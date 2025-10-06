Politikem může být každý. Pestré profese zvolených Pirátů a STAN

O mandát v Poslanecké sněmovně se ucházelo celkem 343 kandidátů České pirátské strany. Ve volbách strana získala 8,97 % hlasů, a to jí ve výsledku zajistilo 18 poslaneckých křesel. Jména všech kandidátů lze najít na serveru Volby.cz od Českého statistického úřadu. Piráty podpořilo více než půl milionu voličů z celé České republiky. Ve Sněmovně díky podpoře voličů usednou i tři nejznámější tváře Pirátské strany.
Do dolní komory se dostal předseda Zdeněk Hřib, bývalý pražský primátor, který se po letech v komunální politice přesunul na celostátní úroveň. Hrdý obyvatel pražského sídliště Jižní Město, jak sám sebe Hřib představil na kandidátce, podle všeho slouží obyvatelům Prahy už od roku 2018, staví například metro, tramvajové tratě a mosty.
Pirátští voliči nezavrhli ani Ivana Bartoše, který vedl kandidátní listinu ve Středočeském kraji, kde o sobě uvedl, že je „specialistou na informační technologie, práci s daty a dostupné bydlení, bojovník za lidská práva, hudebník a poslanec ČR“.
Ivan Bartoš byl předsedou Pirátské strany až do 22. září 2024, kdy rezignoval na post lídra Pirátů po neúspěchu strany v krajských volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. O pár dnů později byl Bartoš odvolán premiérem Petrem Fialou z pozice ministra pro místní rozvoj kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení.
Třetí z hlavních tváří strany, která znovu usedne ve Sněmovně, Olga Richterová, uvedla, že je „odbornicí na sociální a rodinnou politiku, obhájkyní práv dětí a zranitelných“ a v neposlední řadě také „cyklistka“.
Do Poslanecké sněmovny se dostali i další, mezi lidmi možná méně známí zástupci České pirátské strany, mezi nimiž nechybí ani několik žen z regionálních kandidátek. Některé z nich se pokusily případné voliče oslovit krátkým a osobitým popisem svých dosavadních kariérních drah, které poukazují na to, že vysoká politika přestává být výsadou kariérních politiků či političek.
Kromě předsedy Zdeňka Hřiba, bývalého předsedy Ivana Bartoše a místopředsedkyně Olgy Richterové uspěla v parlamentních volbách Eva Šrámková, která se popsala prostě jako „lékařka, maminka, manželka“.
Jana Patková uvedla, že je „marketingová specialistka hradecké hvězdárny na rodičovské dovolené“.
Lenka Martínková Španihelová se popsala coby „sociální pracovnice a zastupitelka obce“, zatímco Vendula Svobodová uvedla, že je „předsedkyní spolku Blechy v kožichu“.
Šárka Kučerová pak přidala poněkud netradiční popis „chemik vývojář, strong woman, chovatelka“.
Do Poslanecké sněmovny se dostala také Gabriela Svárovská, která sice kandidovala na pirátské kandidátce, ale za stranu Zelených. V kandidátní listině se popsala jako „odbornice na lidská práva a boj proti oligarchizaci“.
Irena Ferčíková Konečná, také kandidátka Zelených, se charakterizovala jako „politická konzultantka, evaluátorka a výzkumnice v oblasti evropských politik“ a zároveň jako „bývalá ředitelka neziskové organizace“.
Starostové a nezávislí (STAN) ve volbách uspěli se ziskem 11,23 % a do Sněmovny tak mohou vyslat 22 poslanců. Do Poslanecké sněmovny míří například předsedkyně spolku Mladí starostové a nezávislí (mSTAN) Julie Smejkalová, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Uspěly také Barbora Urbanová a Adriana Chochelová, zakladatelky iniciativy Pod svícnem, která se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí.
Do Sněmovny se dostal i ministr průmyslu a obchodu ve vládě Petra Fialy Lukáš Vlček, který o sobě neopomněl zmínit, že je držitel titulu Nejlepší starosta Kraje Vysočina.
Ve volbách pak kromě dalších mezi Starosty uspěl i „soukromý zemědělec“ Jakub Krainer nebo „skautská vedoucí“ Zdena Kašparová.
autor: Alena Kratochvílová