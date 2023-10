Politika proti kuřákům prosazovaná WHO jednoznačně selhává

Nedávno jsme se zaměřili na přístup Světové zdravotnické organizace k léčbě závislostí a prevenci nezdravého životního stylu obecně (Jeden hloupý nápad za druhým z ženevské dílny WHO). Přestože tato mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě má dbát především o zdraví světové populace, může to vypadat, že naopak zlepšení zdraví lidí při boji se závislostmi podkopává. Prosazuje cíle založené na slabých důkazech k diskreditaci méně škodlivých alternativ a tlačení veřejnosti k tomu, aby se omezila pouze na abstinenci. To je pro většinu lidí zcela nereálné. Dobře se to ukazuje v oblasti kouření. Zatímco v roce 1980 bylo na světě necelých 970 milionů kuřáků, dnes je jich téměř 1,3 miliardy.

Tento vysoký nárůst absolutního počtu kuřáků nastal v uplynulých čtyřiceti letech navzdory přísným zákazům reklamy na tabákové výrobky, značnému nárůstu ceny cigaret a nekonečné řadě kampaní poukazujících na škodlivost tohoto zlozvyku. Silně represivní politika prosazovaná právě WHO tedy jednoznačně selhává. Škody způsobené kouřením na zdraví světové populace naopak rostou a zároveň vzniká rozsáhlý černý trh s cigaretami.

Protože se ukazuje, že zbavit lidstvo kouření je obtížné, světová vědecká komunita hledá způsoby, jak omezit zdravotní dopady tohoto zlozvyku. Zde velmi nadějnou cestu představují bezdýmné alternativy. Tedy způsoby konzumace nikotinu, kdy místo spalování tabáku v klasické cigaretě dochází jen k zahřívání, ať už tabáku či tekutiny. Další alternativou pak mohou být nikotinové sáčky. Pro představu: Srovnání cigaretového kouře a aerosolů z alternativ ukazuje, že elektronické cigarety či zahřívané tabákové výrobky produkují až o 90 procent nižší hodnoty škodlivých chemikálií než klasické cigarety. To potvrdil i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a další národní regulátoři.

WHO však nadále tyto alternativy odmítá. Místo toho prosazuje jejich zákaz a obhajuje politiku kontroly tabáku v zemích, jako je Turkmenistán. Zde klesl podíl kuřáků za posledních asi 30 let z 27 na 8 procent. Jak toho místní autoritářská vláda dosáhla? Centralizací prodeje cigaret do státních obchodů a rozsáhlou perzekucí kuřáků včetně neohlášených domovních prohlídek . Taková politika je samozřejmě pro většinu zemí světa zcela neakceptovatelná.

Přitom vědecké důkazy opakovaně potvrzují, že alternativní nikotinové výrobky jsou méně škodlivé než kouření a představují příležitost pro veřejné zdraví. Praxe zároveň ukázala, že země, které uplatňují strategii snižování rizika za pomoci alternativ, snižují počet kuřáků rychleji než ty, které se jim brání. Dobrý příkladem, že to funguje, jsou Švédsko a Japonsko. Právě skandinávská země se může stát první skutečně nekuřáckou zemí v Evropě (definice nekuřácké země odpovídá podílu kuřáků v populaci do 5 procent). Již vloni zde podíl kuřáků činil pouze 5,6 procenta. To je do značné míry zásluha rozšíření tradičního žvýkacího tabáku pod názvem snus jako alternativy ke kouření cigaret. Také proto má Švédsko nejnižší úmrtnost na následky kouření v Evropě, nejnižší počet rakoviny plic a dokonce i nejnižší počet rakoviny dutiny ústní mezi muži v celé EU.

Přínos alternativních tabákových výrobků potvrdila i studie financovaná Americkým institutem pro rakovinu. Ta dospěla k závěru, že „zrychlený pokles prodeje cigaret v Japonsku od roku 2016 odpovídá zavedení a růstu prodeje zahřívaných tabákových výrobků“. Autoři studie dále uvádějí: „Zrychlený pokles prodeje cigaret v Japonsku po roce 2016 je pozoruhodný, protože se zdá, že k němu došlo nezávisle na úsilí skupin zabývajících se veřejným zdravím, které se do značné míry stavěly proti uvádění alternativních produktů na trh.“ Pro představu dodejme, že v roce 2001 kouřila téměř polovina japonských mužů, zatímco dnes je jich jen čtvrtina. U žen je to ještě výrazně méně.

WHO tyto důkazy zcela odmítá. Chce omezit kuřákům přístup k lepším alternativám pro jejich zdraví, a naopak vychvaluje země, které tyto méně škodlivé alternativní produkty zakazují, což je postoj, který WHO prosazuje prostřednictvím Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC).

To vyvolává pozdvižení v mezinárodní vědecké komunitě, která přístup Světové zdravotnické organizace naprosto nechápe. „WHO se bohužel staví odmítavě k potenciálu transformace trhu s tabákovými výrobky z vysoce rizikových na nízkorizikové. Zároveň odmítá strategii v oblasti veřejného zdraví, která by mohla zabránit milionům úmrtí souvisejících s kouřením,“ prohlásil uznávaný britský odborník na oblast veřejného zdraví Gerry Stimson.

I proto již předloni napsala stovka nezávislých odborníků WHO dopis , v němž apelují na záchranu lidských životů prostřednictvím podpory alternativních tabákových výrobků. Vezmou-li si z toho ženevští byrokraté nějaké poučení, uvidíme brzy – již koncem listopadu totiž v Panamě proběhne další kolo Konference smluvních stran FCTC a právě přístup k alternativám bude významným bodem agendy.

