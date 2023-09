Polsko Ukrajině: My se máme dobře. Vy si rozmyslete, kdo koho potřebuje

reklama

Marcin Przydacz v rozhovoru pro RMF FM v pondělí ráno promluvil k voličům. V rozhlase promluvil mimo jiné o cestě ukrajinského prezidenta přes Polsko zpět na Ukrajinu. Ministr z prezidentské kanceláře zdůraznil, že podobných cest se odehrává hodně. Ukrajinská strana nemůže cestovat do světa přes letiště v Kyjevě či ve Lvově a musí startovat do jiných destinací z ciziny. A Polsko se v tomto směru nabízí a není třeba o tom informovat pokaždé veřejnost.

Zprávu převzala také vládní Polská tisková agentura.

Pokud by měl Przydacz ukrajinským politikům něco doporučit, jednu radu by pro ně prý měl. Kdyby byl na jejich místě, prý by se staral především o posilování stávajících spojenectví a utužoval by přátelství se zeměmi, které jsou jí nakloněny. Protože Ukrajina je tou zemí, která dnes potřebuje pomoc.

„My jsme v NATO, máme silnou armádu, jsme v EU, máme docela dobře fungující zemi. Ale Ukrajina má dnes problémy a mělo by ji záležet na tom, aby ji Polsko podpořilo. Ale my se nevnucujeme,“ zdůraznil ministr z polské prezidentské kanceláře. A dodal, že Polsko v posledním roce a půl Ukrajinu intenzivně podporuje, přijalo dokonce milion ukrajinských uprchlíků, i když to není vždy v polském zájmu. A že náznaky ukrajinského prezidenta Voilodymyra Zelenského, jenž na půdě OSN prohlásil, že spojenci, kteří blokují dovoz ukrajinského obilí na své území, v podstatě nahrávají Moskvě, si podle ministra Polsko nezasloužilo.

Polsko, Slovensko a Maďarsko před časem oznámily, že na ukrajinské obil budou dál uplatňovat embargo, od kterého ostatní státy EU upouštějí. A polský prezident Andrzej Duda již naznačil, že transport ukrajinského obilí přes polské území do třetích zemí by mohl být povolen – pokud se nebude v Polsku prodávat. Ministr Przydacz má za to, že stávající ochlazení vztahů mezi Polskem a Ukrajinou nelze nazývat konfliktem. Vláda v Kyjevě by měla podle jeho názoru nejlépe vědět, že je třeba držet při sobě, protože jakékoli spory nahrávají Moskvě. „Pokud však Ukrajina nebude mít zájem přátelit se s Polskem, samozřejmě to zvládneme,“ podotkl Przydacz.

Server Ukrajinská pravda upozornil, že Ukrajina se může v evropských zemích, Polsko nevyjímaje, inspirovat i při nutné reformě soudnictví. Polská vládní strana Právo a spravedlnost čelí v EU kritice za prováděnou soudní reformu, ale podle serveru Ukrajinská pravda se lze i tady inspirovat ve snaze uspořit náklady na provoz soudního systému.

Další inspiraci by si Ukrajinci mohli vzít např. z Portugalska. Vláda v Lisabonu rozhodla, že soudy, které řeší méně než 250 případů ročně, budou uzavřeny. Pokud soud prvního stupně projednává malý počet případů a nachází se méně než hodinu od jiného soudu, který by mohl případ projednávat, měl by být uzavřen. Vedle toho bylo rozhodnuto, že soudní budovy, které jsou ve špatném stavu nebo mají zastaralé vybavení, mohou být uzavřeny. A tam, kde poklesne počet obyvatel, též může být soud uzavřen.

