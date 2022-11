Pomohli jsme Ukrajině, raduje se šéfka EU. A přiklepla jí další miliardy. Fiala přitakal

reklama

„Miliony lidí v nejzranitelnějších zemích světa jsou závislé na ukrajinských plodinách, aby přežily. Rusko se je záměrně snažilo vyhladovět blokádou ukrajinských přístavů. Zabránit lodím plným obilí v plavbě po světě. Tím se miliony lidí v nestabilních zemích od Somálska po Jemen ocitly na pokraji hladomoru. To my, Evropané, nedopustíme. Vytvořili jsme nouzové koridory, abychom pšenici, kukuřici a olejniny dostali z Ukrajiny na světové potravinové trhy. Díky našim solidárním koridorům Ukrajina vyvezla více než patnáct milionů tun zemědělského zboží,“ shrnula Ursula von der Leyenová, podle níž se podařilo takto zabezpečit zhruba 60 procent veškerého ukrajinského vývozu potravin od začátku války.



„Spolu s dohodou o znovuotevření černomořských přístavů, kterou zprostředkovala OSN, naše solidární cesty stabilizovaly světové ceny potravin a přinesly okamžitou pomoc zemím v nouzi a jsou nejspolehlivějším způsobem, jak může Ukrajina obchodovat s Evropou a světem,“ pokračovala.

Pomoc Ukrajině při zajištění exportu ze země měla přinést ukrajinským zemědělcům a podnikům více než 15 miliard eur a podle předsedkyně Evropské komise navíc přispívají k užší integraci ukrajinské ekonomiky s Evropskou unií.



Solidarita však podle ní nyní „naráží na kapacitní limity a potřebuje naléhavé investice“. „Ukrajinské železnice a silnice potřebují opravy. Je třeba zkrátit čekací doby na hraničních přechodech. Pohraniční země – včetně Moldavska –, které se staly ukrajinskou branou do světa, potřebují větší podporu. A právě proto v krátkodobém horizontu posílíme solidární cesty dalšími investicemi ve výši 250 milionů eur a ve střednědobém horizontu samozřejmě dále zlepšíme spojení mezi Ukrajinou, Moldavskem a zbytkem Evropy,“ avizovala. Celkově pak má na program od EU a dalších partnerů dohody jít až miliarda eur.



Svou řeč zakončila podotknutím, že jsou tyto cesty „silným příkladem toho, jak se můžeme postavit agresorovi díky kreativitě, rozhodnému jednání, solidaritě a spolupráci“, a to „pro dobro Ukrajiny i celého světa“.

Where Russia sowed destruction, Europe restored hope.



The Solidarity Lanes have brought food to the world and revenues to ????.



Today we are investing €1 billion to boost the Lanes.



The @EU_Commission is joining forces with ???????????????????? @EIB @EBRD @worldbank. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 11, 2022

K pomoci se zabezpečováním exportu z Ukrajiny promluvili také lídři Polska, Slovenska a Rumunska či moldavská prezidentka Maia Sanduová.

Český premiér Petr Fiala (ODS) podotkl, že je tento projekt „skvělým příkladem toho, jak může společný přístup pomoci nejen členským státům EU, ale i třetím zemím. „Po útoku Ruska na Ukrajinu byly ohroženy miliony tun zemědělské produkce. Rusko kladlo miny na pole a ničilo infrastrukturu včetně sýpek. Rusové kradli traktory a další zemědělské stroje,“ připomenul, co předcházelo následnému růstu cen potravin.



Muselo se podle něj „jednat rychle, aby se dostala kukuřice, obilí a další zemědělská produkce z Ukrajiny ke svým spotřebitelům, kteří byli na tomto vývozu velmi závislí“. „A EU to zvládla,“ ocenil.

Navýšení pomoci pro program zajišťující export ukrajinských potravin podle předsedy vlády pomůže ukrajinským zemědělcům i lidem na celém světě a umožní nakupovat potraviny za přijatelnou cenu.



„Jsem rád, že EU může oznámit zvýšení investic do této oblasti. Globální potravinová bezpečnost nemůže být zajatcem ruské agresivní politiky,“ prohlásil český ministerský předseda.

Thank you, Prime Minister, @P_Fiala and the Czech Presidency of the EU. Together, we stand by Ukraine and its people.



And we are maintaining the #SolidarityLanes as essential corridors for Ukraine’s exports. pic.twitter.com/mByuTCvOly — European Commission ???? (@EU_Commission) November 11, 2022

