročeno není.“
Objevily se i další reakce, které Exnerovo přirovnání zpochybňovaly nebo ironizovaly. Někteří naopak souhlasili a upozorňovali, že podobná varování zaznívají už delší dobu.
Není to poprvé
Martin Exner na sebe upozornil už v minulosti. Po krajských a senátních volbách například tvrdil, že jejich „vítězem je Rusko“ a mluvil o zmanipulovanosti českých voličů. Jeho slova tehdy vyvolala kritiku napříč politickým spektrem, a to i od části vládních politiků.
Výrazně se zviditelnil také při prosazování nového trestného činu „neoprávněné činnosti pro cizí moc“. Ten hájil jako nástroj proti „kolaborantům“, kteří vědomě poškozují zájmy České republiky. Kritici naopak varovali, že zákon je příliš vágní a mohl by být zneužit proti nepohodlným osobám nebo názorům.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.