Polský nákup až ke dveřím. Podnikatelé objevili novou příležitost

Podle serveru Novinky.cz je jedním z největších českých zprostředkovatelů nákupů v Polsku portál nakupy-polsko.cz, který umožní lidem objednat si cokoliv v jakémkoliv polském e-shopu. Cena nákupu se pak odvíjí podle jeho váhy. A jak uvedl provozovatel portálu Patrik Knap z Hrádku nad Nisou, zájem o tyto služby vzrůstá.

Lidé si podle něj objednávají nejen zboží do domácnosti, ale i automobilové díly a stavební materiál. Pokud někdo rekonstruuje nemovitost, může pak podle jeho slov nákupem v Polsku ušetřit i desítky tisíc korun.

Jednotlivci vyrážejí organizovaně do Polska

Další majitel firmy – Allegronákup – Jaroslav Ohryzek z Bohumína hovoří také o tom, jak má v Polsku svou firmu, kam mu zboží vozí prodejce a on jej následně převáží z Polska. Někdy si jej rozváží po Česku sami, jindy si jej vyzvednou zákazníci osobně nebo se využívá českých přepravců. „Stejná značka výrobku bývá v Polsku někdy až o polovinu levnější,“ poznamenává Ohryzek, jehož firma případně pro zákazníka u polského prodejce vyřizuje i slevy či reklamace.

Kromě společností se dovozem levnějšího zboží z Polska začali zabývat i jednotlivci, kteří za úhradu nákladů na benzin nabízejí místo v autě lidem, kteří se do Polska nemají jak dostat.

„Polsko – levné nákupy na internetu – kupujemy w polskich e-sklepach“, zní například název facebookové skupiny, kde si více než 1500 členů vyměňuje zkušenosti s internetovým nakupováním pod polskými doménami. Skupina se zaměřuje nejen na potraviny, jak je tomu u skupin sledujících polské kamenné supermarkety, ale v podstatě na vše. Drogerie, věci do domácnosti i na zahradu nebo rybářské vybavení. U některých lidí polské e-shopy někdy budí nedůvěru, ale provozovatelé ujišťují, že nabízejí pouze to, co je spolehlivě ověřeno. Platby předem na polské e-shopy jsou podle nich bez rizika. Z potravin jsou vzhledem k delším dodacím lhůtám e-shopů preferovány spíše ty trvanlivější.

Cestování za nákupy

Možnost doručení do ČR je podle správce skupiny třeba vždy zkontrolovat, nezajišťuje ji totiž e-shop, ale přímo výrobce či dodavatel. „Zde se objevují pouze nabídky s doručením do ČR. Mám ale zkušenost, že i když prodejce do ČR nedoručuje, tak v drtivé většině případů se s ním lze domluvit a pošle,“ vysvětluje správce skupiny.

Cestování za nákupy do Polska se stalo mimořádným hitem zejména v loňském roce, když inflace dramaticky zvýšila ceny v českých supermarketech, zatímco v Polsku se díky tamní měnové politice a snížení DPH na potraviny dalo nakoupit skutečně výrazně levněji.

„Borci, závidím vám nákupy v Polsku, když se podívám na aktuální leták Polské Biedronky, spadne mi úsměv. Jako kdybych se vracel 20 let zpátky. Kuřecí prsa 1 kg - 14,99 cca 79 Kč, cola zero plech 2,19 - 11,50 Kč, máslo 3,45 - 18,10 Kč, rajčata 1 kg 3,99 - 21 Kč. Včera jsem byl v Kauflandu a colu zero plech jsem koupil za 22,90 Kč a rajčata byly za 64,90 Kč za 1 kg. Kdybych mohl, nekoupím v ČR ani rohlík podporovat zloděje,“ píše například v souvislosti s nákupy v Polsku jeden z uživatelů přispívajících do skupiny POLSKO – nákupy, tipy a doporučení.

